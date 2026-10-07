Mamá de Memo Ochoa le dedica emotivas palabras en su homenaje con la Selección Mexicana

Memo Ochoa inició su despedida de la selección mexicana (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Guardar

Natalia, mamá de Guillermo Ochoa, expresó sentimientos encontrados ante el homenaje que recibió el portero durante el partido entre México y Chile, disputado el pasado 6 de octubre en el Estadio Los Angeles Memorial.

En entrevista con TV Azteca, la señora señaló que el momento tuvo una carga especial por lo que representó para su familia y para la trayectoria del arquero.

PUBLICIDAD

La madre de Memo destacó el afecto que aficionados y figuras del fútbol le demostraron a su hijo a lo largo de su carrera. Para ella, ese respaldo fue una muestra del reconocimiento a los años que el guardameta dedicó a la Selección Mexicana y al futbol profesional.

El legado del arquero mexicano fue reconocido por referentes de la portería, quienes destacaron sus seis Copas del Mundo y su impacto internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

Natalia también sostuvo que Ochoa debía disfrutar este reconocimiento como si hubiera sido el primero. Aunque el homenaje marcó una etapa relevante en su trayectoria, consideró que el arquero permanecerá ligado al fútbol y que contará con el apoyo de su familia ante los retos que vienen.

“Sentimientos encontrados, pero muy feliz y agradecida por todo el cariño que le han demostrado durante toda su carrera y su trayectoria. Que lo disfrute, que lo disfrute como el primer día y a lo que viene, o sea, siempre va a estar ligado al fútbol y aquí estamos para apoyarlo en todo siempre”.

PUBLICIDAD

Ochoa califica “perfecto” su cierre con la Selección Mexicana

Por su parte, Guillermo Ochoa calificó como “perfecto” el cierre de su etapa con la Selección Mexicana, luego de disputar seis Copas del Mundo y despedirse en el Mundial de 2026. El ex portero aseguró que se retiró tranquilo, satisfecho por haber dado su máximo esfuerzo y por representar a México durante su trayectoria.

CIUDAD DE MÉXICO, 04JULIO2026.- Guillermo Ochoa durante la zona mixta con jugadores de la Selección Nacional Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), previo a su partido frente a la selección de Inglaterra en juego de octavos de final. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La FMF le rindió un homenaje antes del partido amistoso contra Chile en Los Ángeles. Ochoa agradeció el reconocimiento y destacó la posibilidad de compartirlo con la afición mexicana, a la que reconoció por acompañar al Tricolor en partidos oficiales y amistosos.

El ex arquero recordó el cariño que recibió durante su despedida y después del Mundial. También comentó que no extrañaba los entrenamientos ni la rutina del futbol, pues consideró que cerró su carrera satisfecho con lo que entregó.

PUBLICIDAD

Trayectoria con México

Guillermo Ochoa construyó una de las trayectorias más extensas del futbol mexicano. Debutó con el Club América el 15 de febrero de 2004, en un partido contra Monterrey, y se consolidó como titular de las Águilas durante sus primeros años como profesional.

En su primera etapa con América ganó el Clausura 2005, el Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2006. Más adelante regresó al club para una segunda etapa, luego de desarrollar gran parte de su carrera fuera de México.

El experimentado guardameta estuvo cerca de romperse en el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs

Ochoa inició su recorrido europeo con el AC Ajaccio de Francia en 2011. Después jugó con Málaga y Granada en España, Standard de Lieja en Bélgica, Salernitana en Italia, además de tener pasos por AVS Futebol de Portugal y AEL Limassol.

PUBLICIDAD

Con la Selección Mexicana se convirtió en el primer portero convocado a seis Copas del Mundo, entre Alemania 2006 y el Mundial de 2026. También acumuló 154 partidos internacionales, conquistó seis Copas Oro y una Liga de Naciones de la Concacaf, además de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.