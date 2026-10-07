De las zapatillas de baile a los guantes de boxeo: Atena Juárez y el sueño de representar a México en los Olímpicos de Dakar 2026

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Antes de imaginarse sobre un cuadrilátero, Atena Sofía Juárez Calero llevaba zapatillas de danza. Después llegó el futbol y, casi por casualidad, el boxeo terminó convirtiéndose en la disciplina que hoy la tiene frente a uno de los retos más importantes de su todavía corta carrera.

La joven originaria de Cortazar, Guanajuato, tiene 17 años y se prepara para representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una competencia que aparece ahora como uno de los grandes objetivos de su carrera deportiva.

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Su historia con el deporte comenzó a los seis años, cuando practicaba danza. Dos años después probó suerte en el futbol y, a los nueve, tuvo su primer acercamiento con el boxeo. La idea inicial era que su hermano practicara esta disciplina, pero Atena terminó acompañándolo y encontró en el gimnasio una nueva pasión.

“Comencé en el boxeo por pura coincidencia, porque iba a ser para mi hermano, pero al final decidí ingresar con él. Desde muy chica me gustó mucho y me apasionó”, recordó la seleccionada nacional en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

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La pandemia provocó una pausa en su proceso, pero posteriormente regresó a los entrenamientos con una motivación distinta. En el gimnasio comenzó a observar a otros deportistas que ya habían conseguido resultados importantes y que terminaron convirtiéndose en una referencia para ella.

“Ver a mis compañeros de gimnasio, cómo se desempeñaban, que eran medallistas nacionales e incluso algunos habían sido seleccionados, fue mi motivación. Pensé: yo quiero ser como ellos”, relató.

De los torneos nacionales a la selección mexicana

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Con el paso de los años, Atena comenzó a competir en distintos torneos nacionales y a sumar resultados que respaldaron su crecimiento dentro del boxeo.

En diciembre pasado, su desempeño en el Grand Prix del Comité Olímpico Mexicano le permitió conseguir un lugar en la selección nacional que representará a México en Dakar 2026.

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A ese resultado se sumó su primera experiencia internacional en el Boxam Internacional, celebrado en Alicante, España, donde consiguió la medalla de plata.

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Su palmarés también incluye preseas nacionales en el Festival Olímpico y el torneo Fuego de los Señoríos, además de una medalla de plata en su segunda participación en la Olimpiada Nacional.

Ahora, todo ese recorrido la llevará a uno de los escenarios más importantes de su formación. En Dakar, Atena será la única mujer de la selección mexicana de boxeo.

“Mi perspectiva ahorita son los Juegos de la Juventud, traer buenos resultados y, en mi carrera amateur, me gustaría ser campeona mundial algún día”, señaló.

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El CNAR, una pieza en su camino hacia Dakar

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Como parte del representativo nacional juvenil, Atena realiza su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde continúa con su formación como atleta de alto rendimiento.

Para ella, el boxeo no se limita al momento de subir al ring. La adrenalina previa, los nervios y la posibilidad de poner a prueba todo lo trabajado durante los entrenamientos forman parte de aquello que la mantiene motivada.

“Al momento de subir al ring siento mucha adrenalina. Primero hay un poco de miedo, pero después se pasa y disfruto competir. Quiero llegar a hacer algo grande y eso es lo que más me motiva a entrenar”.

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De aquellas primeras clases de danza a los entrenamientos en el CNAR han pasado varios años y distintas etapas deportivas. Ahora, con 17 años, Atena Juárez tiene frente a ella la oportunidad de representar a México en Dakar 2026 y continuar construyendo una carrera que comenzó casi por casualidad, pero que hoy tiene al boxeo como su gran protagonista.