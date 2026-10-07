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¿Cuándo y dónde vuelve a jugar México tras su fracaso en la Fecha FIFA de septiembre y octubre?

El próximo partido de la Selección Mexicana será ante Jamaica

México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez
(X / Selección Nacional )
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La Selección Mexicana cerró la Fecha FIFA de septiembre y octubre con un balance negativo, luego de disputar cuatro partidos sin conseguir una sola victoria.

El equipo dirigido por Rafael Márquez terminó con dos empates y dos derrotas, incluyendo una goleada de Estados Unidos por 3-0.

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Después de un desempeño relativamente bueno durante el Mundial 2026, “El Kaiser” tomó las riendas del Tricolor, pero sus primeros cuatro encuentros dejaron dudas de cara al siguiente compromiso, especialmente porque ahora tendrá que afrontar su primera competencia oficial al frente del combinado nacional.

El panorama será distinto en noviembre, cuando México dispute los Cuartos de Final de la Nations League ante Jamaica, una serie que además tendrá como premio la clasificación a la próxima Copa Oro 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Vista aérea de un estadio moderno rodeado de estacionamientos y vegetación, con un escudo futbolístico arriba a la derecha.

El próximo partido de la Selección Mexicana será ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League, en una serie que se disputará a visita recíproca.

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El primer encuentro tendrá como sede Kingston, mientras que el partido de vuelta se jugará en Monterrey, en el Gigante de Acero. Será el regreso del Tricolor a la ciudad después de ocho años y su primera presentación en el Estadio BBVA.

Ambos partidos se disputarán durante la siguiente ventana de Fecha FIFA, del 9 al 17 de noviembre.

México tendrá en esta serie su primera prueba oficial bajo el mando de Rafa Márquez. Si consigue superar a Jamaica, avanzará al Final Four de la Nations League y también asegurará su boleto para la Copa Oro 2027.

Para esta eliminatoria, el técnico mexicano podrá contar con elementos importantes como Julián Quiñones, una de las piezas que podrían reforzar al equipo después de una Fecha FIFA de octubre en la que el Tricolor no consiguió ganar.

Así fue el México vs Chile, el último partido de la Fecha FIFA de Octubre

(X / Selección Nacional)
(X / Selección Nacional)

El encuentro ante Chile terminó con una derrota de México por 2-0, en un partido que representó otro examen para el equipo dirigido por Rafa Márquez.

Durante la primera mitad, ambos equipos se fueron al descanso sin goles después de un encuentro parejo y con pocas oportunidades claras frente al arco.

La segunda parte cambió el rumbo del partido. Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54, mientras que Vicente Pizarro amplió la ventaja al 65′ después de recibir una asistencia de Darío Osorio.

La derrota significó otro resultado adverso dentro de la nueva etapa de la Selección Mexicana, que previamente había empatado con Colombia y Perú, además de caer frente a Estados Unidos.

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