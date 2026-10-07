México

En medio de polémica por academia policial, circula video de calle que Kuri nombró en 2023 en honor a un Estado extranjero

Gobernador agradece a inversionistas israelíes y habla de “aprender de Israel” en agua e innovación: qué se cuestiona en redes y qué acuerdos existen

La reactivación en redes de imágenes del gobernador de Querétaro develando una placa en honor al Estado judío cobra otro significado ante la controversia por la academia policial instalada con el embajador estadounidense sin aviso a la Cancillería
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Circula en redes un video del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, develando la placa de la calle “Estado de Israel”, en la colonia Sofía de la capital queretana. El acto ocurrió en julio de 2023, no recientemente. El material vuelve a difundirse mientras el mandatario enfrenta cuestionamientos por la academia policial que colocó con el embajador de EEUU, Ronald Johnson.

¿Qué dijo Kuri en el acto?

El memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno estatal y la embajada israelí en materia de agua, tecnología y seguridad precede en años a los conflictos que hoy cuestionan la naturaleza de ese vínculo
El memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno estatal y la embajada israelí en materia de agua, tecnología y seguridad precede en años a los conflictos que hoy cuestionan la naturaleza de ese vínculo

En el video, el gobernador afirmó que hay “mucho que aprender de Israel”. Dijo que le llama la atención que un Estado joven, que luchó por su tierra, tenga tanto sin haber partido de nada, y que Querétaro puede aprender en agua, innovación y desarrollo tecnológico. También sostuvo que México no necesita un millón de empleos al año, sino un millón de empresarios.

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El entonces alcalde Luis Nava Guerrero habló de un privilegio y un honor, y de la amistad entre ambos pueblos. El acto se enmarcó en el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel y los 70 años de relaciones diplomáticas con México, con el entonces embajador israelí, Zvi Tal.

Israel y Querétaro firmaron un Memorándum de Entendimiento

Israel y Querétaro firman Memorándum de Entendimiento (https://www.cdi.org.mx/israel-y-queretaro-firman-memorandum-de-entendimiento/)
Israel y Querétaro firman Memorándum de Entendimiento (https://www.cdi.org.mx/israel-y-queretaro-firman-memorandum-de-entendimiento/)

El acercamiento venía de antes. En octubre de 2022, el gobierno de Querétaro y la Embajada de Israel en México firmaron un memorándum para reforzar la cooperación, según un comunicado de la Embajada difundido por el Centro Deportivo Israelita. Lo firmaron Kuri y Tal, con secretarios estatales de Desarrollo Sustentable y Educación, y el titular de la Comisión Estatal de Agua.

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El documento contempla proyectos en:

  • Economía y agricultura
  • Educación y cultura
  • Agua, movilidad y planificación urbana
  • Seguridad y tecnologías de la información

La cooperación incluye simposios, conferencias, intercambio de prácticas, promoción comercial y visitas empresariales.

¿Qué se cuestiona en redes

Demonstrators wear prisoner outfits and masks depicting US President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, during a pro-Palestinian march, ahead of the third anniversary of the October 7, 2023, attacks on Israel by Hamas from Gaza, in Sea Point, Cape Town, South Africa, October 3, 2026. REUTERS/Esa Alexander
Demonstrators wear prisoner outfits and masks depicting US President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, during a pro-Palestinian march, ahead of the third anniversary of the October 7, 2023, attacks on Israel by Hamas from Gaza, in Sea Point, Cape Town, South Africa, October 3, 2026. REUTERS/Esa Alexander

Los mensajes en redes apuntan a tres cuestiones:

  • Presunta injerencia de Israel en asuntos internos de México.
  • Los acuerdos que otros gobiernos estatales han firmado con instituciones israelíes.
  • El nombre de la vialidad, que algunos usuarios vinculan con el contexto internacional y otros consideran una simple denominación.
Lily Téllez
La propuesta presentada en el Senado para prevenir el antisemitismo y los discursos de odio generó reacciones encontradas entre usuarios que cuestionaron tanto el fondo de la iniciativa como la postura previa de la legisladora (Foto: Twitter / @LillyTellez)

La senadora Lilly Téllez (PAN) también apareció en la conversación digital. El 9 de septiembre presentó en el Senado un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a garantizar la protección, el respeto y la integridad de la comunidad judía en México, así como a prevenir discursos de odio, actos de “discriminación” y “antisemitismo”. Tras la publicación de la propuesta en X, algunos usuarios la cuestionaron y relacionaron el planteamiento con su postura a favor de Israel. Por su parte, otros usuarios ironizaron sobre el hecho de que la propuesta se centrara en la protección de ese grupo.

Los gobiernos estatales con acuerdos vigentes

La gobernadora Maru Campos implementa medidas contra el gusano barrenador en Chihuahua. Foto: X/ @MaruCampos_G
El acuerdo entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y la agencia de desarrollo de Israel pone en el centro la pregunta de qué controles institucionales rigen los convenios locales con organismos extranjeros. Foto: X/ @MaruCampos_G
  • Chihuahua: el 23 de febrero de 2023, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) firmó un plan de cooperación con Mashav, la agencia de cooperación del Ministerio de Exteriores de Israel, con vigencia hasta 2027. La JCAS sostiene que se limita al intercambio de tecnología y conocimientos. Activistas de Salvemos los Cerros afirman que el convenio no fue notificado a la SRE. Citan un oficio de transparencia de esa dependencia que no localizó instrumentos con Israel y Chihuahua. Convocaron a una marcha nacional el 1 de agosto, con movilizaciones en al menos 14 estados.
  • Baja California: en marzo de 2022, el Gobierno estatal informó que recibió a representantes de la Embajada de Israel en México. Se abordó el interés de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el embajador Zvi Tal se reunieran para firmar una carta de intención como marco de colaboración en economía, agricultura e innovación.
Fortalecen colaboración la Embajada de Israel en México y el gobierno de Baja California
Fortalecen colaboración la Embajada de Israel en México y el gobierno de Baja California
  • Guanajuato: un boletín del Gobierno estatal señala que diplomáticos israelíes se reunieron con funcionarios de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y expresaron su interés en firmar una carta de intención en temas como innovación, agua, agricultura y seguridad pública.
Representantes del gobierno israelí se reunieron con funcionarios de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y expresaron interés formal en suscribir una carta de intención en áreas estratégicas que van desde la tecnología hasta la gestión del agua
Representantes del gobierno israelí se reunieron con funcionarios de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y expresaron interés formal en suscribir una carta de intención en áreas estratégicas que van desde la tecnología hasta la gestión del agua
  • Conagua: en noviembre de 2013, la dependencia federal firmó acuerdos con Israel para el intercambio de tecnología en gestión del agua, remediación de acuíferos y riego.
(https://www.gob.mx/conagua/prensa/firman-mexico-e-israel-acuerdo-para-la-remediacion-de-acuiferos)
(https://www.gob.mx/conagua/prensa/firman-mexico-e-israel-acuerdo-para-la-remediacion-de-acuiferos)

El contexto que rodea a Israel

Las órdenes de arresto contra Netanyahu, rechazadas en apelación por Israel, y la postura de México ante la Corte Internacional de Justicia configuran un escenario legal sin precedente reciente en torno al conflicto. DEBBIE HILL/Pool via REUTERS
Las órdenes de arresto contra Netanyahu, rechazadas en apelación por Israel, y la postura de México ante la Corte Internacional de Justicia configuran un escenario legal sin precedente reciente en torno al conflicto. DEBBIE HILL/Pool via REUTERS

El nombramiento fue tres meses antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Hoy se cumplen tres años. La ofensiva israelí en Gaza deja más de 72 mil muertos. El alto el fuego está oficialmente en vigor desde hace casi un año, con nuevos ataques reportados.

El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el hambre como método de guerra. La Corte rechazó en 2025 la apelación de Israel.

México presentó en mayo de 2024 una declaración de intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ. En septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que “pare este genocidio en Gaza” y reiteró el reconocimiento de dos Estados.

La polémica de la academia policial

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, acompaña al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, este 3 de octubre de 2026 en Ciudad de México. La instalación, financiada con apoyo de Estados Unidos, se dedica a la capacitación de autoridades mexicanas en la detección e intercepción de drogas, armas y dinero ilícito. (Crédito: X/@USAmbMex)

El 2 de octubre, Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. Sheinbaum cuestionó que no se invitara a la Defensa, la SRE ni al Gabinete de Seguridad. La SRE confirmó que Querétaro no solicitó el aval del Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Querétaro difundió un oficio que, según reportes, anticipaba la visita sin detallar los eventos.

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