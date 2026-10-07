Entre ficción y hechos reales, la serie de Timbiriche sí mostrará el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: esto dijo la producción

La producción reconoció que el tema no solo aparece representado en la trama, sino que además cierra cada episodio con un mensaje dirigido al público sobre la prevención del abuso. Los productores ejecutivos Pablo Cruz y Juana García Alaya durante la rueda de prensa realizada en el Foro 4 de Televisa San Ángel. (Infobae México/Selene Miranda)

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La bioserie de Timbiriche, que ViX estrena el 9 de octubre, sí incluirá el caso de abuso que vivió Sasha Sokol cuando era menor de edad e integrante del grupo. Así lo confirmaron los productores ejecutivos Pablo Cruz y Juana García Alaya durante la rueda de prensa realizada en el Foro 4 de Televisa San Ángel.

La producción reconoció que el tema no solo aparece representado en la trama, aunque hicieron énfasis en que es una serie “Inspirada en la realidad”, además, cierra cada episodio con un mensaje dirigido al público sobre la prevención del abuso. La confirmación llega en medio de un comunicado firmado por seis integrantes del grupo, que se deslindaron del proyecto antes de su estreno.

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Un grupo de personas permanece sentado en un foro frente a una pantalla gigante donde se despliegan textos informativos sobre el proceso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano. (Conferencia de prensa/Selene Miranda)

La producción confirma que el caso forma parte de la trama

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Ante una pregunta directa sobre si la serie reflejaría el litigio entre Sokol y Luis de Llano, Pablo Cruz explicó que el proyecto “está inspirado en eventos reales” y que surgió de “una investigación larguísima” sobre información pública del grupo. El productor mostró a los presentes un fragmento del texto que aparece al final de los episodios, en el que se reconoce que “esos abusos sucedieron y siguen sucediendo y hay que evitar que sucedan”.

El texto tras cada episodio

“En marzo del 2022 Sasha Sokol Denunció públicamente que fue víctima de abuso cuando era menor de edad. Unos meses despues presentó una demanda civil contra Luis de Llano.

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En mayo de 2023 un juez lo declaró responsable. La sentencia fue confirmada y ampliada por un tribunal superior"

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por De Llano fonrmó la sentencia y -en un hecho histórico-, declaró imprescriptible las acciones por abuso sexual contra menores. El productor deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

La pelea legal de Sasha Sokol abre una nueva vía para quienes fueron abusados sexualmente siendo menores encuentren justicia sin reserva del tiempo transcurrido

Timbiriche no fue sólo un grupo de pop. Fue una revolución musical.

Durante más de cuatro décadas la banda vendió millones de discos, convirtiéndose en la voz de toda una generación.

Sus canciones son leyenda. Sus giras, un fenómeno vigente. Y su legado, más vivo que nunca.

TIMBIRICHE NO SOLO REFLEJÓ SU TIEMPO, LO DEFINIÓ PARA SIEMPRE."

El actor Osvalo Benavides también habló de lo que significó el papel

Osvaldo Benavides, quien interpreta al personaje inspirado en el productor de la banda, señaló que dar vida a una persona que existe en la vida real conlleva “una serie de compromisos” y que no se puede “ignorar la realidad” al construir un personaje a partir de ella. Agregó que la responsabilidad se abordó “en conjunto, porque es un tema sensible”, aunque remarcó que la serie es, ante todo, “un producto de entretenimiento”.

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Consultado puntualmente sobre qué tanta responsabilidad implicó interpretar a una persona señalada por abuso sexual, Benavides respondió que no se puede actuar “de la vista gruesa” ante lo que se conoce del caso. El actor remarcó, sin embargo, que no todos los episodios de la historia real de los integrantes jóvenes aparecerán representados: “No cabe todo en una serie de ocho capítulos”, dijo, y añadió que la decisión sobre qué significa lo mostrado quedará en manos del público: “Nosotros como pieza de entretenimiento no estamos más que para entretener”.

“Como toda ficción, es la verdad de alguien y por eso toda ficción merece empatía y respeto” (Selene Miranda)

Macarena García, quien interpreta a Sokol, profundizó en declaraciones posteriores a la rueda de prensa sobre el proceso de construir el personaje. La actriz insistió en que se trata de una ficción inspirada en hechos reales, y que ese trabajo “requiere una gran investigación” no solo del caso puntual, sino de situaciones similares.

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“Como toda ficción, es la verdad de alguien y por eso toda ficción merece empatía y respeto”, afirmó García sobre el criterio con el que abordó el papel.

Consultada directamente sobre si tuvo algún acercamiento con Sokol antes o durante el rodaje, la actriz evitó responder: “Prefiero no, no responder eso”, señaló, y explicó que su silencio respondía a un gesto de respeto hacia la cantante.

García planteó además una expectativa sobre el efecto social de la serie. Consideró que el entretenimiento funciona como “un pretexto para contar historias que necesitan ser escuchadas” y expresó su deseo de que la producción abra conversaciones sobre prevención de abuso: “Ojalá invite a la plática, a la conversación y al aprender, y promueva mucho la prevención”, dijo.

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Sobre la atracción mediática que genera el tema, la actriz pidió entenderlo de otra manera: “Quisiera entenderlo más bien como una necesidad muy grande que existe de conocer esta historia y de historias similares”, explicó, y añadió que esperaba que esa necesidad derive en conversaciones que “generen mucha prevención” y ayuden a otras personas a identificar si vivieron una situación similar.

Seis integrantes de Timbiriche se deslindan de la serie

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

A través de un comunicado firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha, seis integrantes de Timbiriche afirmaron que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre las historias que se narran en ella. En el documento aseguran también que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

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“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señala el texto. Los firmantes añadieron que hasta el momento no han sido invitados a ver la producción, por lo que desconocen su contenido. Reconocieron, sin embargo, que la serie “se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”, escribieron.

En el comunicado, el grupo advirtió que detrás de los personajes que el público verá “hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”. Afirmaron reconocer la libertad creativa, pero remarcaron que “existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”.

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Los integrantes concluyeron que la serie que está por estrenarse “no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, y dejaron abierta la posibilidad de narrarla en el futuro: “Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

El litigio real detrás de la ficción

La cantante respondió en redes sociales y señaló que él había tergiversado lo ocurrido, además de denunciar el abuso que vivió cuando tenía 14 años y De Llano, 39. (Archivo)

El caso que inspira esta parte de la trama tomó relevancia pública en marzo de 2022, luego de que Luis de Llano hablara del vínculo que sostuvo con Sasha Sokol durante una entrevista con Yordi Rosado, donde lo presentó como un romance. La cantante respondió en redes sociales y señaló que él había tergiversado lo ocurrido, además de denunciar el abuso que vivió cuando tenía 14 años y De Llano, 39. Sokol emprendió después una demanda civil por daño moral. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo solicitado por De Llano, con lo que la sentencia a favor de la cantante quedó firme.

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El 2 de septiembre de 2026, De Llano fue arrestado en Ciudad de México por incumplir dos medidas de esa sentencia: ofrecer una disculpa pública y publicar una síntesis del fallo. Se trató de un arresto administrativo vinculado al cumplimiento de la resolución civil, y el productor fue liberado al día siguiente.