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Tras caer ante Chile, Jorge Sánchez hace contundente reflexión sobre el mal momento de México: “Es bueno que te pasen estas cosas”

Durante esta fecha FIFA, el equipo dirigido por Rafael Márquez disputó cuatro encuentros y terminó con un balance de dos derrotas y dos empates

(REUTERS/Pedro Nunes)
(REUTERS/Pedro Nunes)
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La Selección Mexicana cerró una complicada Fecha FIFA sin conseguir una victoria, pero para Jorge Sánchez este momento también puede servir para identificar errores y saber qué aspectos deben corregirse.

El defensa del Tricolor consideró que este tipo de resultados pueden ser útiles para analizar lo que el equipo está haciendo bien y aquello que todavía necesita mejorar, luego de la derrota ante Chile.

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No sé si está bien lo que voy a decir, pero a veces es bueno que te pasen este tipo de cosas para darte cuenta de lo que estás dejando de hacer y haciendo bien. Hay que verlo de esa manera”, señaló el lateral en entrevista con Claro Sports.

Durante estas dos semanas, el equipo dirigido por Rafael Márquez disputó cuatro encuentros y terminó con un balance de dos derrotas y dos empates. México perdió frente a Estados Unidos y Chile, mientras que igualó ante Colombia y Perú.

En esos cuatro partidos, el conjunto mexicano recibió siete goles y solamente marcó dos.

Jorge Sánchez pide darle vuelta a la página

Mundial 2026 - México - Ecuador
(Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Con el cierre de la Fecha FIFA, los futbolistas regresarán a sus respectivos clubes, donde deberán mantener el ritmo y buscar convencer al cuerpo técnico para volver a aparecer en futuras convocatorias.

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Sánchez señaló que ahora el objetivo será trabajar con sus equipos y dejar atrás los resultados obtenidos con el Tricolor.

Hay que trabajar, cada quien regresará a sus clubes y hay que hacer las cosas bien para que si queremos seguir estando en esta lista. Enfocados, mentalizados, darle vuelta a la página porque ha sido una Fecha FIFA complicada”, explicó.

El defensa dejó claro que el grupo tendrá que sacar conclusiones de lo ocurrido durante estos partidos y utilizar la experiencia para mejorar de cara a los siguientes compromisos de la Selección Mexicana.

¿Cómo fue la derrota de México ante Chile?

(X / Selección Nacional)
(X / Selección Nacional)

El cierre de la Fecha FIFA terminó con una derrota 2-0 ante Chile para el conjunto de Rafa Márquez.

La primera mitad terminó sin goles, después de 45 minutos en los que ambos equipos tuvieron pocas oportunidades claras y mantuvieron un partido equilibrado.

El marcador se abrió al minuto 54, cuando Maximiliano Gutiérrez puso el 1-0 para Chile. Once minutos después, Vicente Pizarro amplió la ventaja al 65′, tras recibir una asistencia de Darío Osorio.

Con este resultado, México terminó su participación en esta Fecha FIFA con dos empates y dos derrotas.

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