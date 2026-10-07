Tras caer ante Chile, Jorge Sánchez hace contundente reflexión sobre el mal momento de México: “Es bueno que te pasen estas cosas”

(REUTERS/Pedro Nunes)

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La Selección Mexicana cerró una complicada Fecha FIFA sin conseguir una victoria, pero para Jorge Sánchez este momento también puede servir para identificar errores y saber qué aspectos deben corregirse.

El defensa del Tricolor consideró que este tipo de resultados pueden ser útiles para analizar lo que el equipo está haciendo bien y aquello que todavía necesita mejorar, luego de la derrota ante Chile.

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“No sé si está bien lo que voy a decir, pero a veces es bueno que te pasen este tipo de cosas para darte cuenta de lo que estás dejando de hacer y haciendo bien. Hay que verlo de esa manera”, señaló el lateral en entrevista con Claro Sports.

Durante estas dos semanas, el equipo dirigido por Rafael Márquez disputó cuatro encuentros y terminó con un balance de dos derrotas y dos empates. México perdió frente a Estados Unidos y Chile, mientras que igualó ante Colombia y Perú.

En esos cuatro partidos, el conjunto mexicano recibió siete goles y solamente marcó dos.

Jorge Sánchez pide darle vuelta a la página

(Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Con el cierre de la Fecha FIFA, los futbolistas regresarán a sus respectivos clubes, donde deberán mantener el ritmo y buscar convencer al cuerpo técnico para volver a aparecer en futuras convocatorias.

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Sánchez señaló que ahora el objetivo será trabajar con sus equipos y dejar atrás los resultados obtenidos con el Tricolor.

“Hay que trabajar, cada quien regresará a sus clubes y hay que hacer las cosas bien para que si queremos seguir estando en esta lista. Enfocados, mentalizados, darle vuelta a la página porque ha sido una Fecha FIFA complicada”, explicó.

El defensa dejó claro que el grupo tendrá que sacar conclusiones de lo ocurrido durante estos partidos y utilizar la experiencia para mejorar de cara a los siguientes compromisos de la Selección Mexicana.

¿Cómo fue la derrota de México ante Chile?

(X / Selección Nacional)

El cierre de la Fecha FIFA terminó con una derrota 2-0 ante Chile para el conjunto de Rafa Márquez.

La primera mitad terminó sin goles, después de 45 minutos en los que ambos equipos tuvieron pocas oportunidades claras y mantuvieron un partido equilibrado.

El marcador se abrió al minuto 54, cuando Maximiliano Gutiérrez puso el 1-0 para Chile. Once minutos después, Vicente Pizarro amplió la ventaja al 65′, tras recibir una asistencia de Darío Osorio.

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Con este resultado, México terminó su participación en esta Fecha FIFA con dos empates y dos derrotas.