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Pitbull Cruz rompe la relación laboral con su padre: esta es la cantidad de dinero que pide el entrenador por indemnización

El pugilista de la Magdalena Contreras ahora forma parte del Canelo Team

Pitbull Cruz terminó la relación laboral con su padre y se unió al Canelo Team (Especial)
Pitbull Cruz terminó la relación laboral con su padre y se unió al Canelo Team (Especial)
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El papá de Isaac “Pitbull” Cruz asistió el día de ayer al tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para pedirle ayuda a Mauricio Sulaimán, dueño del organismo.

Pitbull y su padre terminaron su relación laboral que duro 17 años, y ahora el peleador capitalino forma parte del Canelo Team, comandado por Eddy Reynoso.

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Papá del Pitbull quiere el 10 por ciento de sus peleas

Cruz Sr. evocó la etapa en que el Pitbull combatía a cuatro, seis y ocho asaltos y el equipo tenía problemas para cubrir viajes y gastos básicos.

Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)
Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)

El entrenador sostuvo que, cuando ejercía como mánager, podía recibir hasta el 30% de las bolsas y repartía una parte con otros miembros del equipo. Ahora pretende una compensación vinculada a los ingresos de cada pelea de su hijo: no fijó una cifra, pero consideró razonable obtener hasta el 10% de sus futuras bolsas.

“Si él me ofreciera un 10 %, que podría ser lo mínimo, ¿no? Porque como mánager yo obtendría un 30 %, el cual pues yo lo repartí aceptando a gente en el equipo y de ahí se me, se me descontaba y decía yo: “No, no pasa nada”, porque era apoyando a mi hijo. Eh, entonces, aquí ahorita, este, cuando menos que él me diera un 10 % de cada pelea estaría perfecto", dijo para AC Sports.

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La respuesta de Mauricio Sulaimán

Antes de este conflicto, Isaac “Pitbull” Cruz había atribuido el fin de su vínculo con su padre como entrenador a la búsqueda de crecimiento profesional. Sin embargo, no se pronunció sobre el reclamo económico de Isaac Cruz Sr. ni sobre un posible acuerdo.

Cruz Sr. adelantó que podría convocar a una conferencia de prensa para ampliar su postura y pidió que el boxeador participe para explicar su decisión y ofrecer su versión sobre el cierre de la sociedad deportiva.

Pitbull Cruz y Lamont Roach se enfrentarán este fin de semana por el campeonato mundial interino del CMB (X@bxstrs)
Pitbull Cruz y Lamont Roach se enfrentarán este fin de semana por el campeonato mundial interino del CMB (X@bxstrs)

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, recibió el planteamiento durante la reunión semanal del organismo y afirmó que el caso debe analizarse desde los ámbitos legal y familiar. También ofreció acercar a las partes para que expongan sus posiciones fuera de los micrófonos.

Sulaimán prevé promover una mediación en el corto plazo, aunque no informó una fecha ni confirmó quiénes asistirán. El CMB puede facilitar el diálogo, pero cualquier acuerdo económico dependerá exclusivamente de Isaac Cruz y su padre.

¿Qué sigue para el Pitbull Cruz?

Isaac “Pitbull” Cruz apunta a prolongar su camino en las 140 libras, la categoría superligero, después del nocaut que consiguió ante el puertorriqueño Néstor Bravo el 19 de septiembre de 2026.

El boxeador mexicano evalúa continuar en esa división o sumarse a grandes carteleras con rivales de alto perfil. Entre las alternativas aparecen combates en peso ligero y superligero, además de la posibilidad de buscar un cetro absoluto.

Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)
Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

Tras imponerse por nocaut a Néstor Bravo, Isaac “Pitbull” Cruz busca definir su próximo desafío entre la continuidad en las 140 libras y peleas de mayor exposición. Las opciones que se manejan incluyen rivales reconocidos en divisiones cercanas y una eventual ruta hacia un título absoluto.

Uno de los nombres que surgió en las especulaciones es el de Ryan García. Un enfrentamiento entre ambos representaría una de las peleas con mayor atención dentro de las categorías ligeras del boxeo.

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