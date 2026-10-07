Obed Vargas asume la responsabilidad en la crisis de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al frente: “No dimos la cara”

Vargas es uno de los jugadores que más ha generado expectativas positivas. (EFE/ Ómar Alonso)

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La Selección Mexicana ha culminado una Fecha FIFA para el olvido. En medio del desencanto generalizado y un ambiente tenso marcado por las críticas de la afición, el volante mexicano Obed Vargas dio un paso al frente para reflexionar sobre el amargo momento que atraviesa el combinado nacional.

Tras la derrota por 2-0 frente al seleccionado de Chile, el joven futbolista ofreció una sincera disculpa a los seguidores del Tricolor y reconoció abiertamente que el plantel estuvo lejos del nivel y la entrega que exige la camiseta nacional.

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El tropiezo ante el cuadro chileno fue el estocada final de un recorrido sumamente turbulento en territorio estadounidense. La gira representó el inicio del proyecto encabezado por Rafael Márquez en el banquillo, pero el balance numérico y futbolístico estuvo sumamente alejado de las expectativas iniciales.

México cerró esta ventana internacional sin conocer la victoria, con una cosecha sumamente pobre que encendió de inmediato las alarmas en el entorno futbolístico del país.

El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles ante los chilenos. (X/ Selección Nacional)

Un inicio de proceso cuesta abajo

El balance de los cuatro compromisos disputados por el Tricolor reflejó una clara tendencia a la baja. Aunque la actividad comenzó con un destello de ilusión al rescatar un empate frente a Colombia, el rendimiento colectivo comenzó a diluirse rápidamente con el paso de los encuentros. Posteriormente vino una igualada frente a Perú que sembró las primeras dudas sobre la efectividad ofensiva del equipo.

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La crisis terminó de acentuarse en los dos últimos choques de la gira. México cayó con claridad ante su acérrimo rival de la zona, Estados Unidos, y finalmente sucumbió frente al conjunto chileno. En total, el balance defensivo dejó un preocupante saldo de siete goles rec

ibidos a lo largo de los cuatro partidos, evidencia clara de las desatenciones y fragilidades tácticas que aquejan al plantel nacional en esta nueva etapa.

El equipo de Márquez Álvarez no presentó argumentos dentro de la cancha. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Obed Vargas reconoce falta de atención en el equipo

Al finalizar el encuentro contra Chile, diversos integrantes del equipo nacional enfrentaron los micrófonos para dar respuestas ante la molestia popular. Obed Vargas, quien actualmente milita en el Atlético de Madrid, fue una de las voces más directas y autocríticas al evaluar el desempeño individual y colectivo del grupo.

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Vargas tuvo una participación constante a lo largo de la Fecha FIFA, viendo acción en cada uno de los cuatro cotejos programados. Aunque sumó un total de 140 minutos sobre el terreno de juego, el mediocampista no logró incidir de manera directa en el marcador ni aportar anotaciones para la causa mexicana. Lejos de evadir el mal momento, el volante externó el sentir del vestidor con un mensaje de profunda frustración.

“Nos quedamos con esa frustración, ese coraje que no dimos la cara, que debemos de dar, no le dimos, no demostramos lo que debemos de mostrar a la gente de México y representarlos de la manera que debemos”, expresó Vargas en entrevista. “Entonces nos vamos con esa frustración y le pedimos perdón a la afición por no poder darles los resultados que merecen”, añadió con evidente pesar.

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Vargas es consciente de la falta de juego en esta Fecha FIFA. (EFE)

La prueba de fuego en Concacaf contra Jamaica

El descontento de la afición mexicana se hizo sentir de forma contundente en las gradas de los estadios estadounidenses. Durante los minutos finales de los últimos dos compromisos, los fanáticos expresaron su desaprobación mediante estruendosos abucheos directed a la plantilla y al cuerpo técnico. Incluso, el ambiente de tensión escaló hasta el punto en que futbolistas específicos, como el guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel, recibieron insultos y reproches directos por parte de la tribuna.

Cuestionado sobre cómo la Selección Mexicana puede reconstruir el vínculo deteriorado con los seguidores, Vargas fue categórico al señalar que la única fórmula válida en el futbol profesional se encuentra en el terreno de juego.

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“Ganando, es la única forma que podemos reconectar con la gente, es ganando y dándoles resultados”, enfatizó el mediocampista ofensivo, haciendo hincapié en que el crédito solo volverá de la mano de marcadores favorables.

El mediocampista considera que solo la victoria podría recuperar la confianza de los aficionados. (X/ @miseleccionmx)

Tras este trágico balance sin victorias, la Selección Mexicana deberá reestructurar sus piezas a la brevedad para afrontar compromisos oficiales de alta exigencia. La oportunidad de revertir el mal paso llegará el próximo mes de noviembre, cuando el equipo vuelva a concentrarse para disputar la ronda de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, instancia en la que se medirá a la Selección de Jamaica.

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Esa eliminatoria representará la primera prueba verdaderamente decisiva para el estirpe de Rafael Márquez al mando de la escuadra nacional. Avanzar a las semifinales del torneo no solo es una obligación presupuestada dentro de la zona, sino que se ha convertido en una exigencia indispensable para frenar el declive de resultados, devolver la confianza al proyecto y calmar los ánimos de una afición que exige respuestas inmediatas sobre la cancha.