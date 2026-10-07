Galilea Montijo, espectáculo de Drones y proyecciones: así fue la “Noche Mágica” del Festival Internacional del Globo de León, en CDMX

La exhibición marcó el arranque oficial de la promoción de la edición 25 del festival, programada del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León. Globos aerostáticos anclados a tierra, drones que proyectaron mensajes en el cielo y una proyección sobre la fachada del propio monumento formaron parte del espectáculo.(Infobae México/Selene Miranda)

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La Ciudad de México fue escenario por primera vez de la Noche Mágica, una de las actividades más representativas del Festival Internacional del Globo (FIG), que cada noviembre se celebra en León, Guanajuato. El evento se realizó por primera vez en CDMX la noche del martes 6 de octubre en la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, con entrada gratuita.

La exhibición marcó el arranque oficial de la promoción de la edición 25 del festival, programada del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León. Globos aerostáticos anclados a tierra, drones que proyectaron mensajes en el cielo y una proyección sobre la fachada del propio monumento formaron parte del espectáculo.

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Selene Miranda/ Noche Mágica

Galilea Montijo y Andrea Escalona, embajadoras del festival

Galilea Montijo amenizó el evento como invitada especial, en su papel de embajadora oficial del Festival Internacional del Globo 2026. Junto a ella, Andrea Escalona también participó como embajadora oficial del festival, de acuerdo con lo informado en la rueda de prensa realizada en la Ciudad de México.

Ambas se sumaron a la presentación oficial del FIG 2026, en la que participaron autoridades de Guanajuato y de León. En el presídium estuvieron, además, Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León; Óscar Abraham Rocha Moreno, presidente del Festival Internacional del Globo de León; y Escandra Salim Alle, directora general del mismo festival.

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También asistieron David Ayala Saucedo, subsecretario de Identidad y Desarrollo Turístico; María Fernanda Rodríguez González, secretaria para la Reactivación Económica de León, y Jorge Darío Guerrero Carrasco, director de Servicios de la Ciudad de México, en representación de Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo capitalina.

Galilea Montijo amenizó el evento como invitada especial, en su papel de embajadora oficial del Festival Internacional del Globo 2026. Junto a ella, Andrea Escalona (Selene Miranda/Infobae México)

Qué fue la Noche Mágica en el Monumento a la Revolución

Noche Mágica Festival Internacional del Globo de León

La Noche Mágica consiste en el anclaje de globos aerostáticos a tierra, cuyos quemadores se encienden de forma coordinada al ritmo de la música, generando un espectáculo de luz y sonido pensado para disfrutarse en familia. Esta vez, los organizadores trasladaron esa experiencia desde León hasta la capital del país como antesala de la edición 2026 del festival.

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El evento comenzó a las 19:00 horas y combinó distintos elementos visuales: los globos iluminados, un despliegue de drones que sobrevoló la zona con mensajes alusivos al festival y una proyección lumínica sobre el Monumento a la Revolución. La actividad estuvo abierta a todas las edades y no requirió registro previo.

No es la primera vez que el FIG lleva una muestra de sus actividades a la capital: hubo exhibiciones en el mismo monumento en 2018 y 2019, mientras que en 2022 una Noche Mágica se realizó en el Zócalo capitalino.

Detalles de la edición 25 del Festival Internacional del Globo

El video muestra la presentación de la Noche Mágica durante el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato.

La Secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato, María Guadalupe Robles León, en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó en la rueda de prensa que del 13 al 16 de noviembre el Parque Metropolitano de León reunirá a 200 globos provenientes de 25 países y 40 figuras especiales.

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La funcionaria explicó que se espera la llegada de cerca de 400 mil visitantes para esta edición. “Por eso afirmo con orgullo que el Festival Internacional del Globo no es solamente un evento turístico. Es una expresión de la identidad de Guanajuato y es un evento que pone por todo lo alto el nombre de nuestro estado”, señaló Robles León.

La funcionaria agregó una invitación directa al público: “Hoy quiero invitar a todas las familias mexicanas, de aquí de la capital y de cada rincón de nuestro país, a que nos acompañen del 13 al 16 de noviembre”.

Durante la presentación se confirmó el regreso del “Viernes de la Gente”, iniciativa que busca acercar el festival a las familias mediante acceso gratuito durante todo el primer día, viernes 13 de noviembre, jornada en la que se incluye el concierto de Los Ángeles Azules.

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Un grupo de personas observa una proyección de videomapping sobre la fachada del Monumento a la Revolución durante la noche en la Ciudad de México. (Selene Miranda)

Cartelera musical: Calvin Harris, Christian Nodal y más

Hot-air balloons fly above the Papalote dam during the International Hot Air Balloon Festival in Leon, Mexico, Friday, Nov. 12, 2021. (AP Photo/Mario Armas)

La programación artística de la edición 2026 combina géneros distintos a lo largo de los cuatro días del festival. El viernes 13 de noviembre, Los Ángeles Azules encabezará la jornada de acceso gratuito.

El sábado 14 de noviembre llegará The Dream Nite 2.0, noche de música electrónica que reunirá al DJ escocés Calvin Harris junto al brasileño Alok y a Tyson O’Brien.

El domingo 15 de noviembre tendrá dos momentos centrales: a las 8:00 horas se presentará Santos Bravos, agrupación de K-pop latino que ofrecerá el primer concierto matutino en la historia del festival, una vez concluido el vuelo de los globos de esa mañana. Por la noche subirán al escenario Christian Nodal y Xavi.

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El conductor oficial del festival será Omar Chaparro, quien encabezará las transmisiones especiales durante los cuatro días del evento. Los boletos contemplan distintas modalidades: Day Pass en 600 pesos, acceso matutino en 200 pesos, acceso vespertino en 500 pesos, y boletos VIP que van de 800 pesos el viernes hasta 2,500 pesos el sábado de Calvin Harris y 2,200 pesos el domingo de Nodal y Xavi. El boleto VIP incluye acceso al concierto y a la Noche Mágica, en un horario de 16:00 a 21:00 horas.

Christian Nodal presenta el cartel de su actuación en el Festival Internacional del Globo en León, México, que tendrá lugar el 15 de noviembre. (Festival del Globo de León/Redes sociales)

Guanajuato y su agenda turística

El Festival Internacional del Globo se suma a una agenda más amplia de eventos que Guanajuato mantiene en el cierre del año. Entre ellos, el Festival Internacional Cervantino, que se extiende hasta el 18 de octubre, y las celebraciones de Día de Muertos en Guanajuato capital y San Miguel de Allende, del 28 de octubre al 2 de noviembre.

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También figuran el centenario del natalicio del compositor José Alfredo Jiménez, que se conmemorará en Dolores Hidalgo el 21 y 22 de noviembre, y la Gala Internacional del Concurso Mundial de Bruselas, en San Miguel de Allende, el 29 y 30 de noviembre.

De acuerdo con lo informado por la Secretaria de Turismo e Identidad, el estado recibió más de 23.8 millones de visitantes durante 2025, con una derrama económica superior a los 57 mil millones de pesos y más de 227 mil personas ocupadas en el sector turístico, que se consolidó como la tercera fuerza económica de la entidad.

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