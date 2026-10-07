México

Los integrantes originales de Timbiriche y las figuras que llegaron después

Próximamente se estrenará la serie de ViX que no está autorizada por los cantantes de la banda

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)
Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)
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La serie de Timbiriche está próxima a estrenarse en ViX y llega en medio del rechazo público de seis integrantes originales. La producción de ocho capítulos reconstruye el nacimiento del grupo, pero también reabre la pregunta sobre quiénes pasaron por una de las bandas juveniles con más cambios de integrantes en México.

El estreno en streaming está programado para este viernes 9 de octubre, a las 19:00 horas de Ciudad de México, con los dos primeros episodios. Un día antes tendrá una presentación especial en Las Estrellas, después del noticiero.

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Seis exintegrantes se deslindaron del proyecto: Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín.

En un comunicado difundido el 6 de octubre, sostienen: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan.

La agrupación nació en 1982 y se disolvió en 1994. Durante esos 12 años tuvo entradas y salidas que modificaron su alineación en varias ocasiones

Además de los seis miembros que hoy cuestionan la producción, el grupo tuvo entre sus filas a Paulina Rubio, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez, Bibi Gaytán, Claudio Bermúdez y otros artistas.

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Nueve personas vestidas de fiesta posan en un escenario frente a un letrero de neón rojo con el nombre Timbiriche
Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Timbiriche inicia con seis integrantes y suma a Erik Rubín en 1983

La alineación fundadora de Timbiriche se forma en 1982 con Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening. Los seis integran el proyecto infantil y juvenil impulsado desde Televisa.

La primera incorporación ocurre en 1983, cuando entra Erik Rubín. Con él, la banda queda integrada por siete artistas y consolida la formación que permanece asociada a sus primeros años en la música.

La cronología marca 1985 como el primer cambio de una cadena de relevos. Ese año entra Eduardo Capetillo y sale Benny Ibarra, uno de los miembros de la formación original.

thalia, paulina rubio, sasha sokol
(Captura de pantalla/Youtube)

En 1986 se suma Thalía y deja el grupo Sasha Sokol. La artista forma parte de la banda durante sus primeros años y después desarrolla una carrera como cantante y actriz fuera de Timbiriche.

Un año más tarde, en 1987, llega Edith Márquez. En ese mismo movimiento sale Mariana Garza, también integrante fundadora. Para 1988 no se registra una nueva entrada, pero sí la salida de Alix Bauer.

Bibi Gaytán, Claudio Bermúdez y Patty Tanús llegan en 1989

El año 1989 concentra tres incorporaciones. Entran Bibi Gaytán, Claudio Bermúdez y Patty Tanús. Ese año se despiden Eduardo Capetillo y Thalía.

Timbiriche remasterizado -México- 18 septiembre
(Captura de pantalla)

En 1990 se suma Silvia Campos, mientras Patty Tanús deja la agrupación. El grupo atraviesa entonces una etapa con varios cambios internos, a diferencia de los primeros años, cuando la alineación mantuvo a sus integrantes fundadores y a Erik Rubín.

Timbiriche remasterizado -México- 18 septiembre
(Captura de pantalla)

La mayor renovación llega en 1991. Se integran Lorena Shelley, Daniel Gaytán, Tannya Velasco, Kenya Hijuelos y Alexa Lozano. En paralelo, salen Paulina Rubio, Erik Rubín, Edith Márquez, Bibi Gaytán y Claudio Bermúdez.

En 1992 entra Jean Duverger y sale Kenya Hijuelos. La última alineación queda conformada por Diego Schoening, Silvia Campos, Lorena Shelley, Daniel Gaytán, Tannya Velasco, Alexa Lozano y Jean Duverger. La banda se disuelve en 1994.

La serie de ViX aborda hechos reales sin participación de los exintegrantes

La nueva serie tendrá ocho capítulos y se presenta como una ficción basada en una investigación periodística y en hechos reales. Pablo Cruz, productor del proyecto, sostiene que el equipo trabajó con información y materiales de carácter público.

Los seis exintegrantes que difundieron el comunicado reconocen la libertad creativa de la producción, aunque cuestionan que la ficción use personajes identificables sin su participación.

Documento de texto con el logotipo de Timbiriche en la parte superior y un mensaje firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha
Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, señalan en el comunicado.

La trama incluye el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. Pablo Cruz define ese episodio como “la columna vertebral”. La SCJN confirmó en 2025 una sentencia civil contra el productor por los hechos denunciados por la cantante.

Los exintegrantes advierten que la producción no cuenta su versión de la historia. “Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

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