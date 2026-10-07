México

“El Tanque” del CJNG: el corrido de Javier Rosas que ventila sus nexos, orígenes y actividad huachicolera

Iván Cazarín Molina, señalado de tejer una red de robo de combustible, fue detenido el 5 de octubre en Zapopan

Elementos de Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSPC detuvieron al señalado por Estados Unidos desde 2024 por robo de hidrocarburos, un negocio que una canción de 2020 ya había retratado con detalle. (Anayeli Tapia/Infobae)
Elementos de Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSPC detuvieron al señalado por Estados Unidos desde 2024 por robo de hidrocarburos, un negocio que una canción de 2020 ya había retratado con detalle. (Anayeli Tapia/Infobae)
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La detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, reactivó el interés por un corrido de 2020 que narra en primera persona su origen y su papel dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El tema, titulado Comandante Tanque, fue interpretado por Javier Rosas y su Artillería Pesada seis años antes de que el Gabinete de Seguridad confirmara este martes su captura. Sólo en el canal de YouTube el video suma más de 3.5 millones de visualizaciones y más de 25 mil “me gusta”.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención de “El Tanque” fue resultado de una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la SSPC.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

La corporación identifica a Iván Cazarín Molina como líder regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, delitos que la letra del corrido había insinuado años atrás.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina en septiembre de 2024 a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo señaló como integrante de una red de robo de combustible vinculada al CJNG. Esa red, según la dependencia estadounidense, generaba decenas de millones de dólares al año para el cártel.

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Las pipas de El Tanque

El video oficial de Comandante Tanque refuerza con imágenes el relato que narra la canción. En los primeros segundos aparecen pipas para transportar combustible, efectos con fuego, autos de lujo y maletines con fajos de billetes, una estética que acompaña visualmente las referencias al huachicol y al poder económico que describe la letra.

Parte de las escenas del video musical de "Comandante Tanque" de Javier Rosas.(YouTube/Captura de pantalla)
Parte de las escenas del video musical de "Comandante Tanque" de Javier Rosas.(YouTube/Captura de pantalla)

Además, tras la caída de “El Tanque” el clip acumula comentarios recientes de usuarios lamentando la captura, pero celebrando el corrido: “Ya me lo agarraron, ánimo que siga sonando este rolón”, se lee en uno de ellos.

El corrido inicia hablando del tráfico de combustible: “todo limpio y despejado, hasta el tope van las pipas en el puerto circulando” y “ni modo que se queden peladas las pipas del Tanque”, versos que aluden de forma directa al robo de hidrocarburos.

De acuerdo con la información del Tesoro estadounidense, este personaje tenía un modelo de negocio basado en tomas clandestinas de los ductos de Pemex. El combustible robado se almacenaba en tanques de gran capacidad cerca de la ciudad de Veracruz. Desde ahí, según la OFAC, familiares y asociados de Cazarín Molina operaban una red de gasolineras aparentemente legítimas para vender el producto a terceros, parte de los cuales lo comercializaban después en Texas.

La filiación directa con “El Mencho”

Parte de las escenas del video musical de "Comandante Tanque" de Javier Rosas.(YouTube/Captura de pantalla)
Parte de las escenas del video musical de "Comandante Tanque" de Javier Rosas.(YouTube/Captura de pantalla)

Después de presentar el negocio, la letra se detiene en la cadena de mando: “cero fallas de mi parte, de Jalisco viene el cartel, pura gente de Nemesio; mucho gusto, soy El Tanque”. El verso coloca al personaje como subordinado directo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el exlíder del CJNG hoy ya abatido.

García Harfuch confirmó ese vínculo el mismo 6 de octubre al señalar que “El Tanque” pertenecía al círculo de colaboradores de confianza de Oseguera Cervantes.

La cercanía entre ambos, de acuerdo con autoridades estadounidenses, permitió a Cazarín Molina participar en el ascenso y la consolidación del cártel desde sus primeros años. Esa posición le dio margen para construir una red propia de tráfico de hidrocarburos en el sur del país, sin depender de otros mandos regionales del CJNG.

El verso de la estructura familiar

El Tornado y El Migo fueron detenidos desde el año 2013 por autoridades mexicanas. Crédito: OFAC
El Tornado y El Migo fueron detenidos desde el año 2013 por autoridades mexicanas. Crédito: OFAC

La canción continúa con el origen geográfico y familiar del personaje: “aquí las cosas son claras, si les digo, con orgullo, que yo soy veracruzano. Y ahorita estoy ejerciendo todo lo que le he aprendido al Tornado, que es mi hermano”.

La frase remite a César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, hermano mayor de “El Tanque” y también miembro fundador del CJNG, detenido en 2012 y sentenciado en 2024 a 60 años de prisión por secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

La OFAC documentó que “El Tornado” mantuvo actividades relacionadas con el CJNG en Veracruz desde prisión y recibió parte de las ganancias derivadas del robo de combustible operado por su hermano. Ambos hermanos utilizaron además el mismo alias falso, Víctor Hugo Delgado Rentería, lo que generó confusiones entre las autoridades sobre cuál de los dos encabezaba determinadas operaciones.

A los dos hermanos se les vincula con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, durante un operativo que buscaba la captura de “El Mencho”. El ataque dejó ocho militares y un policía federal muertos, según el expediente oficial retomado por el Gabinete de Seguridad.

El mapa territorial que coincide con el expediente

Parte de las escenas del video musical de "Comandante Tanque" de Javier Rosas.(YouTube/Captura de pantalla)
Parte de las escenas del video musical de "Comandante Tanque" de Javier Rosas.(YouTube/Captura de pantalla)

El coro resume el territorio de operación: “y con mi plebada, yo quiero decir salud, allá por Guanatos y también por Veracruz”. El término “Guanatos”, apodo popular de Guadalajara, marca los dos ejes territoriales que las autoridades atribuyen hoy a Cazarín Molina: Jalisco como cuna del CJNG y Veracruz como la plaza bajo su control operativo directo.

El comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del 6 de octubre amplía esa geografía a cuatro estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La coincidencia entre el corrido de 2020 y el expediente armado seis años después no es un dato menor para entender cómo circulaba públicamente información sobre la estructura del cártel antes de las sanciones oficiales y su caída.

La segunda estrofa del tema cierra con dos menciones: con un saludo a “compa’ Tigre” —el mismo personaje que, según la letra, coordinaba “la entrega” de combustible al inicio de la canción— y un abrazo a “mi compadre Chaparrito”, del que se desconoce más información.

Letra completa del corrido

Todo limpio y despejado

Hasta el tope van las pipas en el puerto circulando

Ya le dieron la luz verde

Todo listo pa’ la entrega que El Tigre va coordinando

Cero fallas de mi parte, de Jalisco viene el cartel

Pura gente de Nemesio; mucho gusto, soy El Tanque

Aquí las cosas son claras

Si les digo, con orgullo, que yo soy veracruzano

Y ahorita estoy ejerciendo

Todo lo que le he aprendido al Tornado, que es mi hermano

El respeto a los civiles, sobre todo, ser humildes

Aquí nadie es más que nadie y aquí estamos pa’ servirles

Y con mi plebada, yo quiero decir salud

Allá por Guanatos y también por Veracruz

Por un sentimiento, por los buenos tiempos

Porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento

Y ni modo que se queden peladas las pipas del Tanque

Saludos, compa’ Tigre

Y así suena Javier Rosas, mi viejo, ¡ea!

Me verás que soy calmado

Pero yo les recomiendo que se acerquen por las buenas

Porque por donde lo miran

Lo acompaña su plebada y trae fajada su 40

Tiene mucha valentía, sabe andar en la movida

Y el mayor de sus talentos es su buena puntería

Qué bonito es el dinero

Pero tengo más que claro que primero es la familia

Por eso a quien me los toque

Ojalá que el ocurrente me aguante la carrilla

Un saludo pa’l equipo, a los que están firmes conmigo

Y también, un fuerte abrazo a mi compadre Chaparrito

Y con mi plebada, yo quiero decir salud

Allá por Guanatos y también por Veracruz

Por un sentimiento, por los buenos tiempos

Porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento.

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