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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene programadas para este miércoles una marcha, ocho concentraciones, citas con autoridades, cuatro rodadas ciclistas y una rodada en patines en distintos puntos de la capital.

Las principales afectaciones viales se anticipan en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Benito Juárez.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

10:56 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 7 de octubre

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La movilización con mayor aforo previsto iniciará a las 9:00 horas en la Alameda Central, en Cuauhtémoc. Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”, de la Ciudad de México y el Estado de México, marcharán hacia la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma 305.

Además de la marcha matutina, están previstas varias actividades en:

  • A las 14:45 horas, en inmediaciones de la estación Polanco de la Línea 7 del Metro, sobre Avenida Horacio y Arquímedes.
  • A las 17:00 horas, mitin frente a la Embajada de Israel, en Sierra Madre 215, colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo.
  • A la misma hora, colectivos efectuarán actividades artísticas y culturales en el Museo Memoria y Tolerancia, sobre Avenida Juárez, en el Centro Histórico.

En el Zócalo capitalino, a las 11:00 horas, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” prevé concentrarse en respaldo a una organización indígena que solicita su incorporación a programas de vivienda.

También a las 10:00 horas, familias desalojadas del inmueble ubicado en República de Cuba 11 ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el levantamiento del plantón que mantenían desde agosto de 2025. Las familias exigirán la restitución de sus viviendas y la conclusión del proceso de expropiación del edificio para convertirlo en vivienda social.

Por otra parte, un grupo de alrededor de 30 personas realizará actividades a las 10:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, y posteriormente, a las 13:30 horas, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 119, colonia San Rafael. Exigirán justicia para mujeres víctimas de violencia.

Demandas vecinales, educativas y de vivienda

Entre las citas agendadas para este miércoles destaca la concentración de vecinos de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, a las 10:00 horas en el Arco de Xochimilco, sobre la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec. Solicitan que se respete la consulta comunitaria sobre un proyecto hídrico, se concluyan obras de drenaje y se definan los límites territoriales de la demarcación.

En Milpa Alta, padres de familia y estudiantes del IEMS “Emiliano Zapata” se reunirán a las 11:00 horas para solicitar la plantilla completa de docentes.

Asimismo, el Consejo Nacional de Motociclistas se concentrará a las 11:00 horas frente a la Secretaría de Movilidad, en Avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, en rechazo a una modificación legal que prohibiría el transporte de pasajeros en motocicletas mediante plataformas digitales.

La Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco, recibirá diversas movilizaciones durante el día de colectivos que demandan atención a casos de vivienda y predios en las alcaldías Cuauhtémoc y Tláhuac.

Eventos con alta afluencia

Durante la tarde y noche se espera mayor carga vehicular en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, donde se presentará Robbie Williams a las 20:00 horas, con una asistencia estimada de 20 mil personas.

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