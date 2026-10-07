Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

Cuatro operadores de alto perfil caen en fraccionamientos de Zapopan entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre. (Gabinete de Seguridad)

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Cuatro operadores señalados como piezas de alto valor del crimen organizado cayeron en Zapopan, Jalisco, en menos de 30 días. Entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre de 2026 fueron detenidos Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”; Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”; Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”.

Los cuatro operativos ocurrieron en fraccionamientos residenciales del municipio, sin enfrentamientos y en acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad federal, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

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La racha de detenciones también abarca casos con mayor tracción mediática del año: el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la red de huachicol fiscal y el combate al fentanilo.

La caída de El Brilloso

El Brilloso fue detenido este 9 de septiembre tras un operativo en Zapopan, Jalisco. Crédito: FGE Michoacán

Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, de 31 años y originario de Uruapan, fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan por una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Con su captura suman 32 personas detenidas por ese crimen.

Las autoridades lo identifican como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, Michoacán, posición que habría asumido tras la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, en noviembre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Michoacán lo vincula con el grupo de mensajería cifrada de la aplicación Threema desde donde, según la investigación, se planeó y monitoreó el ataque contra el exalcalde.

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Un juez lo vinculó a proceso el 15 de septiembre por homicidio calificado y lesiones calificadas. El 28 de septiembre fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, tras permanecer inicialmente en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Charo, Michoacán.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, denunció que “El Brilloso” era un joven que su esposo había acogido para alejarlo del crimen organizado. “Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”, escribió tras conocer su vinculación a proceso.

Es hermano de Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”, exboxeador profesional detenido un mes antes, el 7 de agosto, en la localidad de Tiamba, Uruapan, también señalado como integrante del CJNG y vinculado a extorsiones contra productores de aguacate en Michoacán.

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El Canguro coordinaba el tráfico de fentanilo

Foto: SSPC

Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”, fue detenido el 13 de septiembre en Zapopan como presunto operador logístico de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, dentro de la organización Beltrán Leyva. El Gabinete de Seguridad federal informó que coordinaba el transporte, distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, Washington, Estados Unidos.

Durante el operativo, la Marina aseguró un revólver Smith & Wesson, seis cartuchos calibre .38 Súper, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo, 4,900 pesos en efectivo y un teléfono Samsung A15. La captura derivó de un intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos.

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Según el FBI y el Departamento del Tesoro estadounidense, la red de “Chapo Isidro” distribuye fentanilo y drogas sintéticas en al menos nueve estados de Estados Unidos, entre ellos California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts, mediante células logísticas independientes que responden a un mando central en Guasave, Sinaloa.

“El Chapo” Isidro figura en la lista de los fugitivos más buscados del FBI desde febrero de 2025, con una recompensa de 5,000,000 de dólares por información que conduzca a su arresto.

La detención del Capitán Sol

El Capitán Sol fue detenido este viernes por la madrugada en Zapopan. (Cortesía)

Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina, fue capturado el 1 de octubre en el fraccionamiento Villa Verona, Zapopan, tras casi 300 días de búsqueda en domicilios de México, Francia, Grecia, Mónaco y España.

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Las autoridades lo señalaron como “el último elemento que restaba por detener” de la organización conocida como “Los Primos”, una red que al momento tiene a 13 personas capturadas.

Solano Ruiz es identificado como operador financiero clave en la red de huachicol fiscal ligada a los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Según las investigaciones, este esquema movió al menos 564,000,000 de litros de combustible disfrazado como aditivos para aceites lubricantes, en 69 barcos petroleros, desde 2023.

El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Farías Laguna ha afirmado que en la carpeta de investigación, al “Capitán Sol” se le atribuye haber creado la organización y haber manejado la distribución de recursos económicos.

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Un testigo protegido declaró ante la FGR que, cuando se intentó frenar la descarga irregular del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora, en marzo de 2025, Capitán Sol intervino telefónicamente para impedir el aseguramiento e involucró el nombre de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente AMLO: “Solano me dijo que no, que ya había hablado con sus jefes y que ya no iban a ir... me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos”, se lee en un acta ministerial.

El Tanque, otro orquestador del huachicol

(X @OHarfuch)

Finalmente, la última detención fue la de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, capturado el 5 de octubre en Zapopan durante un operativo con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo identificó como operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

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Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas, además de un ataque con arma de fuego contra un helicóptero del Ejército en 2015 que dejó nueve muertos en un intento de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Su nombre apareció también en audios difundidos por el medio Latinus, en los que Luis Alberto Olán, hermano del empresario Amílcar Olán, cercano a los hijos de AMLO, habría mencionado una relación con “El Tanque” para que integrantes del CJNG dejaran de extorsionar al propietario de una mina de balasto usada en obras del Tren Maya.

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Van nueve objetivos prioritarios detenidos en Zapopan en diez meses

Foto: SSPC

La racha de septiembre y octubre no es un fenómeno aislado. Desde el 23 de diciembre de 2025, cuando cayeron Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Zapopan acumula nueve detenciones de objetivos prioritarios en 10 meses.

Entre ellas está Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder de la facción armada “Los Deltas” del CJNG y hombre de confianza de Juan Carlos González Valencia, alias “03″, hijastro de “El Mencho” y nuevo líder del CJNG.

También José Gabriel Soto Martínez, “El Uber”, jefe de plaza del CJNG en Guadalajara, capturado el 13 de enero de 2026 en el fraccionamiento Las Cañadas.

El patrón se repite en los nueve casos: ninguna detención ocurrió en una base operativa o bodega, sino en fraccionamientos residenciales o casas particulares del municipio, lo que las autoridades atribuyen a labores de inteligencia y seguimiento técnico previo.