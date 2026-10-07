México Deportes

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Divisional en MLB desde México

Los Chicago White Sox siguen siendo la sorpresa de la temporada en Grandes Ligas y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Chicago White Sox siguen siendo la sorpresa de la temporada en Grandes Ligas y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (David Dermer-Imagn Images)
Los Chicago White Sox siguen siendo la sorpresa de la temporada en Grandes Ligas y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (David Dermer-Imagn Images)
Guardar

Cleveland Guardians se enfrentará a los Chicago White Sox este miércoles 7 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro del México) desde el Rate Field en el Juego 3 de la Serie Divisional dentro de los playoffs de la MLB.

Después de dos encuentros, donde el equipo de la ciudad de los vientos ha ganado, Cleveland buscará recomponer el camino y buscar la remontada en la serie.

PUBLICIDAD

Resumen de lo que ha ocurrido en la serie

El mexicano Chase Meidroth ha contribuido al éxito de los Chicago White Sox. (Troy Taormina-Imagn Images)
El mexicano Chase Meidroth ha contribuido al éxito de los Chicago White Sox. (Troy Taormina-Imagn Images)

Los Chicago White Sox se encuentran a una victoria de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de imponerse a los Cleveland Guardians en los primeros juegos de la Serie Divisional.

El equipo llega a esta instancia después de una transformación respecto a 2025, cuando terminó como el peor club de la Liga Americana con 60 triunfos. La directiva mantuvo la base del proyecto y los resultados se reflejaron durante la temporada regular y en la postemporada.

Chicago superó a los Houston Astros en la ronda de Wild Card y trasladó ese rendimiento a la serie ante Cleveland. Munetaka Murakami se ha consolidado como una de las piezas ofensivas del equipo durante los playoffs.

PUBLICIDAD

El segundo juego exigió una respuesta diferente para los White Sox. A diferencia de sus anteriores compromisos de postemporada, el equipo tuvo que remontar una desventaja en la pizarra antes de recuperar el control del encuentro.

Entre los jugadores que han respondido se encuentra el mexicano Chase Meidroth. El infielder batea para .400 en 15 turnos durante los playoffs, con seis imparables y un cuadrangular.

Quiénes serán los abridores para el Juego 3

Daniel Espino será el abridor de los Cleveland Guardians. (Ken Blaze-Imagn Images)
Daniel Espino será el abridor de los Cleveland Guardians. (Ken Blaze-Imagn Images)

Los Cleveland Guardians enfrentan el Juego 3 con la obligación de ganar, luego de perder los dos primeros encuentros de la serie como visitantes. Para mantenerse con vida, el equipo mandará a la lomita a Daniel Espino.

Espino solo ha lanzado dos tercios de entrada durante esta postemporada y no ha permitido carreras, por lo que registra una efectividad de 0.00. La decisión apunta a un manejo temprano del bullpen, con la posibilidad de relevar al abridor desde las primeras entradas.

Durante la temporada regular, Espino disputó 14 juegos. Lanzó 15 entradas, registró una efectividad de 4.11 y consiguió 25 ponches.

Los Chicago White Sox, en cambio, buscan terminar la serie esta misma tarde. Para ello eligieron a Sean Newcomb como abridor del Juego 3.

Sean Newcomb abrirá por los Chicago White Sox. (David Dermer-Imagn Images)
Sean Newcomb abrirá por los Chicago White Sox. (David Dermer-Imagn Images)

Newcomb suma tres entradas lanzadas en la postemporada, con una efectividad de 6.00 y dos carreras permitidas. En la campaña regular participó en 60 partidos, con marca de 2-5 y efectividad de 3.09.

Los White Sox confían en que Newcomb pueda contener a la ofensiva de Cleveland y encaminar al equipo hacia el triunfo que les asegure la serie.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El enfrentamiento entre los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox podrá seguirse este miércoles 7 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y MLB TV con suscripción.

Temas Relacionados

Cleveland GuardiansChicago White SoxMLBBeisbolPlayoffsPreviamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: complicado avance en Calz. Ignacio Zaragoza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: complicado avance en Calz. Ignacio Zaragoza

Tres alimentos económicos que favorecen la ganancia de masa muscular después de los 50

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría y del IMSS coinciden en tres fuentes de proteína de bajo costo para sostener el aporte proteico necesario y evitar el deterioro muscular con los años

Tres alimentos económicos que favorecen la ganancia de masa muscular después de los 50

Sheinbaum firma decreto para prohibir doble nacionalidad a la presidencia de México

El decreto saldrá este 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación

Sheinbaum firma decreto para prohibir doble nacionalidad a la presidencia de México

Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

La Armada de México interceptó una embarcación menor con ocho personas, cuatro de ellas extranjeras; también aseguró cinco bidones con combustible

Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

En medio de polémica por academia policial, circula video de calle que Kuri nombró en 2023 en honor a un Estado extranjero

Gobernador agradece a inversionistas israelíes y habla de “aprender de Israel” en agua e innovación: qué se cuestiona en redes y qué acuerdos existen

En medio de polémica por academia policial, circula video de calle que Kuri nombró en 2023 en honor a un Estado extranjero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

“El Tanque” del CJNG: corrido de Javier Rosas ventila nexos, orígenes y su actividad huachicolera

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo, espectáculo de Drones y proyecciones: así fue la “Noche Mágica” del Festival Internacional del Globo de León, en CDMX

Galilea Montijo, espectáculo de Drones y proyecciones: así fue la “Noche Mágica” del Festival Internacional del Globo de León, en CDMX

Macarena García enfrenta la historia de Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche: “Toda ficción merece empatía y respeto”

Los integrantes originales de Timbiriche y las figuras que llegaron después

Entre ficción y hechos reales, la serie de Timbiriche sí mostrará el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: esto dijo la producción

Coco, El resplandor y El sexto sentido llegan al Panteón de Dolores: fechas, precios y horarios

DEPORTES

Germán Berterame pide paciencia con el proceso de Rafa Márquez tras segunda derrota de México

Germán Berterame pide paciencia con el proceso de Rafa Márquez tras segunda derrota de México

Obed Vargas asume la responsabilidad en la crisis de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al frente: “No dimos la cara”

De las zapatillas de baile a los guantes de boxeo: Atena Juárez y el sueño de representar a México en los Olímpicos de Dakar 2026

Pitbull Cruz rompe la relación laboral con su padre: esta es la cantidad de dinero que pide el entrenador por indemnización

Tras caer ante Chile, Jorge Sánchez hace contundente reflexión sobre el mal momento de México: “Es bueno que te pasen estas cosas”