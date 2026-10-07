Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Divisional en MLB desde México

Los Chicago White Sox siguen siendo la sorpresa de la temporada en Grandes Ligas y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (David Dermer-Imagn Images)

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Cleveland Guardians se enfrentará a los Chicago White Sox este miércoles 7 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro del México) desde el Rate Field en el Juego 3 de la Serie Divisional dentro de los playoffs de la MLB.

Después de dos encuentros, donde el equipo de la ciudad de los vientos ha ganado, Cleveland buscará recomponer el camino y buscar la remontada en la serie.

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Resumen de lo que ha ocurrido en la serie

El mexicano Chase Meidroth ha contribuido al éxito de los Chicago White Sox. (Troy Taormina-Imagn Images)

Los Chicago White Sox se encuentran a una victoria de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de imponerse a los Cleveland Guardians en los primeros juegos de la Serie Divisional.

El equipo llega a esta instancia después de una transformación respecto a 2025, cuando terminó como el peor club de la Liga Americana con 60 triunfos. La directiva mantuvo la base del proyecto y los resultados se reflejaron durante la temporada regular y en la postemporada.

Chicago superó a los Houston Astros en la ronda de Wild Card y trasladó ese rendimiento a la serie ante Cleveland. Munetaka Murakami se ha consolidado como una de las piezas ofensivas del equipo durante los playoffs.

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El segundo juego exigió una respuesta diferente para los White Sox. A diferencia de sus anteriores compromisos de postemporada, el equipo tuvo que remontar una desventaja en la pizarra antes de recuperar el control del encuentro.

Entre los jugadores que han respondido se encuentra el mexicano Chase Meidroth. El infielder batea para .400 en 15 turnos durante los playoffs, con seis imparables y un cuadrangular.

Quiénes serán los abridores para el Juego 3

Daniel Espino será el abridor de los Cleveland Guardians. (Ken Blaze-Imagn Images)

Los Cleveland Guardians enfrentan el Juego 3 con la obligación de ganar, luego de perder los dos primeros encuentros de la serie como visitantes. Para mantenerse con vida, el equipo mandará a la lomita a Daniel Espino.

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Espino solo ha lanzado dos tercios de entrada durante esta postemporada y no ha permitido carreras, por lo que registra una efectividad de 0.00. La decisión apunta a un manejo temprano del bullpen, con la posibilidad de relevar al abridor desde las primeras entradas.

Durante la temporada regular, Espino disputó 14 juegos. Lanzó 15 entradas, registró una efectividad de 4.11 y consiguió 25 ponches.

Los Chicago White Sox, en cambio, buscan terminar la serie esta misma tarde. Para ello eligieron a Sean Newcomb como abridor del Juego 3.

Sean Newcomb abrirá por los Chicago White Sox. (David Dermer-Imagn Images)

Newcomb suma tres entradas lanzadas en la postemporada, con una efectividad de 6.00 y dos carreras permitidas. En la campaña regular participó en 60 partidos, con marca de 2-5 y efectividad de 3.09.

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Los White Sox confían en que Newcomb pueda contener a la ofensiva de Cleveland y encaminar al equipo hacia el triunfo que les asegure la serie.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El enfrentamiento entre los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox podrá seguirse este miércoles 7 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y MLB TV con suscripción.