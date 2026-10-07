Cómo pedirle a ChatGPT o Gemini una calaverita literaria que sí dé risa y no parezca copiada para Día de Muertos

Crédito: Jovani Perez| Infobae México

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La tradición de las calaveritas literarias vuelve cada Día de Muertos con versos para la familia, amistades, compañeros de trabajo y hasta maestros. ChatGPT y Gemini pueden ayudar a crear textos originales si reciben instrucciones precisas sobre la persona, el tono, la rima y la aparición de La Catrina.

Una calaverita escrita con inteligencia artificial no debe limitarse a pedir “haz un poema”. El resultado cambia cuando se añaden rasgos concretos de la persona, una anécdota, palabras que suele decir y el tipo de humor permitido. Así, el texto evita frases genéricas y se acerca a la relación entre quien escribe y quien recibirá el mensaje.

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Las calaveritas mantienen presencia en escuelas, oficinas y familias. Niñas, niños y adultos las usan para burlarse de la muerte con humor, sátira y versos que imaginan a una persona viva en compañía de La Catrina.

El mejor resultado parte de una idea sencilla: la IA debe tener datos suficientes, pero también límites. Conviene pedir versos nuevos, evitar referencias ofensivas y revisar cada estrofa antes de enviarla por WhatsApp, ponerla en una ofrenda o leerla durante una reunión.

(Gobierno de Oaxaca)

Una buena instrucción evita calaveritas repetidas y sin humor

La IA puede escribir una calaverita en segundos, aunque una petición corta suele entregar rimas previsibles, nombres acomodados a la fuerza y escenas que podrían servir para cualquier persona. La diferencia está en explicar qué hace especial al destinatario.

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Antes de copiar la instrucción, conviene definir cinco datos: el nombre o apodo de la persona, la relación que se tiene con ella, una costumbre divertida, un lugar donde suele pasar tiempo y el tono deseado. Puede ser cariñoso, escolar, familiar, de oficina o ligeramente travieso, sin caer en insultos.

También sirve elegir la extensión. Una calaverita de dos estrofas funciona para un mensaje de celular. Una de cuatro o cinco estrofas permite contar cómo La Catrina llega por la persona, qué descubre de ella y por qué termina cambiando de plan.

El “prompt definitivo” no busca que ChatGPT o Gemini hagan todo solos. Busca darles una ruta. La persona que escribe conserva la última palabra: puede cambiar una rima, quitar una broma interna que no funcionó o sumar una frase que identifique a su familia.

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La petición puede incluir una regla para que el modelo no use clichés. Frases como “no copies versos conocidos”, “no menciones panteones si no son necesarios” o “evita bromas sobre enfermedades y tragedias” ayudan a mantener un tono ligero.

Prompts para ChatGPT y Gemini que ayudan a crear versos para seres queridos

El mismo tipo de instrucción funciona en ChatGPT y Gemini. La diferencia no está en el nombre de la herramienta, sino en la claridad del pedido y en la revisión final de quien lo usa.

Para una calaverita familiar, se puede pedir:

“Escribe una calaverita literaria original de cuatro estrofas para mi abuela [nombre]. Debe tener un tono cariñoso y divertido. Incluye que prepara mole, cuida sus plantas y siempre dice [frase]. La Catrina intenta llevársela, pero termina pidiéndole la receta. Usa rimas sencillas, no copies versos conocidos y evita bromas ofensivas”.

Para una amistad, la instrucción puede ser:

“Crea una calaverita literaria original para mi amigo [nombre o apodo]. Tiene que ser divertida, de tres estrofas y con rima consonante cuando sea natural. Menciona que siempre llega tarde, toma mucho café y ama a [equipo, serie o hobby]. La Huesuda lo busca en [lugar], pero él pone una excusa para no irse. No uses frases genéricas ni referencias tristes”.

México celebra el Día de Muertos. Foto: (iStock)

En Gemini, un mensaje para pareja podría decir:

“Redacta una calaverita literaria de cinco estrofas para mi pareja [nombre]. Usa humor romántico y un lenguaje mexicano natural. Incluye nuestra anécdota de [anécdota], su gusto por [actividad] y la frase [frase]. La Catrina aparece durante una cita, pero decide dejarnos porque quiere seguir escuchando nuestra historia. Hazla original y revisa que el nombre rime de forma natural”.

Para una compañera o compañero de oficina, funciona esta versión:

“Haz una calaverita literaria original para [nombre], quien trabaja en [área]. Debe tener cuatro estrofas, tono de oficina y humor respetuoso. Menciona que vive en videollamadas, toma café y siempre resuelve [tarea]. La Catrina llega por él o ella durante una junta, pero se queda atrapada esperando que termine la presentación. Evita burlas por apariencia, edad, salud o asuntos personales”.

El prompt más completo también puede cerrar con una orden de edición:

“Al final, dame tres opciones de título y una segunda versión con palabras más sencillas”. Esa indicación permite comparar resultados y elegir el verso que mejor suene al leerlo en voz alta.

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Una vez que la herramienta entrega el texto, conviene revisar la rima, verificar que los datos sean correctos y cambiar cualquier frase que no usaría la persona que firma la calaverita. El toque final debe ser humano: un apodo, una fecha, una despedida o un recuerdo compartido.

Qué es una calaverita literaria y por qué se escribe en Día de Muertos

Una calaverita literaria es una composición en verso que imagina a una persona viva frente a la muerte. La escena suele incluir a La Catrina o a la Huesuda, quien intenta llevársela al más allá en medio de una situación cómica.

Fernando Martinez Sanchez carries bouquets of native marigold, or cempasuchil, a flower traditionally used in celebrations for Dia de Muertos (Day of the Dead), while working in the fields of his partner's family, in Doxey, in the state of Hidalgo, Mexico, October 26, 2025. REUTERS/Bernat Parera TPX IMAGES OF THE DAY

La tradición mezcla rima, sátira y crítica social. Sus antecedentes se remontan a la época colonial y tuvieron auge en el siglo XIX, cuando aparecieron en periódicos y hojas volantes para cuestionar a figuras públicas y políticos.

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Las estrofas de cuatro versos son una forma frecuente, aunque no una regla absoluta. Lo que define a una calaverita es el juego con la muerte, la exageración de hábitos cotidianos y una salida humorística. La Catrina puede perseguir a alguien por llegar tarde, por no soltar el celular o por esconder los dulces de la ofrenda.

El humor tiene que reconocer a la persona sin exhibirla. Si la calaverita es para una abuela, un amigo, una pareja o un compañero de trabajo, el detalle personal vale más que una rima perfecta. Una anécdota familiar puede volver memorable un texto que, de otro modo, sonaría igual que miles de mensajes.

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