México

Sheinbaum firma decreto para prohibir doble nacionalidad a la presidencia de México

El decreto saldrá este 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación

La reforma constitucional, aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras y los congresos estatales, entrará en vigor en dos años y redefinirá los requisitos de elegibilidad para presidencia y gubernaturas
Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó el decreto para prohibir la doble nacionalidad en funcionarios que deseen postularse a cargos como la Presidencia o las gubernaturas del país, durante la mañanera del pueblo de este 7 de octubre en Palacio Nacional.

El documento aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados por mayoría calificada, así como por los congresos estatales será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor dentro de dos años.

PUBLICIDAD

“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, declaró.

Puntos clave de la reforma de doble nacionalidad

De acuerdo con Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal estos son los puntos clave de la reforma de doble nacionalidad para altos mandos en México:

  • Entrará en vigor a partir del 2028.
  • Toda persona que quiera registrarse como candidato o candidata para ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de gobierno, tendrá necesariamente, previo al registro del Instituto Nacional Electoral (INE).
  • De contar con doble nacionalidad, deberá renunciar a ella para tener únicamente la mexicana.

Asimismo, indicó que dentro de unas semanas emitirán las disposiciones reglamentarias para informar sobre el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, las cuales no se limitarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a las naciones donde se tiene la otra ciudadanía.

PUBLICIDAD

Infografía con el título Nacionalidad única para altos cargos, el año 2028 e ilustraciones de un pasaporte, textos explicativos e íconos.
Una infografía de Infobae sintetiza los puntos clave y los requisitos constitucionales de la reforma sobre la nacionalidad única para altos cargos en México a partir de 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterios para llegar a la presidencia de México

Hace unas semanas, la mandataria mexicana presentó en su conferencia matutina los criterios establecidos en el artículo 82 de la Constitución para los candidatos o candidatas que aspiran llegar al frente de México:

  • Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
  • Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.
  • Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
  • No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
  • No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, seis meses antes del día de la elección.
  • No estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución.
  • No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal.

Senadora de Morena rechaza renunciar a su doble nacionalidad

La senadora Cecilia Guadiana de Morena afirmó que no renunciará a su doble nacionalidad estadounidense porque no contempla buscar la gubernatura de Coahuila, cargo para el que la reforma constitucional exige ser mexicano por nacimiento sin otra ciudadanía.

La legisladora, quien representa la entidad en el Senado, sostiene que nació en Estados Unidos por una decisión de sus padres hace 31 años, y explicó que ambos son mexicanos y que ella ha vivido en México “toda su vida”.

Por ello, descartó que la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo la postule para la elección estatal. “No me quita el sueño y por ahorita no voy a renunciar a mi nacionalidad”, aseguró.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumdoble nacionalidadreformaLa Mañaneramexico-noticiasPolitica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Macarena García enfrenta la historia de Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche: “Toda ficción merece empatía y respeto”

La actriz habló sobre el desafío de representar la historia y pidió mirar la producción desde la la conversación y prevención

Macarena García enfrenta la historia de Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche: “Toda ficción merece empatía y respeto”

Iniciativa en CDMX busca sancionar la gordofobia como acto de discriminación y crear un día de concientización

Se busca elevar a rango constitucional la gordofobia como un acto de discriminación

Iniciativa en CDMX busca sancionar la gordofobia como acto de discriminación y crear un día de concientización

Jalisco suma otra fosa clandestina: colectivos localizan cuatro cuerpos en Guadalajara

El hallazgo se suma a la crisis forense en el área metropolitana de la entidad, donde colectivos contabilizan cientos de bolsas con restos humanos desde 2022

Jalisco suma otra fosa clandestina: colectivos localizan cuatro cuerpos en Guadalajara

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: complicado avance en Calz. Ignacio Zaragoza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: complicado avance en Calz. Ignacio Zaragoza

Tres alimentos económicos que favorecen la ganancia de masa muscular después de los 50

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría y del IMSS coinciden en tres fuentes de proteína de bajo costo para sostener el aporte proteico necesario y evitar el deterioro muscular con los años

Tres alimentos económicos que favorecen la ganancia de masa muscular después de los 50
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

“El Tanque” del CJNG: corrido de Javier Rosas ventila nexos, orígenes y su actividad huachicolera

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Cómo pedirle a ChatGPT o Gemini una calaverita literaria que sí dé risa y no parezca copiada para Día de Muertos

Cómo pedirle a ChatGPT o Gemini una calaverita literaria que sí dé risa y no parezca copiada para Día de Muertos

Galilea Montijo, espectáculo de Drones y proyecciones: así fue la “Noche Mágica” del Festival Internacional del Globo de León, en CDMX

Macarena García enfrenta la historia de Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche: “Toda ficción merece empatía y respeto”

Los integrantes originales de Timbiriche y las figuras que llegaron después

Entre ficción y hechos reales, la serie de Timbiriche sí mostrará el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: esto dijo la producción

DEPORTES

Mamá de Memo Ochoa le dedica emotivas palabras en su homenaje con la Selección Mexicana

Mamá de Memo Ochoa le dedica emotivas palabras en su homenaje con la Selección Mexicana

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar México tras su fracaso en la Fecha FIFA de septiembre y octubre?

Germán Berterame pide paciencia con el proceso de Rafa Márquez tras segunda derrota de México

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Divisional en MLB desde México

Obed Vargas asume la responsabilidad en la crisis de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al frente: “No dimos la cara”