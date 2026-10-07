Sheinbaum firma decreto para prohibir doble nacionalidad a la presidencia de México

La reforma constitucional, aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras y los congresos estatales, entrará en vigor en dos años y redefinirá los requisitos de elegibilidad para presidencia y gubernaturas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó el decreto para prohibir la doble nacionalidad en funcionarios que deseen postularse a cargos como la Presidencia o las gubernaturas del país, durante la mañanera del pueblo de este 7 de octubre en Palacio Nacional.

El documento aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados por mayoría calificada, así como por los congresos estatales será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor dentro de dos años.

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“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, declaró.

Puntos clave de la reforma de doble nacionalidad

De acuerdo con Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal estos son los puntos clave de la reforma de doble nacionalidad para altos mandos en México:

Entrará en vigor a partir del 2028.

Toda persona que quiera registrarse como candidato o candidata para ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de gobierno, tendrá necesariamente, previo al registro del Instituto Nacional Electoral ( INE ).

De contar con doble nacionalidad, deberá renunciar a ella para tener únicamente la mexicana.

Asimismo, indicó que dentro de unas semanas emitirán las disposiciones reglamentarias para informar sobre el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, las cuales no se limitarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a las naciones donde se tiene la otra ciudadanía.

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Una infografía de Infobae sintetiza los puntos clave y los requisitos constitucionales de la reforma sobre la nacionalidad única para altos cargos en México a partir de 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterios para llegar a la presidencia de México

Hace unas semanas, la mandataria mexicana presentó en su conferencia matutina los criterios establecidos en el artículo 82 de la Constitución para los candidatos o candidatas que aspiran llegar al frente de México:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.

Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, seis meses antes del día de la elección.

No estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución.

No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal.

Senadora de Morena rechaza renunciar a su doble nacionalidad

La senadora Cecilia Guadiana de Morena afirmó que no renunciará a su doble nacionalidad estadounidense porque no contempla buscar la gubernatura de Coahuila, cargo para el que la reforma constitucional exige ser mexicano por nacimiento sin otra ciudadanía.

La legisladora, quien representa la entidad en el Senado, sostiene que nació en Estados Unidos por una decisión de sus padres hace 31 años, y explicó que ambos son mexicanos y que ella ha vivido en México “toda su vida”.

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Por ello, descartó que la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo la postule para la elección estatal. “No me quita el sueño y por ahorita no voy a renunciar a mi nacionalidad”, aseguró.