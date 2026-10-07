Macarena García enfrenta la historia de Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche: “Toda ficción merece empatía y respeto”

Macarena García - (Infobae México/ Selene Miranda)

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Macarena García llega a la nueva serie de Timbiriche con uno de los personajes que mayor atención puede despertar: una interpretación inspirada en Sasha Sokol. Durante la presentación a medios, la actriz habló sobre la responsabilidad de asumir una historia relacionada con hechos reales y dejó claro que su acercamiento estuvo marcado por la investigación y el cuidado.

“Estoy muy emocionada, yo muy enamorada del personaje que voy a interpretar. Le eché muchas ganas y de verdad espero que lo reciban con el respeto y el amor con el que se hizo siempre”, expresó García sobre su participación.

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La actriz explicó que, aunque existe una inspiración en acontecimientos reales, su trabajo parte de una ficción. “Interpretamos a personajes ficticios inspirados en hechos reales”, señaló. Para ella, esa diferencia resulta fundamental al momento de acercarse a una historia que involucra a personas conocidas por el público.

García explica cómo construyó a su personaje

Los integrantes del elenco posan en un escenario frente a un letrero de neón con el nombre Timbiriche durante un evento mediático. (Infobae México/Selene Miranda)

La preparación, contó la actriz, no consistió únicamente en conocer la historia relacionada con Sasha Sokol. También implicó investigar situaciones semejantes para comprender mejor el contexto que rodea al personaje que interpreta.

“Eso requiere una gran investigación acerca no nada más de ese caso, sino de todos los casos que existen similares”, explicó García. Su intención, según lo planteó durante el encuentro con medios, fue construir la interpretación desde una mirada amplia y cuidadosa.

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La actriz también habló sobre la sensibilidad que implica llevar este tipo de historias a la pantalla. “Como toda ficción, pues es la verdad de alguien y, por eso, toda ficción merece empatía y respeto”, afirmó.

Uno de los momentos más delicados llegó cuando le preguntaron si había tenido algún acercamiento con la cantante. García decidió no responder directamente. “Creo que en este momento tengo un montón de cosas que contarles acerca de la serie y yo creo que por respeto a Sasha como persona prefiero no responder ese acercamiento”, dijo.

El casting que terminó obligándola a cantar

Timbiriche - (ViX)

García también compartió una anécdota mucho más ligera sobre su llegada al proyecto. Aunque finalmente tuvo que cantar como parte de su participación, confesó que durante el casting intentó evitar precisamente esa parte.

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“Yo me hice muy mensa, la verdad, en el proceso de casting, porque me daba mucho nervio volver a cantar o intentarlo siquiera”, relató. La actriz incluso reconoció que utilizó una particular estrategia para esquivar las pruebas musicales.

“Cada proceso de casting yo decía: ‘No, es que estoy un poco enferma, estoy un poco enferma’”, contó. Pero la excusa dejó de funcionar cuando recibió la noticia de que había conseguido el papel.

“Ya que me habían dado el papel, dije: ‘Yo no quiero cantar, chicos’, y acabé cantando”, recordó. La experiencia, que comenzó con nervios, terminó convirtiéndose en uno de los elementos que más la entusiasman de la producción.

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Una historia que busca provocar conversación

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

La conversación inevitablemente llevó a García hacia el tema de las situaciones de violencia que aparecen como parte de la historia. Para la actriz, ahí está precisamente una de las razones por las que el entretenimiento puede tener un papel importante.

“Creo que esa es la importancia de lo que hacemos”, sostuvo. En su opinión, una producción de ficción puede servir como punto de partida para hablar de asuntos que necesitan mayor atención.

“El entretenimiento y el arte en general es un pretexto para contar historias que necesitan ser escuchadas”, afirmó. García espera que lo que se muestra en pantalla no se quede únicamente en el impacto de la historia, sino que pueda provocar conversaciones en la vida cotidiana.

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Al ser cuestionada sobre el interés que puede despertar una historia relacionada con Sasha Sokol, la actriz dijo que prefería verlo desde otra perspectiva. “Quisiera entenderlo más bien como una necesidad muy grande que existe de conocer esta historia y de historias similares”, explicó.

Su expectativa es que esa curiosidad pueda transformarse en algo constructivo. “Espero esa necesidad de eso, de las conversaciones, se cumpla y se provoque una conversación que genere resultados positivos”, señaló.

García también habló de quienes pudieran identificarse con situaciones similares a las mostradas en la ficción. Desea que la serie contribuya a que más personas puedan reconocer aquello que no está bien y encontrar espacios para hablarlo.

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“También ayude a mucha gente a darse cuenta, quizás, si vivió una situación similar, de que no está bien”, expresó.

Con Timbiriche a punto de llegar a la pantalla, Macarena García se enfrenta así a un personaje que exige algo más que aprender canciones o reproducir una época. Su reto está en interpretar una historia inspirada en hechos reales sin perder de vista la sensibilidad de quienes forman parte de ella. Y, como dejó claro durante la presentación, espera que el resultado provoque algo más que curiosidad: que abra la puerta a una conversación.