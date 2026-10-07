Marina intercepta embarcación en Ensenada con ocho personas que presuntamente serían trasladadas ilegalmente a EEUU

Elementos de la Marina interceptaron una embarcación tipo panga en aguas de Ensenada con ocho personas a bordo. (X @michelleriveraa)

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La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la intercepción de una embarcación menor en aguas de Ensenada, Baja California, en la que eran trasladadas ocho personas que presuntamente serían llevadas de manera ilegal hacia Estados Unidos.

El operativo fue realizado el lunes 6 de octubre por personal de la Armada de México durante recorridos de vigilancia marítima en inmediaciones de Ensenada. Los elementos navales localizaron una embarcación tipo panga en la que viajaban las ocho personas.

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De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, cuatro de los ocupantes eran de nacionalidad extranjera. Además de las personas que viajaban a bordo, los elementos localizaron cinco bidones con combustible, por lo que la embarcación fue conducida hasta puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

Marina identifica a presunto responsable del traslado

Durante la intervención, personal naval identificó entre los ocupantes a un presunto infractor, señalado por su posible vínculo con operaciones relacionadas con el traslado ilegal de personas.

La Semar indicó que, una vez que la embarcación arribó a las instalaciones del Mando Naval, personal de Sanidad Naval proporcionó atención médica a las personas que habían sido trasladadas.

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La Semar informó que cuatro de las ocho personas localizadas en la embarcación eran de nacionalidad extranjera.

La revisión médica determinó que las ocho personas se encontraban en buen estado de salud, por lo que no se reportó que alguna de ellas requiriera atención hospitalaria.

Posteriormente, las personas involucradas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La dependencia no detalló en el comunicado la nacionalidad de las cuatro personas extranjeras ni precisó hacia qué punto de Estados Unidos presuntamente serían trasladadas.

El operativo se suma a otras acciones realizadas por la Armada de México en las inmediaciones de Ensenada para detectar embarcaciones utilizadas presuntamente en el traslado irregular de personas por vía marítima.

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En septiembre, Marina interceptó dos yates con 45 personas

El caso ocurre apenas unas semanas después de otro operativo realizado por la Semar en la misma zona. El pasado 26 de septiembre, la dependencia informó sobre la intercepción de dos embarcaciones tipo yate en inmediaciones de Ensenada, en las que eran trasladadas ilegalmente hacia Estados Unidos 45 personas de nacionalidad mexicana.

El operativo ocurrió semanas después de la intercepción de dos yates con 45 personas en la misma zona de Baja California. Crédito: Especial

En aquella intervención, realizada por personal de la Segunda Zona Naval, fueron localizados 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, quienes viajaban a bordo de las embarcaciones.

La operación también permitió asegurar aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, distribuidos en 23 bidones. Debido a las condiciones del traslado y a la presencia del combustible, tanto las embarcaciones como sus ocupantes fueron conducidos a puerto.

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En ese operativo, la Marina reportó además la detención de cinco presuntos infractores, señalados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos.

Al llegar a las instalaciones navales, los 45 rescatados recibieron atención por parte de personal de Sanidad Naval, que determinó que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, las personas y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Los dos operativos registrados en septiembre y octubre muestran que la vigilancia marítima en las costas de Ensenada ha permitido detectar distintas embarcaciones utilizadas presuntamente para intentar trasladar personas de manera irregular hacia territorio estadounidense.

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En el caso más reciente, corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si el detenido tuvo alguna responsabilidad en el traslado ilegal de las ocho personas localizadas a bordo de la panga.