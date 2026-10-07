México

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

El presunto líder regional del CJNG fue ubicado y detenido en Zapopan, Jalisco la noche del lunes

El Tanque detenido en Jalisco
Foto: SSPC
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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron la noche del 5 de octubre a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, mientras circulaba a bordo de una Mercedes-Benz Clase G 500 color gris con valor de lista cercano a los cuatro millones de pesos. El presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando visitaba a su familia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la detención fue resultado de una operación conjunta ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El vehículo de lujo fue uno de los elementos clave para que los agentes confirmaran la identidad del objetivo antes de proceder a su captura.

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La camioneta que lo delató

Camioneta que usaba El Tanque, líder regional del CJNG. (Redes sociales)
Camioneta que usaba El Tanque, líder regional del CJNG. (Redes sociales)

De acuerdo con la información, las autoridades captaron a Cazarín Molina moviéndose por Zapopan a bordo de la camioneta durante la tarde del lunes luego de visitar a su familia. Le tomaron fotografías y videos que después fueron enviados a la Ciudad de México para confirmar que se trataba del objetivo prioritario buscado desde hace meses por el Gabinete de Seguridad.

Una vez confirmada su identidad, el operativo se concretó por la noche del mismo lunes. “El Tanque” fue detenido en flagrancia y se le aseguraron el vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga, según el comunicado conjunto difundido por las corporaciones participantes.

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Camioneta que usaba El Tanque, líder regional del CJNG. (Redes sociales)
Camioneta que usaba El Tanque, líder regional del CJNG. (Redes sociales)

El vehículo de fabricación alemana no es un elemento menor en el expediente. Cazarín Molina, señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante de alto rango del CJNG, encabezaba una red de robo de combustible que, según Washington, generaba decenas de millones de dólares al año. La camioneta de lujo en la que se desplazaba el día de su captura es consistente con ese perfil económico.

Los rasgos que distinguen a la camioneta de “El Tanque”

Algunos reportes iniciales identificaron la camioneta como una Mercedes-Benz AMG G 63 blindada de color verde olivo, con un valor cercano a los 5,000,000 de pesos. Sin embargo, en las fotografías que circularon en redes sociales se aprecia con claridad el emblema “G 500” en la parte trasera del vehículo.

Así es la camioneta Mercedes-Benz Clase G 500 que usaba El Tanque del CJNG. (Mercedes Benz)
Así es la camioneta Mercedes-Benz Clase G 500 que usaba El Tanque del CJNG. (Mercedes Benz)

La camioneta que manejaba “El Tanque” no es solo una SUV de lujo: está diseñada para terreno difícil. Su motor le permite pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 5 segundos, una aceleración comparable a la de un auto deportivo pese a tratarse de un vehículo pesado y de gran tamaño. Cuenta además con tracción en las cuatro ruedas de forma permanente, lo que le da más control en caminos resbalosos o sin pavimentar.

Así es la camioneta Mercedes-Benz Clase G 500 que usaba El Tanque del CJNG. (Mercedes Benz)
Así es la camioneta Mercedes-Benz Clase G 500 que usaba El Tanque del CJNG. (Mercedes Benz)

Mide casi 5 metros de largo y casi 2 metros de alto, un tamaño considerablemente mayor al de una camioneta familiar común. Conserva un detalle que distingue a la Clase G desde hace décadas: la llanta de refacción va montada en la parte trasera, a la vista, en lugar de guardarse en la cajuela como en la mayoría de los vehículos modernos.

Así es la camioneta Mercedes-Benz Clase G 500 que usaba El Tanque del CJNG. (Mercedes Benz)
Así es la camioneta Mercedes-Benz Clase G 500 que usaba El Tanque del CJNG. (Mercedes Benz)

Por dentro, la camioneta incluye pantallas táctiles, un sistema de sonido de alta gama, cámaras que permiten ver los 360 grados alrededor del vehículo al estacionarse, asientos con calefacción y función de masaje, además de tecnología que frena el auto de forma automática en caso de riesgo de choque. La unidad detenida en Zapopan es de color gris, uno de los siete tonos disponibles en el catálogo mexicano de Mercedes-Benz, que lo vende por 3,959,000 pesos.

¿Quién es Iván Cazarín Molina,El Tanque?

Iván Cazarín Molina es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como miembro del CJNG y uno de los personajes que formaba parte del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del cártel muerto en febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Se le atribuyen operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

La OFAC lo sancionó en septiembre de 2024 junto con ocho personas más y 26 empresas por su participación en una red de robo de hidrocarburos que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, representa la actividad ilegal no relacionada con el narcotráfico más rentable para el CJNG.

Tras su detención, Cazarín Molina fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para determinar su situación jurídica.

Autoridades mexicanas lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad y tráfico de armas, además de su presunta participación en el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, durante un operativo que buscaba la captura de “El Mencho”. El ataque dejó ocho militares y un policía federal muertos.

Cazarín Molina ya había sido detenido en noviembre de ese mismo año, pero salió de prisión en septiembre de 2016 sin que las autoridades federales consultadas por distintos medios hayan explicado con claridad las razones de su liberación.

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