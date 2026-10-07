Coco, El resplandor y El sexto sentido llegan al Panteón de Dolores: fechas, precios y horarios

Personas asisten a una función de cine al aire libre en un cementerio decorado con veladoras y flores de cempasúchil para las festividades nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Coco, El resplandor y El sexto sentido llegarán al Panteón de Dolores de Ciudad de México con funciones nocturnas entre tumbas, audífonos luminosos y efectos de luz y sonido 8D.

La propuesta combina proyecciones al aire libre, recorrido guiado y una experiencia pensada para quienes buscan ver cine de terror o fantasía en un escenario distinto.

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Las películas se verán en un cementerio de Chapultepec

El Panteón de Dolores está ubicado en Miguel Hidalgo, dentro del Bosque de Chapultepec. La entrada para la experiencia será por la Puerta 2, una puerta alterna al camposanto que funcionará como punto de reunión para los asistentes.

La organización solicita llegar a la hora de bienvenida marcada en cada función. En ese momento, el público recibe los audífonos luminosos y las indicaciones para el recorrido hasta el área de proyección.

Hay una tolerancia de 15 minutos después de la hora establecida. Quienes lleguen más tarde podrían perder parte de la experiencia o no alcanzar el inicio de la función.

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CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2023.- Familias acuden al panteón de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para adornar, limpiar y compartir un momento con sus difuntos en vísperas de las fiestas de Día de Muertos. Según la tradición el día 1ero corresponde a las animas de infantes, mientras que los adultos regresan el día dos de noviembre. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La actividad tiene una duración aproximada de tres horas. El formato incluye el acceso nocturno al recinto, un recorrido guiado, la proyección de la película, efectos de iluminación y sonido 8D, además de palomitas y agua para cada persona.

Audífonos luminosos para elegir idioma y volumen

La función no tendrá bocinas abiertas para todo el público. Cada asistente recibirá audífonos luminosos de alta fidelidad, que permiten seleccionar el canal de audio y ajustar el volumen de forma individual.

Las películas estarán disponibles con audio en español e inglés, con subtítulos en español. El sistema permite que una persona elija la versión doblada y otra vea la misma función en idioma original, sin alterar la experiencia de quienes se encuentren alrededor.

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En la oscuridad del Panteón de Dolores, los audífonos serán una de las fuentes visibles de luz entre el público. El concepto busca que la proyección tenga una atmósfera inmersiva sin convertir el espacio en una sala convencional.

El Panteón Civil Dolores alberga los restos de personalidades relevantes de diferentes esferas en México (Foto: Twitter / @PadreJosedeJes)

Los lugares no son numerados. La ubicación depende del orden de llegada, aunque la organización informa que la visibilidad será adecuada desde cualquier punto del área de proyección.

Coco tendrá funciones para ver Día de Muertos desde otra perspectiva

La proyección de Coco propone una coincidencia entre la trama de la película y el sitio elegido para verla. La historia de Miguel, su familia y el mundo de los muertos se exhibirá dentro de un panteón real, a pocas semanas de las celebraciones por el Día de Muertos.

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La función del sábado 10 de octubre comenzará a las 18:30 horas. La siguiente fecha anunciada será el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas.

Los precios para Coco parten de $300 MXN y llegan a $580 MXN. La diferencia depende de la modalidad de acceso disponible al momento de reservar.

A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. (Disney+)

La película de Pixar se suma a una programación que apunta a públicos familiares, aunque el horario nocturno y el entorno del panteón también cambian la forma habitual de acercarse a una historia animada.

El resplandor y El sexto sentido llevarán el terror al aire libre

El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, se proyectará el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas y el viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas. La película sigue a Jack Torrance y su familia durante un invierno en un hotel aislado, donde aparecen hechos sobrenaturales y el deterioro mental del protagonista.

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El precio indicado para las funciones de El resplandor es de $580 MXN. La cinta se verá con el sistema de audífonos, luz y sonido 8D, en un espacio abierto dentro del Panteón de Dolores.

THE SHINING, Jack Nicholson, 1980

El sexto sentido tendrá una función el viernes 23 de octubre a las 20:00 horas y otra el sábado 7 de noviembre a las 22:00 horas. La película presenta a un niño que afirma ver y comunicarse con personas muertas, mientras un psicólogo infantil intenta comprender lo que le ocurre.

Las funciones de El sexto sentido también cuestan $580 MXN. Por sus temáticas y horarios, tanto esta película como El resplandor están dirigidas a quienes buscan una experiencia de cine de terror con un contexto fuera de una sala comercial.

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Qué llevar para la función nocturna y dónde comprar los boletos

Los boletos pueden adquirirse a través del sitio web de Silent Lux Events. La organización recomienda llevar una identificación oficial y conservar en el celular el correo de confirmación con el código QR. Ese código será necesario para el registro al llegar al punto de encuentro.

Alexis Ayala fue el protagonista de la película. Foto: (Televisa Univisión)

Como se trata de un evento al aire libre y nocturno, también sugiere asistir con ropa abrigada. La temperatura puede bajar durante la función, sobre todo después de las 20:00 horas.

El repelente de mosquitos forma parte de las recomendaciones para el público. También se pide evitar mochilas o bolsas grandes, ya que pueden dificultar el recorrido hasta la zona donde se instalará la proyección.

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Las funciones dependen de las condiciones climáticas. Si existe una probabilidad fuerte de lluvia, la organización reprogramará la fecha. Las reservas no admiten cancelación, por lo que conviene revisar las políticas y condiciones antes de realizar el pago.