El Turco Mohamed reconoce que está dispuesto a dejar Toluca si esta selección toca su puerta

Con Lionel Scaloni atado hasta diciembre de 2026 y sin un plan alternativo oficial, el multicampeón en México y Sudamérica asegura que está listo tras 40 años en el futbol. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Antonio “Turco” Mohamed atraviesa la etapa más gloriosa de su carrera en México. Con Toluca FC ha levantado seis títulos en menos de dos años y se ha convertido en el entrenador más exitoso en la historia del club.

Sin embargo, en medio de esta racha triunfal, el estratega sorprendió al reconocer que estaría dispuesto a dejar todo si la Selección Argentina lo llama.

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El técnico reconoce que dejaría Toluca y México si la Selección Argentina lo llama para dirigir a la Albiceleste. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Turco habló con naturalidad sobre su sueño de dirigir a la Albiceleste, recordando su recorrido y lo transformó en una confesión personal: “Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto”, dijo con calma, antes de sentenciar “estoy preparado… La Selección Argentina es lo máximo, yo soy hincha”.

El presente dorado del Turco en Toluca

El Toluca de Mohamed es sinónimo de títulos y ambición. Desde su llegada en diciembre de 2024, los Diablos Rojos han vivido una era dorada que les devolvió al protagonismo.

Seis trofeos en menos de dos años: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Apertura 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y Leagues Cup 2026.

Superliderato del Apertura 2026: tras golear 5-2 al Atlas y vencer 1-0 al Puebla, Toluca alcanzó la cima de la tabla.

Mensaje con mentalidad ganadora: Mohamed explicó que su equipo sabe adaptarse: “Cuando se puede jugar, se gana jugando y cuando no, se gana luchando”.

Antonio Mohamed suma seis títulos con Toluca FC en menos de dos años y se conviertió en el entrenador más exitoso en la historia del club. (Crédito AFP)

Así, el estratega no sólo presume títulos, también ha consolidado un discurso de ambición. En el Nemesio Díez, exhibió sus trofeos con un mensaje directo: “Son seis y vamos por más”, enviando un aviso a clubes de peso como América, Chivas y Cruz Azul.

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La postulación a la Albiceleste

El contexto argentino deja una puerta abierta al Turco. Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero tras perder la final del Mundial 2026 ante España y con el retiro de Lionel Messi, dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo.

AFA sin plan alternativo: Claudio Tapia mantiene públicamente a Scaloni como primera opción, aunque no existe un proyecto B oficial.

Trayectoria internacional: campeón de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente, paso por Huracán y Colón, experiencias en Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Palmarés total: 14 títulos como entrenador, con conquistas en México, Argentina, Brasil y España.

El futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina queda abierto pese a su contrato hasta diciembre de 2026, tras perder la final del Mundial 2026 ante España y con el retiro de Lionel Messi. EFE

En Radio La Red, Antonio no se limitó a hablar de estadísticas. Con voz emocionada recordó: “debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el futbol, más de 20 dirigiendo”.

Esa memoria personal fue el puente para reafirmar que su preparación lo respalda y que su corazón late fuerte por la Albiceleste. No fue un discurso técnico, fue una confesión íntima que lo acerca a la Selección.

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Entre la gloria y la polémica en la Liga MX

El perfil del Turco no está exento de controversia. Mientras acumula títulos, también ha enfrentado diferentes expedientes disciplinarios en la Liga MX.

En el reciente duelo contra los rojinegros del Atlas, ignoró a la silbante mexicana Katia Itzel García y gesticuló con fastidio, lo que podría derivar en una sanción de hasta nueve partidos.

Su historial tampoco ayuda: ocho expulsiones en Liga MX, señas obscenas en Clásicos y multas económicas. Esa intensidad lo ha acompañado siempre, y él mismo ha reconocido que el propio Tri no es una opción para su futuro.

Mohamed enfrenta expedientes disciplinarios en la Liga MX, en un historial que incluye ocho expulsiones y multas. REUTERS/Eloisa Sanchez

En entrevistas recientes fue tajante: “No me gustó cómo me trataron… si no me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten, entonces que no me necesiten nunca”.

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Este contraste entre éxito deportivo y polémicas disciplinarias añade complejidad a su perfil. Para algunos, su carácter es virtud; para otros, un riesgo. En cualquier caso, su nombre ya está instalado en el debate sobre el futuro de la Albiceleste.

En este sentido, su mensaje es claro: está preparado para dejar México y al Toluca si la Selección Argentina lo llama.

Antonio Mohamed se presenta como un candidato inevitable en un escenario donde Scaloni aún no define su continuidad. La pregunta que queda abierta es si la AFA está lista para abrirle la puerta al técnico que lo ha ganado todo en el país.

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