Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Mohamed cuestionó al árbitro Lorenzo Hernández y se lanzó contra Mario Vega, lo cual generó la reacción de todo el cuerpo técnico de Rayados. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El amistoso entre Toluca y Monterrey parecía una escala de trámite durante la Fecha FIFA, pero terminó con reclamos, discusiones y un momento que puso a Antonio Mohamed y Matías Almeyda frente a frente.

El técnico de los Diablos Rojos bajó al terreno de juego antes del segundo tiempo y se encaró con integrantes del cuerpo técnico de Rayados.

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Antonio Mohamed examina la jugada en un monitor y reclama un fuera de lugar al árbitro Lorenzo Hernández. REUTERS/Eloisa Sanchez

El video del episodio mostró al estratega argentino rodeado por auxiliares y jugadores en el Shell Energy Stadium. La discusión ocurrió después de un primer tiempo con roces y dejó una jornada en la que el “Turco” quedó nuevamente bajo los reflectores de la polémica.

Mohamed buscó a Mario Vega y terminó frente a frente con Almeyda

El encontronazo no se limitó únicamente a Mohamed y Almeyda. Las imágenes y los relatos coincidieron en que el técnico del Toluca FC se dirigió primero hacia Mario Vega, integrante del cuerpo técnico de Rayados, antes de que el estratega argentino interviniera.

Mohamed apareció en la cancha antes del segundo tiempo: El entrenador escarlata no se encontraba en la zona técnica durante buena parte del juego y bajó al campo tras el descanso, cuando los ánimos ya venían encendidos por un altercado entre jugadores.

La discusión comenzó con Vega: El auxiliar de Monterrey quedó involucrado en los reclamos del Turco . Almeyda se acercó después para respaldar a su colaborador y pedirle que se retirara del área.

El cruce entre argentinos duró unos segundos: Los dos se hicieron de palabras mientras miembros de las bancas se colocaron entre ellos. Algunas versiones hablaron de empujones, aunque otras señalaron que el episodio quedó en reclamos verbales.

El primer tiempo ya era tenso: Uros Durdevic y Jorge Díaz Price tuvieron un choque cerca del descanso. La acción provocó que otros jugadores se involucraran y que Luan García discutiera con personas de la banca regiomontana.

Antonio Mohamed sostiene un encontronazo con Mario Vega y Matías Almeyda antes del segundo tiempo. (RS)

El video no aclara qué detonó el reclamo de Antonio, pero sí deja ver cómo la discusión con Mario Vega arrastró al “Pelado” al centro del conflicto. Entre jugadores, auxiliares y reclamos cruzados, el amistoso estuvo a punto de desbordarse.

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Monterrey firmó la remontada ante unos Diablos que no supieron sostener la victoria

La tensión de las bancas se mezcló con un partido que cambió de rumbo en los minutos finales. Toluca se adelantó en el marcador, pero Monterrey aprovechó el cierre para darle la vuelta al amistoso.

Paulinho abrió el marcador al minuto 46: El portugués puso el 1-0 para los Diablos apenas comenzó el segundo tiempo y pareció encaminarlos hacia otra victoria sobre Rayados después de la final de la Leagues Cup 2026 .

Pável Pérez dejó a Toluca con 10 jugadores: La expulsión modificó el desarrollo del encuentro y obligó al equipo de Mohamed a resistir en la recta final ante la presión de Monterrey.

Hugo Cuypers empató al minuto 83. La anotación provocó la molestia del Turco, quien consideró que existía fuera de lugar en la jugada que devolvió a Rayados al partido.

Diego Rossi firmó el 2-1 al 88: Monterrey completó la remontada en Houston y dejó a Toluca con una derrota que Antonio vivió entre reclamos dentro y fuera de la cancha.

Hugo Cuypers y Diego Rossi aseguraron la victoria de Rayados con dos anotaciones cerca del cierre. REUTERS/Eloisa Sanchez

Tras el silbatazo final, el partido terminó 2-1 para Rayados y el gol de Cuypers llevó a Mohamed hasta un monitor cercano a los vestidores, donde revisó la jugada y descargó su enojo contra el árbitro Lorenzo Hernández.

El Turco sumó otro episodio de tensión con Toluca

El reclamo arbitral ocurrió pocos días después de las críticas de Mohamed contra Katia Itzel García, luego del empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Azteca.

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El entrenador sostuvo en ese encuentro que su equipo habría ganado con “un árbitro normal” , declaración que abrió una ola de cuestionamientos.

El episodio se suma a sus roces recientes con el arbitraje: El Turco también protagonizó un intercambio con Katia Itzel en el Toluca vs Atlas.

Mohamed protestó por el gol del empate contra Monterrey: En un video posterior al amistoso se escuchó al técnico decir: “Offside clarito, pero está bien, no pasa nada” , mientras observaba la acción que terminó con el gol de Cuypers.

Su futuro en Toluca también genera versiones: Mohamed expresó su deseo de volver a dirigir en Argentina “en algún momento”, aunque sostuvo que no busca forzar una salida y que disfruta su etapa al frente de los Diablos.

El técnico del Toluca suma un nuevo antecedente de polémica tras sus comentarios previos contra Katia Itzel García. (Especial Infobae México)

De esta manera, Houston dejó una noche cargada para Antonio Mohamed: primero, el cruce con el cuerpo técnico de Rayados; después, la protesta contra el arbitraje por el empate. La derrota quedó en el marcador, pero las imágenes del Turco reclamando y encarando rivales continúan marcando su presente.