A través de sus canales oficiales, el funcionario estadounidense destacó el trabajo de las autoridades mexicanas. Crédito: FBI / Defensa

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El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, destacó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, y la calificó como el undécimo fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados aprehendido durante la segunda administración del presidente Donald Trump.

“Este presunto líder de cártel es acusado de inundar las comunidades estadounidenses con drogas letales, incluyendo fentanilo”, escribió Patel en su cuenta oficial de X, donde también reconoció el “excelente” trabajo de las fuerzas del orden en México, a las cuales llamó “socios”, y de todos los involucrados en la operación.

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La detención de Meza Flores, identificado como líder del Cártel de Guasave, también conocidos como el Cártel de los Beltrán Leyva, ocurrió la noche del 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, a manos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

El organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) informó, a través de sus canales oficiales, que la institución realizó la investigación que derivó en la captura junto con el FBI, en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y en coordinación con las autoridades mexicanas.

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El operativo también derivó en el arresto de Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, segundo al mando y primo de Meza Flores, de un tercer hombre identificado como José “N”, y de cinco personas más.

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