Una cinta policial delimita el sitio junto a un vehículo donde yace una de las dos personas asesinadas a tiros en la zona metropolitana de Puebla. (X: @MrCivico_)

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Dos hombres fueron asesinados a balazos durante una agresión armada en Lomas de Angelópolis III, uno de los fraccionamientos residenciales de mayor exclusividad de la zona metropolitana de Puebla.

Una de las víctimas fue identificada extraoficialmente como Juan Pablo Quintero, alias ‘El Pablito’, señalado como sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

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El ataque ocurrió la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026, en el cruce del bulevar Lagos y el bulevar Morelia, dentro del municipio de San Andrés Cholula. La segunda víctima fue identificada como Paulino Ortiz Félix Teodoro, un exmilitar que presuntamente trabajaba como escolta de Quintero.

De acuerdo con las primeras versiones policiales, los agresores dispararon en al menos 10 ocasiones contra ambos hombres con armas de grueso calibre. Las víctimas quedaron tendidas en el lugar y, cuando llegaron los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que ya no tenían signos vitales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició las investigaciones por el doble homicidio y desplegó las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

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El ataque ocurrió la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026, en el cruce del bulevar Lagos y el bulevar Morelia, dentro del municipio de San Andrés Cholula. (X: Urbano)

¿Quién era Juan Pablo Quintero?

Fuentes de seguridad identificaron a la víctima como Juan Pablo Quintero Martínez, alias ‘El Pablito’, presunto sobrino de Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con información atribuida a archivos de inteligencia federal, Quintero habría sido identificado como operador del Cártel de Caborca, organización criminal vinculada con la familia del narcotraficante sinaloense.

Su nombre también aparece en antecedentes de seguridad relacionados con una detención en noviembre de 2020, cuando fue arrestado en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales. En aquella ocasión fue señalado por su presunta participación en un homicidio calificado cometido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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Hasta el momento, la Fiscalía poblana no ha confirmado públicamente el parentesco de la víctima con Caro Quintero ni sus posibles vínculos criminales.

Un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Puebla informa sobre el inicio de las investigaciones por el homicidio de dos personas en la zona de Lomas de Angelópolis. (X)

¿Quién era Paulino Ortiz Félix Teodoro, el escolta asesinado en Lomas de Angelópolis?

La segunda víctima fue identificada preliminarmente como Paulino Ortiz Félix Teodoro, un exmilitar que presuntamente se desempeñaba como escolta de Juan Pablo Quintero.

Versiones extraoficiales también lo relacionaron con la facción de La Mayiza, aunque esta información no ha sido corroborada por las autoridades.

En cuanto a Juan Pablo Quintero, habitantes de Parque Michoacán señalaron que llevaba aproximadamente cuatro meses viviendo en el fraccionamiento. Según esos testimonios, se presentaba ante sus vecinos como notario de la Ciudad de México y mantenía una rutina discreta, con pocas salidas de su domicilio.

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Las primeras líneas de investigación también contemplan posibles vínculos de las víctimas con organizaciones criminales que operan en el noroeste del país, aunque todavía no existe una hipótesis oficial sobre el móvil del doble asesinato.

Una ficha policial presenta la fotografía de Juan Pablo Quintero Navidad, señalado como presunto operador del Cártel de Caborca. (X)

¿Qué informó la Fiscalía de Puebla sobre el ataque armado?

La FGE confirmó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de dos hombres, a quienes identificó oficialmente como Juan Pablo N. y Paulino N.

Según el comunicado, elementos de seguridad pública acudieron al fraccionamiento después de recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego. Al encontrar a los dos hombres heridos, solicitaron asistencia médica, pero los paramédicos confirmaron sus fallecimientos.

El organismo estatal indicó que continuará con los actos de investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y localizar a los responsables.

El doble homicidio ocurre en un contexto de creciente atención sobre la presencia de presuntos operadores criminales en Puebla.

Durante 2026, fuerzas federales y estatales han detenido en distintos municipios a objetivos vinculados con organizaciones de Guerrero, Oaxaca, Morelos y la propia entidad poblana, entre ellos ‘El Amarillo’, ‘El Cadeza’, ‘La Tripa’ y ‘El Bukanas’.

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