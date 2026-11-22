La modelo Paola Dalay posa con gafas de sol junto a una imagen secundaria de su estancia en Cancún en traje de baño. (Instagram: Paola Dalay)

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Paola Dalay volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Esta vez, la influencer recibió críticas después de presumir una escapada romántica a Cancún junto al futbolista César Romo, mientras su expareja, José Eduardo Derbez, compartía fotografías con la hija que tienen en común.

Las publicaciones provocaron comentarios divididos. Algunos usuarios cuestionaron que Dalay disfrutara de unos días de vacaciones mientras el actor estaba al cuidado de la pequeña; otros defendieron que ambos tienen derecho a reorganizar su vida personal después de terminar su relación.

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La cuenta de entretenimiento Reinavenenosa avivó la discusión al compartir una opinión sobre las fotografías de la influencer: “No, pues esta sí la supo hacer: cambió la lavadora por el lavadero”.

Una usuaria generó una ola de reacciones al cuestionar a Dalay: “Mientras José Eduardo cuida a la bebé, ella a gusto en Cancún”.

Una publicación en redes sociales reúne opiniones de usuarios sobre un viaje de Paola Dalay. (Instagram: @reinaveneenosa)

Critican a Paola Dalay por viajar a Cancún mientras José Eduardo está con su hija

La conversación no se limitó a los señalamientos contra la influencer. Otros internautas cuestionaron el doble rasero con el que, desde su perspectiva, se juzga a madres y padres cuando comparten responsabilidades de crianza.

Algunos comentarios defendieron que José Eduardo esté al cuidado de su hija mientras Paola disfruta de un viaje:

“¿Cómo debe de ser o qué, por ser mujer no puede o qué?”

“Si él no tiene problema en cuidarla mientras la mamá anda de vacaciones, los demás, ¿por qué tendrían?”

“Si fuera al revés, ahí sí no dicen nada”

“Exactamente, si fuera ella quien se quedara con la niña, ahí sí ‘pobrecita y él desobligado’, pero lo ven ejerciendo su papel de papá y dicen ‘como debe de ser’”

Así, las fotografías de Cancún terminaron por reactivar una discusión que acompaña a la expareja desde que hizo pública su separación.

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el fin de su relación el 1 de noviembre de 2026, después de casi siete años juntos. La ruptura generó especulaciones sobre los motivos del distanciamiento y posibles infidelidades.

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Uno de los temas más comentados fue la aparición de César Romo en las publicaciones de la influencer apenas un día después del anuncio.

Ante las versiones de que habría comenzado ese vínculo antes de terminar con el actor, Dalay negó haberle sido infiel y sostuvo que conoció al futbolista después de la ruptura.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

Celebridades defienden a Paola Dalay de los ataques

Las críticas contra la influencer también fueron abordadas en el programa Hoy. Galilea Montijo cuestionó que los señalamientos recayeran principalmente sobre ella, pese a que ambos comunicaron su decisión de separarse.

“Se les señala a las mujeres siempre cuando lo dijeron ellos dos en mutuo acuerdo, no está pasando nada, tenemos nuestro mejor tesoro. La historia que tengan no sabemos, no nos importa quién tiene la culpa, ¿la mujer?”, expresó.

Andrea Legarreta también rechazó que los usuarios pretendan dictar cómo deben conducir su vida otras personas.

“Además, la gente siempre sabe mejor cómo vivir la vida de otros que la suya; ‘es que no debería. Sí debería’, ¿por qué nosotros vamos a decir qué debería y qué no debería? Cada quien sabe sus historias”.

Montijo añadió: “Ahora sí van a mantener a la niña toda la vida, entonces tienen todo el derecho de opinar, el derecho, el izquierdo y todo”.

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Las nuevas publicaciones de Paola Dalay y José Eduardo Derbez colocaron otra vez su vida familiar bajo el escrutinio digital.