Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentan este domingo en el Coloso de Santa Úrsula. (EFE/ Tomas Pérez)

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplicará medidas de vialidad en las inmediaciones del Estadio Banorte este domingo 22 de noviembre, ante el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Dichas acciones buscan agilizar la circulación antes, durante y después del encuentro alrededor de la zona, ya que la SSC prevé afectaciones en las principales calles y avenidas cercanas al estadio, por lo que recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

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Como parte del dispositivo Estadio Seguro, la dependencia desplegará más de 5,000 policías en la zona. Los elementos realizarán labores de vigilancia dentro y fuera del inmueble, además de instalar filtros de revisión para los asistentes.

El operativo también incluye sobrevuelos de seguridad para supervisar el entorno y reforzar la vigilancia durante la jornada deportiva.

Alternativas viales para llegar al Estadio Banorte

Alternativas viales para llegar al Estadio Banorte. (REUTERS/Henry Romero)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas ante las posibles afectaciones por el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Las rutas sugeridas son Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico, Boulevard Gran Sur, Santa Úrsula y Santo Tomás.

La dependencia pidió a los asistentes anticipar sus traslados, planear el recorrido y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito. Las mayores complicaciones podrían registrarse antes del inicio del encuentro y al término del partido.

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También recomendó utilizar transporte público, como Metro, Metrobús y RTP, para disminuir la presencia de vehículos particulares en la zona y evitar problemas de estacionamiento.

Operativo de seguridad en el Estadio Banorte

Operativo Vial Estadio Banorte Seguridad partido México vs Portugal CDMX @OVIALCDMX

De acuerdo con el comunicado 3069/2026, la SSC desplegará a 3,750 policías para resguardar el partido en el Estadio Banorte. Los elementos contarán con el respaldo de 200 vehículos oficiales, 40 motocicletas, tres camiones y nueve grúas.

El operativo también tendrá tres drones, dos equipos antidrones, una motoambulancia y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos preventivos en los alrededores del recinto. La vigilancia aérea se mantendrá hasta que terminen las actividades relacionadas con el encuentro.

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Al dispositivo se integrarán 1,300 elementos de la Policía Auxiliar, apoyados por 10 unidades. Los uniformados serán distribuidos en los accesos, salidas, pasillos, gradas y el área de cancha.

Los agentes instalarán filtros de revisión para evitar el ingreso de objetos prohibidos o artículos que puedan poner en riesgo a los asistentes.

Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial también realizará recorridos en las inmediaciones del estadio para inhibir la reventa de boletos. Estas acciones contarán con el apoyo de dos drones de la Unidad Águila.

Recomendaciones de la SSC para los asistentes

Otras recomendaciones para los aficionados. (AP Foto/Bruce Kluckhohn)

La SSC pidió a los aficionados tomar previsiones para evitar incidentes durante el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para las 19:00 horas de este domingo 22 de noviembre.

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Entre las recomendaciones está acudir con ropa y calzado cómodos, ubicar las salidas de emergencia al ingresar al Estadio Banorte y acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes en caso de separarse.

Las autoridades también sugieren no llevar mochilas, cinturones, objetos de vidrio ni artículos punzocortantes. Los asistentes deberán respetar la señalización del recinto y atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

La dependencia exhortó a evitar subir a bardas, barandales, marquesinas y otras estructuras elevadas. También pidió no generar aglomeraciones y desalojar el inmueble de forma ordenada una vez que concluya el encuentro.

En caso de presenciar un delito o alguna situación de riesgo, la SSC recomienda acercarse al policía más cercano. Si el entorno no es seguro, la sugerencia es retirarse del lugar y solicitar apoyo.

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Los asistentes pueden utilizar la aplicación Mi Policía para contactar a los agentes del cuadrante correspondiente. La dependencia mantendrá información sobre el operativo, vialidades y solicitudes de auxilio en las cuentas @SSCCDMX, @OVIALCDMX y @UCSGCDMX.