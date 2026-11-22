De un triángulo amoroso con Hugo Sánchez a pedirle ayuda a Claudia Sheinbaum: los escándalos de Antonio Carlos Santos (Fotos: archivo)

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La vida personal y pública de Antonio Carlos Santos vuelve a ser tendencia en México después de que el exfutbolista brasileño pide apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir en un reclamo de pagos contra Pemex.

El exjugador del América sostiene que una empresa vinculada con él realizó trabajos para la petrolera entre 2020 y 2023 y que enfrenta un adeudo de cientos de millones de pesos.

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Santos difundió un video en su cuenta de Instagram para solicitar la intervención de la Presidenta. El exdelantero acusa que los recursos de contratos de servicios especializados habrían sido canalizados a empresas intermediarias, pese a que su firma habría realizado parte de los trabajos.

El conflicto abre un nuevo capítulo en la trayectoria del brasileño, marcada por disputas dentro y fuera de las canchas. Su nombre aparece desde hace décadas en episodios relacionados con Hugo Sánchez, el vestidor del América, señalamientos de infidelidad y confrontaciones públicas con otras figuras del futbol mexicano.

Pemex y 21 contratos entre 2020 y 2023: qué pasa con Antonio Carlos Santos

La denuncia de Santos se relaciona con la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental, identificada como SCTPA. Emma Portugal, exesposa del exfutbolista, figura como accionista mayoritaria de la compañía.

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Santos afirma que la empresa ejecutó 21 contratos de análisis de riesgo y seguridad industrial en plataformas marinas de Pemex entre 2020 y 2023. Los servicios habrían sido realizados en instalaciones ubicadas en el Golfo de México.

El exjugador sostiene que otra firma, entre ellas Mexxus Drilling International, habría recibido pagos vinculados con los servicios contratados. Su acusación señala que esas compañías cobraron recursos sin realizar los trabajos que, según su versión, correspondían a SCTPA.

Pemex y 21 contratos entre 2020 y 2023: qué pasa con Antonio Carlos Santos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa también incluye presuntos bloqueos operativos en Tabasco. Santos asegura que su empresa quedó sin liquidación por los servicios prestados, por lo que decidió hacer pública la petición dirigida a Sheinbaum.

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El reclamo no detalla en el material difundido una cifra final del monto exigido. Santos habla de un adeudo de cientos de millones de pesos y de un posible fraude vinculado con la asignación y el pago de los contratos.

Hugo Sánchez y Emma Portugal dividen al América en 1992

Antes de sus conflictos empresariales, Antonio Carlos Santos protagoniza uno de los episodios más comentados en la historia reciente del América. La tensión tiene relación con su matrimonio con Emma Portugal, quien antes había sido esposa de Hugo Sánchez.

Sánchez y Portugal se divorciaron antes de que Santos iniciara una relación con ella. Tiempo después, el brasileño y Portugal se casaron. La situación tomó mayor dimensión cuando Hugo Sánchez regresó al América en 1992.

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La coincidencia de ambos en el plantel habría vuelto difícil la convivencia dentro del vestidor azulcrema. El exdefensa argentino Óscar Ruggeri relató que los jugadores evitaban hablarse de manera directa y recurrían a intermediarios para comunicarse.

Según ese relato, Hugo Sánchez se refería a Santos con expresiones despectivas, mientras el brasileño respondía con burlas y alusiones a la pensión alimenticia de los hijos que el delantero mexicano tuvo con Emma Portugal.

La rivalidad personal dividió al grupo en una etapa en la que Santos era uno de los referentes del club. El conflicto habría influido en su salida del América, aunque el exfutbolista permanece entre los nombres más recordados de la institución por su paso en la década de los ochenta y principios de los noventa.

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Emma Portugal señala infidelidades durante su matrimonio

Hugo Sánchez y Emma Portugal dividen al América en 1992 (X/ @PumasMX)

La relación entre Santos y Portugal terminó después de 27 años de matrimonio. En 2019, Emma Portugal hizo señalamientos públicos contra el exfutbolista en revistas de espectáculos y lo acusó de mantener relaciones extramaritales.

Portugal aseguró que Santos habría tenido una pareja 20 años menor con quien procreó un hijo. También sostuvo que el exjugador tendría otros hijos fuera del matrimonio en Brasil y Puebla.

La exesposa del brasileño también lo señaló por haberse alejado emocionalmente durante una etapa marcada por la depresión que enfrentó tras la muerte de Hugo Sánchez Portugal, hijo de su primer matrimonio con el exdelantero mexicano.

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Santos no aparece con una postura incluida en el material referido sobre esas acusaciones. El episodio forma parte de una cadena de controversias que mantuvo al exfutbolista en el centro de la conversación pública aun después de su retiro.

Acusaciones de soborno y pleitos con exjugadores

Durante su paso como director técnico de los Lagartos de Tabasco en la Primera División A, Santos denunció un supuesto intento de soborno dirigido a sus jugadores. El señalamiento involucraba a directivos del Club León y al entonces entrenador Carlos Reinoso.

El brasileño acusó que se habría buscado arreglar un partido. Entre las personas mencionadas estaba Carlos Ahumada, quien encabezaba a la directiva leonesa en aquel periodo. La denuncia se sumó a sus enfrentamientos con distintos personajes del futbol.

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En noviembre de 2026, Santos volvió a generar polémica al arremeter contra el exportero Héctor Miguel Zelada. Lo llamó “bandido” y “enfermo” en medio de una disputa por partidos de exhibición de leyendas.

Santos acusa a Zelada de quedarse con parte del dinero de esos encuentros y de entregar cheques sin fondos. El exportero no aparece con una respuesta en el material difundido sobre ese señalamiento.

El exjugador también ha sostenido pleitos verbales en redes sociales y programas de televisión con Miguel Herrera, Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Ahora, su reclamo contra Pemex y su llamado público a Claudia Sheinbaum colocan de nuevo a Antonio Carlos Santos en la conversación nacional.

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