Katía Itzel García y el Turco Mohamed chocan de nuevo tras encontronazo en el Estadio Nemesio Diez

Katia Itzel asumirá la máxima autoridad en su reencuentro con Mohamed, dos semanas después del intercambio en la zona técnica de los Diablos Rojos. REUTERS/Eloisa Sánchez)

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La Liga MX volverá a poner frente a frente a Katia Itzel García y Antonio “Turco” Mohamed. La silbante mexicana dirigirá el partido entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Banorte, apenas dos semanas después del intercambio que ambos protagonizaron en la zona técnica del Estadio Nemesio Diez.

La designación para la Jornada 10 del Apertura 2026 reavivó el recuerdo de aquella escena durante el Toluca vs Atlas, cuando García ocupaba el puesto de cuarta árbitra.

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Katia Itzel García encabeza la designación arbitral para el partido entre Cruz Azul y Toluca en la Jornada 10 del Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El episodio no tuvo una sanción pública conocida ni dejó declaraciones posteriores de los involucrados, aunque las imágenes del entrenador argentino al alejarse de la silbante dieron pie a distintas interpretaciones.

El gesto de Mohamed se produjo antes de la goleada sobre el Atlas

El cruce entre ambos se produjo cerca del minuto 12 del encuentro entre Diablos y rojinegros, correspondiente a la Jornada 8. El marcador estaba 0-0 cuando Katia Itzel se acercó al área técnica escarlata ante los reclamos del Turco.

García cumplía entonces la función de cuarta árbitra, cuya labor incluye supervisar las bancas, mantener comunicación con el cuerpo técnico e informar cualquier conducta que altere el desarrollo del encuentro.

Las cámaras mostraron que Mohamed no atendió de inmediato a la silbante. Después hubo un breve intercambio.

Tras la conversación, el Turco se dio vuelta con visible molestia y realizó un movimiento brusco con el brazo.

En redes sociales circularon versiones sobre una posible ofensa verbal contra la árbitra, aludiendo a una “habitual mentada de madre” .

Ninguna fue confirmada por Mohamed, García, la Comisión de Árbitros o la Federación Mexicana de Futbol.

La árbitra mexicana y el técnico argentino protagonizaron un intercambio en la zona técnica del Nemesio Diez durante el encuentro de la Jornada 8. (Captura de pantalla)

Después del cruce, Toluca encontró una goleada que dejó el incidente en segundo plano dentro del desarrollo del juego.

Toluca ganó 5-2, pero el gesto del Turco no pasó inadvertido

El equipo dirigido por Mohamed se impuso 5-2 ante el Atlas, con una actuación ofensiva que cambió por completo el rumbo de un partido que había comenzado con reclamos desde las bancas.

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Alexis Vega abrió el marcador desde el punto penal al minuto 19, luego de una revisión del VAR por una mano dentro del área rojinegra.

Jesús “Canelo” Angulo amplió la ventaja al 22 y Federico Viñas convirtió el tercero al 29. Toluca resolvió buena parte del encuentro antes del descanso.

Paulinho volvió a marcar en la segunda mitad, mientras un autogol completó la cuenta local.

Atlas descontó, pero no alcanzó a cambiar el rumbo del partido en el Nemesio Diez.

Los Diablos superaron 5-2 a los rojinegros con anotaciones de Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas y Paulinho. REUTERS/Raquel Cunha

Así, el resultado le dio a Toluca tres puntos y una actuación sobresaliente que reforzó su liderato en la tabla, pero no alcanzó para borrar la imagen del técnico frente a la cuarta árbitra.

Sin una versión pública de Katia Itzel o Antonio, aquel cruce quedó como el único ruido en una tarde que terminó con celebración en el infierno.

El encuentro contra Cruz Azul pondrá a Katia Itzel frente a Mohamed otra vez

El nuevo capítulo llegará con una diferencia central: Katia Itzel García ya no estará junto a la banca, sino en el centro del campo como máxima autoridad del partido entre La Máquina y los Diablos Rojos.

Será la primera vez que García dirija un Cruz Azul vs Toluca .

Antes arbitró cuatro partidos de los Diablos Rojos, con tres triunfos y un empate , y dos encuentros de La Máquina, ambos ganados por los cementeros.

Jonathan Maximiliano Gómez y Óscar Yahir Barriga Castro serán los asistentes de García durante el encuentro de la Jornada 10.

Aldo Ballesteros Barba ocupará el puesto de cuarto árbitro, mismo rol que tenía Katia Itzel cuando discutió con Mohamed durante el Toluca vs Atlas.

Óscar Macías Romo estará a cargo del VAR y Michel Caballero Galicia será el asistente de videoarbitraje.

Tras caer en casa contra Santos, ahora Toluca se medirán a Cruz Azul en el Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, el Estadio Nemesio Diez quedó atrás, pero su escena volverá a acompañar el partido. Esta vez, Katia Itzel García tendrá el silbato y Mohamed ocupará la banca de Toluca bajo una atención mayor a la habitual.

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