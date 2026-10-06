El mensaje que Alexis Vega dedicó a Lionel Messi en su despedida de la selección de Argentina: “El más grande de todos los tiempos” ( REUTERS/Molly Darlington)

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El fin de una era, Lionel Messi dirá adiós a la selección de Argentina la noche de este martes 6 de octubre en un partido amistoso ante Benín. La despedida del astro argentino ha causado una serie de reacciones en todo el mundo, pues jugadores de diferentes partes han dedicado emotivas palabras al ‘10′ de la albiceleste.

Alexis Vega no se quedó atrás, el actual jugador del club Toluca publicó en sus redes sociales un mensaje emotivo con el que se despidió de Messi. El recuerdo que compartió el futbolista de los Diablos Rojos fue cuando se enfrentaron a Argentina en uno de los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial 2022, torneo en el que México vivió una de sus peores actuaciones mundialistas.

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La rivalidad entre ambas selecciones siempre estuvo marcada por las actuaciones de Messi en el campo, el GOAT siempre apareció en momentos importante para meter en aprietos al conjunto mexicano y revertir el resultado del marcador a su favor. Por ello, Vega recordó este momento y aprovechó esta fecha para compartir su memoria con Messi en la cancha.

Las palabras que Alexis Vega dedidó a Messi en su retiro de Argentina

Este fue el mensaje que Alexis Vega dedicó a Messi en su despedida (IG/ @alexisvega.9)

En su cuenta oficial de Instagram, el delantero de 28 años se mostró conmovido por el retiro de Messi y subió a sus redes una imagen en la que se ve una jugada en la que participan Vega y Messi durante el partido Argentina vs México del Mundial Qatar 2022.

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El goleador de los Diablos Rojos calificó este recuerdo como un “privilegio” por haber compartido cancha y haberse enfrentado, además, aseguró que Messi es “el más grande de todos los tiempos”, este fue el mensaje completo que compartió sobre el astro argentino:

“Hoy que Messi se despide de la selección, me quedo con el recuerdo de haber tenido el privilegio de enfrentarlo. Una foto para el recuerdo con el más grande de todos los tiempos”.

A pesar de sus palabras dedicadas a Messi, la afición mexicana se burló de Alexis Vega, pues en aquel partido México necesitaba ganar para no comprometer su pase en fase de grupos del Mundial 2022, pero la albiceleste venció 2 - 0 al Tricolor, por ello empezaron a surgir una serie de comentarios al respecto.

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El video de Messi previo a su último partido: "Los voy a extrañar"

“P*nche Alexis Vega, Messi lo debe recordar como al cabr*n que le apestaba el hocico o algo así”, “¿Cómo esperábamos ganar ese día si el 10 de México estaba más concentrado en ver a su ídolo? No cabe duda que Alexis Vega fue intrascendente en selección y sobre todo, en ese Mundial", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron y causaron una serie de burlas.

Alexis Vega piensa en retirarse de la Selección Mexicana

Luego de no ser convocado a la selección en el inicio de la era de Rafa Márquez, el jugador de Toluca aseguró que está considerando la opción de retirarse de la Selección Mexicana y abrir paso a nuevas generaciones. A pesar de que tiene 28 años de edad y mantiene un nivel competitivo alto, su mensaje causó una serie de reacciones y confusiones entre la afición.

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Rafael Márquez afirmó que hablará con Alexis Vega si era necesario, luego de que el delantero analizaba retirarse de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre.

Messi será homenajeado con Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

El técnico señaló que desconocía la posibilidad y destacó la importancia de Vega para el grupo. También explicó que el atacante no fue convocado para el partido ante Colombia porque el cuerpo técnico decidió darle descanso ante las molestias recurrentes que presentaba en la rodilla.

“Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré”, declaró Márquez en conferencia de prensa. El entrenador agregó que Vega atravesaba un buen torneo con Toluca y que la decisión de no llamarlo buscaba cuidar su rodilla.

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Vega planteó esa posibilidad después de marcar un doblete en el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, disputado el 26 de septiembre. El delantero declaró a TUDN que analizaba si continuaría con el combinado nacional y adelantó que emitiría un comunicado en los días siguientes.

Alexis Vega piensa en retirarse de la Selección Mexicana ( REUTERS/Henry Romero)

En el Apertura 2026, Vega sumaba cinco partidos, tres goles, dos asistencias y 320 minutos en cancha. Sus anotaciones fueron ante Atlas y Cruz Azul, mientras que sus pases para gol llegaron frente a Santos Laguna.

Con México, el atacante registraba 54 apariciones, siete goles y ocho asistencias desde su debut en marzo de 2019. Su dorsal habitual era el número 10.

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Márquez dirigió su segundo partido con México rumbo al Mundial 2030 el martes 29 de septiembre, cuando el equipo enfrentó a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.