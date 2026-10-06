México Deportes

El mensaje que Alexis Vega dedicó a Lionel Messi en su despedida de la selección de Argentina: “El más grande de todos los tiempos”

El delantero de Toluca recordó el partido de fase de grupos del Mundial 2022 en el que enfrentaron al astro argentino

El mensaje que Alexis Vega dedicó a Lionel Messi en su despedida de la selección de Argentina: “El más grande de todos los tiempos” ( REUTERS/Molly Darlington)
El mensaje que Alexis Vega dedicó a Lionel Messi en su despedida de la selección de Argentina: “El más grande de todos los tiempos” ( REUTERS/Molly Darlington)
Guardar

El fin de una era, Lionel Messi dirá adiós a la selección de Argentina la noche de este martes 6 de octubre en un partido amistoso ante Benín. La despedida del astro argentino ha causado una serie de reacciones en todo el mundo, pues jugadores de diferentes partes han dedicado emotivas palabras al ‘10′ de la albiceleste.

Alexis Vega no se quedó atrás, el actual jugador del club Toluca publicó en sus redes sociales un mensaje emotivo con el que se despidió de Messi. El recuerdo que compartió el futbolista de los Diablos Rojos fue cuando se enfrentaron a Argentina en uno de los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial 2022, torneo en el que México vivió una de sus peores actuaciones mundialistas.

PUBLICIDAD

La rivalidad entre ambas selecciones siempre estuvo marcada por las actuaciones de Messi en el campo, el GOAT siempre apareció en momentos importante para meter en aprietos al conjunto mexicano y revertir el resultado del marcador a su favor. Por ello, Vega recordó este momento y aprovechó esta fecha para compartir su memoria con Messi en la cancha.

Las palabras que Alexis Vega dedidó a Messi en su retiro de Argentina

Este fue el mensaje que Alexis Vega dedicó a Messi en su despedida (IG/ @alexisvega.9)
Este fue el mensaje que Alexis Vega dedicó a Messi en su despedida (IG/ @alexisvega.9)

En su cuenta oficial de Instagram, el delantero de 28 años se mostró conmovido por el retiro de Messi y subió a sus redes una imagen en la que se ve una jugada en la que participan Vega y Messi durante el partido Argentina vs México del Mundial Qatar 2022.

PUBLICIDAD

El goleador de los Diablos Rojos calificó este recuerdo como un “privilegio” por haber compartido cancha y haberse enfrentado, además, aseguró que Messi es “el más grande de todos los tiempos”, este fue el mensaje completo que compartió sobre el astro argentino:

“Hoy que Messi se despide de la selección, me quedo con el recuerdo de haber tenido el privilegio de enfrentarlo. Una foto para el recuerdo con el más grande de todos los tiempos”.

A pesar de sus palabras dedicadas a Messi, la afición mexicana se burló de Alexis Vega, pues en aquel partido México necesitaba ganar para no comprometer su pase en fase de grupos del Mundial 2022, pero la albiceleste venció 2 - 0 al Tricolor, por ello empezaron a surgir una serie de comentarios al respecto.

El video de Messi previo a su último partido: "Los voy a extrañar"

“P*nche Alexis Vega, Messi lo debe recordar como al cabr*n que le apestaba el hocico o algo así”, “¿Cómo esperábamos ganar ese día si el 10 de México estaba más concentrado en ver a su ídolo? No cabe duda que Alexis Vega fue intrascendente en selección y sobre todo, en ese Mundial", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron y causaron una serie de burlas.

Alexis Vega piensa en retirarse de la Selección Mexicana

Luego de no ser convocado a la selección en el inicio de la era de Rafa Márquez, el jugador de Toluca aseguró que está considerando la opción de retirarse de la Selección Mexicana y abrir paso a nuevas generaciones. A pesar de que tiene 28 años de edad y mantiene un nivel competitivo alto, su mensaje causó una serie de reacciones y confusiones entre la afición.

Rafael Márquez afirmó que hablará con Alexis Vega si era necesario, luego de que el delantero analizaba retirarse de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre.

Messi será homenajeado con Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)
Messi será homenajeado con Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

El técnico señaló que desconocía la posibilidad y destacó la importancia de Vega para el grupo. También explicó que el atacante no fue convocado para el partido ante Colombia porque el cuerpo técnico decidió darle descanso ante las molestias recurrentes que presentaba en la rodilla.

“Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré”, declaró Márquez en conferencia de prensa. El entrenador agregó que Vega atravesaba un buen torneo con Toluca y que la decisión de no llamarlo buscaba cuidar su rodilla.

Vega planteó esa posibilidad después de marcar un doblete en el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, disputado el 26 de septiembre. El delantero declaró a TUDN que analizaba si continuaría con el combinado nacional y adelantó que emitiría un comunicado en los días siguientes.

Alexis Vega piensa en retirarse de la Selección Mexicana ( REUTERS/Henry Romero)
Alexis Vega piensa en retirarse de la Selección Mexicana ( REUTERS/Henry Romero)

En el Apertura 2026, Vega sumaba cinco partidos, tres goles, dos asistencias y 320 minutos en cancha. Sus anotaciones fueron ante Atlas y Cruz Azul, mientras que sus pases para gol llegaron frente a Santos Laguna.

Con México, el atacante registraba 54 apariciones, siete goles y ocho asistencias desde su debut en marzo de 2019. Su dorsal habitual era el número 10.

Márquez dirigió su segundo partido con México rumbo al Mundial 2030 el martes 29 de septiembre, cuando el equipo enfrentó a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Temas Relacionados

Alexis VegaLionel MessiSelección MexicanaSelección Argentinamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hermano de AMLO, Pio López Obrador, va por diputación federal en Chiapas: “Es un compromiso moral”

Los morenistas han comenzado el proceso interno para ocupar un curul en la Cámara de Diputados

Hermano de AMLO, Pio López Obrador, va por diputación federal en Chiapas: “Es un compromiso moral”

Feria del Libro de Edomex 2026 llega a Toluca con conciertos y talleres: fechas y sedes

Escritoras como Cristina Rivera Garza, Dalia de la Cerda, Mónica Lavín y Ana Clavel participarán en la FILEM 2026, que pondrá el foco en la obra literaria de mujeres

Feria del Libro de Edomex 2026 llega a Toluca con conciertos y talleres: fechas y sedes

Condenan a siete personas que facilitaron la huida de “Wicho”, ex alcalde de Santo Tomás de los Plátanos capturado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana

Servidores públicos y particulares del Estado de México recibieron sentencias de hasta 14 años al comprobarse su participación en las agresiones contra agentes durante la protesta de Pedro Luis Hernández

Condenan a siete personas que facilitaron la huida de “Wicho”, ex alcalde de Santo Tomás de los Plátanos capturado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 6 de octubre: reporte completo por alcaldías y municipios

El reporte del estado del aire es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 6 de octubre: reporte completo por alcaldías y municipios

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

Guardia Civil de Michoacán despliega drones y armamento de alto poder en su nuevo Grupo de Operaciones Especiales

Localizan centro de exterminio en Nayarit con prendas y huesos calcinados: “Tenemos otra versión del Rancho Izaguirre”, dice fiscal

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Feria del Libro de Edomex 2026 llega a Toluca con conciertos y talleres: fechas y sedes

Feria del Libro de Edomex 2026 llega a Toluca con conciertos y talleres: fechas y sedes

Nicola Porcella recibe burlas por su nueva nariz: así quedó el conductor de Hoy tras su cirugía

Mariana Ochoa confiesa que buscó negociar con Rosa María Noguerón su tiempo dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Integrantes de Timbiriche se deslindan de la serie de televisión que preparan sobre la agrupación

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

DEPORTES

Toro Fernández desconsolado por el fallecimiento de pequeño fan de Cruz Azul: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

Toro Fernández desconsolado por el fallecimiento de pequeño fan de Cruz Azul: “Gracias por elegirme como tu ídolo”

Alexis Vega es captado en acalorada discusión con un automovilista en un estacionamiento

Aprueban nuevo estadio para Atlas: revelan el proyecto que incluye ciudad universitaria

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición