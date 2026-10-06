Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: así fueron las 3 veces que el campeón mundial jugó en México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este 6 de octubre es un día especial para los amantes del futbol, ya que Lionel Messi, uno de los grandes referentes del futbol mundial, vive una jornada especial con su despedida de la Selección Argentina. Por eso, vale la pena recordar algunos de los momentos que el argentino ha dejado a lo largo de su carrera, incluso en territorio mexicano.

Aunque muchos podrían pensar que Messi solo ha jugado una vez en México, la realidad es diferente. El argentino visitó el país en tres ocasiones, dos de ellas para disputar partidos amistosos y una más en un encuentro oficial. La Ciudad de México, Cancún y posteriormente Monterrey fueron los escenarios en los que el astro argentino tuvo actividad.

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Estas son las tres ocasiones en las que el astro argentino ha jugado en México y las historias que dejó cada una de sus visitas.

La primera visita de Messi a México: Ciudad de México en 2011

(Especial)

La primera vez que Lionel Messi jugó en México ocurrió el 31 de julio de 2011, cuando el entonces futbolista del Barcelona participó en un partido de exhibición en el Estadio Azul, en la Ciudad de México.

El encuentro estuvo relacionado con la Fundación Leo Messi y reunió a varias figuras del futbol internacional y mexicano. Messi compartió el terreno de juego con jugadores como Jorge Campos, Gerardo Torrado, Braulio Luna, Christian “Chaco” Giménez y Federico Vilar, entre otros.

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Para ese momento, el argentino ya era una de las grandes figuras del futbol mundial. Con el Barcelona había conquistado La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de contar con una Champions League y dos Balones de Oro.

Messi disputó menos de 60 minutos en aquel encuentro, pero el partido terminó teniendo a otro protagonista mexicano: Jorge Campos.

El histórico guardameta mostró sus cualidades tanto bajo los tres postes como en ataque y tuvo varias interacciones con los aficionados. Su participación terminó robándose buena parte de los reflectores en una tarde en la que también estuvieron figuras como Romario, Roberto Abbondanzieri, Martín Palermo, Damián Álvarez, Diego Lugano y Edgar Davids.

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El equipo de Messi terminó imponiéndose por 5-4.

Messi regresó a México un año después: Cancún 2012

(Especial)

La segunda visita del argentino llegó apenas un año después. El 16 de junio de 2012, Messi volvió a jugar en territorio mexicano, esta vez en Cancún.

El Estadio Andrés Quintana Roo fue escenario de un nuevo partido de exhibición con causa, en el que el equipo encabezado por el astro argentino se enfrentó a las Estrellas de la Liga MX.

El conjunto de Messi volvió a quedarse con la victoria, esta vez por 5-3, en un encuentro que también reunió a futbolistas de gran trayectoria internacional.

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Entre los jugadores que compartieron la cancha estuvieron Mario Yepes, Javier Mascherano y Diego Lugano, además de otras figuras que formaron parte de aquella exhibición.

La tercera visita: Messi enfrentó a Monterrey en Concachampions

(EFE/ Miguel Sierra)

Tuvieron que pasar varios años para que Lionel Messi volviera a México. Esta vez, sin embargo, el contexto fue completamente diferente.

Durante los Cuartos de Final de la Concachampions 2024, el argentino visitó territorio mexicano con el Inter Miami para enfrentarse a Monterrey.

Aquella fue la primera ocasión en la que Messi disputó un partido oficial en México. El argentino tuvo minutos en el encuentro, pero el conjunto estadounidense terminó eliminado por el equipo regiomontano, que se impuso con un marcador global de 5-1.

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