México vs Perú: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional en la Fecha FIFA

El tricolor se prepara para encarar su segundo enfrentamiento de preparación después de empatar ante Colombia. (Infobae México: Jovani Pérez)

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La Selección Mexicana se enfrenta a Perú este martes 28 de septiembre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) desde el Sports Illustrated Stadium de Harrison Nueva Jersey, casa del NY Red Bulls, en el segundo encuentro amistoso del tricolor en la Fecha FIFA.

Después de haber empatado frente a Colombia, se esperan varios cambios en la alineación titular con el objetivo de que Rafa Márquez pueda observar a la mayor cantidad de futbolistas.

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Cómo le fue a México en el debut de Rafa Márquez

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

La Selección Mexicana disputó su primer partido bajo el mando de Rafa Márquez el sábado, con un empate 1-1 ante Colombia. El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para el Tricolor, que presentó algunas novedades en su alineación.

Hirving “Chucky” Lozano apareció desde el once inicial y fue una de las principales caras nuevas del equipo. México mantuvo una base importante de futbolistas que ya habían trabajado durante el proceso de Javier Aguirre.

El equipo mexicano tuvo un inicio complicado. Colombia encontró el gol inicial después de superar a la defensa tricolor, en una jugada que dejó aspectos por corregir para el nuevo cuerpo técnico.

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México reaccionó y mostró pasajes de buen funcionamiento colectivo. La selección ejerció presión alta, buscó recuperar rápido el balón y sostuvo una circulación que recordó la propuesta mostrada durante el Mundial de 2026.

El empate permitió a Márquez observar la respuesta de sus jugadores en su primer compromiso. Ahora, el Tricolor buscará ajustar detalles defensivos y mantener la intensidad ante Perú en su siguiente amistoso de la Fecha FIFA.

Para este encuentro, se incorporarán a la concentración: Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Luis Romo y Diego Campillo, quienes vienen de disputar con Chivas el juego del fin de semana ante Querétaro.

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Perú llega golpeado tras la derrota ante Estados Unidos

Perú llega al duelo contra México después de haber perdido contra Estados Unidos. (AFP)

La Selección de Perú atraviesa un periodo complicado después de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, lograda bajo el mando de Ricardo Gareca. Aquel pase terminó con una ausencia de 36 años en Copas del Mundo, pero el equipo no ha logrado recuperar ese nivel en los torneos posteriores.

La escuadra inca llega a su segundo amistoso de la Fecha FIFA después de caer 4-1 ante Estados Unidos. Ahora, el combinado peruano se prepara para enfrentar al Tricolor con una convocatoria que mezcla jugadores de experiencia y futbolistas que buscan consolidarse dentro del nuevo proceso.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores que se enfrentará a México:

Arqueros

Pedro Gallese — Deportivo Cali (Colombia)

Diego Romero — Universitario (Perú)

Matías Córdova — Comerciantes Unidos (Perú)

Defensores

Alfonso Barco — HNK Rijeka (Croacia)

Erick Noriega — Gremio (Brasil)

Miguel Araujo — Sporting Cristal (Perú)

Renzo Garcés — Alianza Lima (Perú)

Marco Huamán — Alianza Lima (Perú)

Marcos López — Copenhague (Dinamarca)

Matías Zegarra — Melgar (Perú)

César Inga — Universitario (Perú)

Oliver Sonne — Burnley (Inglaterra)

Mediocampistas

Oslimg Mora — Sport Boys (Perú)

André Carrillo — Corinthians (Brasil)

Jairo Concha — Universitario (Perú)

Jairo Vélez — Alianza Lima (Perú)

Rodrigo Vilca — Comerciantes Unidos (Perú)

Jesús Pretell — LDU Quito (Ecuador)

Wilder Cartagena — Orlando City (Estados Unidos)

Yoshimar Yotún — Sporting Cristal (Perú)

Delanteros

Adrián Ugarriza — Hapoel Be’er Sheva (Israel)

Jhonny Vidales — Melgar (Perú)

Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)

Alex Valera — Universitario (Perú)

Gianluca Lapadula — Universitario (Perú)

Piero Magallanes — Sport Huancayo (Perú)

Así, con estos jugadores Perú buscará dar la sorpresa ante México en Nueva Jersey.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro podrá seguirse este martes 28 de septiembre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports.

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