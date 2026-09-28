Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares (RS)

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Estiatorio Milos, restaurante griego de Midtown Manhattan, figura como el sitio donde Luis Miguel cenó en privado y recibió el saludo de Manuel Mijares, de acuerdo con un reporte de la revista Quién.

Una cena para dos personas en el establecimiento cuesta en promedio entre 250 y 400 dólares, sin bebidas alcohólicas costosas, impuestos ni propina; la cuenta puede aumentar si se ordenan pescados enteros por peso, mariscos o caviar.

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El reporte difundido por la famosa revista de sociales sostiene que el restaurante apagó las luces para facilitar la entrada del intérprete y proteger su privacidad.

La cuenta estimada para dos comensales equivale a un rango de 4,463.97 a 7,142.68 pesos mexicanos, según la conversión incluida en la información disponible. Esa cifra contempla alimentos, pero no considera impuestos, propina ni botellas de vino, rubros que pueden elevar el gasto final en Nueva York.

Estiatorio Milos tiene una oferta centrada en pescados, mariscos y cocina griega

Estiatorio Milos apagó las luces durante la llegada de Luis Miguel (RS)

Estiatorio Milos se presenta como un restaurante dedicado al arte de la cocina griega y afirma trabajar con ingredientes de origen seleccionado. El chef Costas Spiliadis fundó la marca, que reporta 12 restaurantes en distintas ciudades del mundo.

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La sucursal de Manhattan mantiene una carta con pescados, moluscos, mariscos, carnes y preparaciones tradicionales. El menú destaca la selección de producto fresco de mercado, con especies que se venden por peso y se cocinan a la parrilla con aceite de oliva, limón y alcaparras.

Entre las opciones que aparecen en su menú están lavraki, dorada, fagri, pargo rojo, lenguado de Dover, lubina negra, rufos, barbouni y Saint Pierre. La disponibilidad depende de la pesca y del producto recibido por el restaurante.

La carta describe esta sección como una selección de mercado con pesca de línea. También incluye langosta, carabineros y pescados completos que pueden prepararse al horno con sal. Esta última opción exige un mínimo de 4 libras y está planteada para compartir.

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Pulpo, calamares y langosta elevan el gasto de una cena en Midtown Manhattan

Una comida puede comenzar con el surtido de cremas griegas, que integra tzatziki, taramosalata y htipiti, servido con pan pita a la parrilla y verduras crudas. El precio señalado para este plato es de 37 dólares.

El pulpo Milos aparece entre las entradas más representativas. Se trata de pulpo mediterráneo de calidad sashimi, preparado a las brasas. El costo referido va de 38 a 51 dólares, dependiendo de la preparación o presentación elegida.

Los calamares fritos se sirven con ensalada de hinojo tierno. En los clásicos de Milos también están el saganaki de kasseri Naxos, los champiñones a la parrilla con haloumi, los langostinos gigantes, el pastel de cangrejo al estilo Maryland y las flores de calabacín rellenas con tres quesos.

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La langosta es otra de las opciones de precio elevado. El menú citado la ofrece acompañada de papas fritas griegas cortadas a mano y mantequilla derretida por 72 dólares. La pasta Astakomakaronada, de estilo ateniense, incorpora langosta y aparece como plato principal o adicional en el menú de tres tiempos.

El menú de tres tiempos incluye dorada, salmón y filete mignon

Estiatorio Milos también anuncia un menú de tres cursos disponible de 16:30 a 18:00 horas. El primer tiempo permite elegir entre sopa mediterránea de pescado con lavraki, tartar de salmón, pulpo, calamares, ensalada de tomate o ensalada de lentejas Beluga con salmón Balik.

Mijares habría subido a saludar a Luis Miguel en un salón privado (RS)

Para el plato fuerte se ofrecen dorada royal entera a la parrilla, salmón Hiddenfjord, chuletas de cordero Colorado Prime o filete mignon de res. La pasta con langosta se incluye como alternativa con costo adicional.

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El tercer tiempo incluye yogur griego de una granja del norte del estado de Nueva York, acompañado con miel de tomillo de la isla de Kythira y nueces. También hay tarta de nuez Karydopita con helado de lavanda o frutas frescas de temporada.

La carta contiene una sección de pescados crudos, ceviches y productos ahumados. Ahí aparecen ostras de temporada, sashimi de atún patudo, salmón Hiddenfjord, lavraki y hamachi; además de tartares, ceviche de lavraki al estilo griego, salmón Balik y caviar Ossetra Real Belga.

Mijares habría subido a saludar a Luis Miguel en un salón privado

Según Quién, Mijares llegó al restaurante mientras Luis Miguel se encontraba en un salón privado y subió a saludarlo. La publicación no precisa cuánto tiempo permanecieron juntos, quiénes acompañaban al cantante ni los asuntos que habrían conversado.

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Tampoco hay imágenes oficiales de ambos artistas dentro del establecimiento ni declaraciones de sus representantes. El supuesto encuentro genera atención por la amistad que los intérpretes han mantenido desde hace décadas y por el vínculo de Mijares con Lucero, quien compartió créditos con Luis Miguel en la película Fiebre de amor.

El reporte sobre la cena surge mientras Luis Miguel mantiene expectativa por una posible gira en 2027. Hasta ahora no hay ciudades, fechas ni venta de boletos confirmados de manera oficial.