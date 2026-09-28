Jornada de 40 horas: cómo se contarán las horas extra y cómo funcionará el checador

Un ponente en traje se dirige al público desde un pódium con el escudo oficial de México durante la Conferencia del Pueblo. En el escenario del recinto gubernamental, frente a representantes de medios de comunicación y con un intérprete de lengua de señas en pantalla, se exponen aspectos técnicos sobre la implementación de la jornada laboral de 40 horas, el cálculo de horas extra y el funcionamiento del registro de asistencia para trabajadores.

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Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social de México, explicó el día de hoy en conferencia de prensa la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en cuanto a la reducción paulatina de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas en el 2030, la cual está vigente desde el mes de mayo, y que además establece la incorporación de un registro electrónico (checador).

De acuerdo con el funcionario, la reducción en la jornada de trabajo va avanzando con éxito y la mayoría de los centros laborales está cumpliendo con un horario laboral de ocho horas al día; aclaró que, sin embargo, es posible que una persona labore más tiempo; a este período extra se le llama “tiempo extraordinario”, el cual, según explicó, se considera en la jornada laboral de 40 horas.

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¿Qué es el tiempo extraordinario? La LFT señala en su artículo 68 que “las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en esta ley (ocho horas)”, y que la prolongación de horas implica que el empleador pague un 200% más del salario que corresponda a la jornada ordinaria. El documento especifica que “la suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria, en ningún caso podrá ser mayor a doce 12 horas diarias”.

Baruch Balaños enfatizó que el tiempo extraordinario puede realizarse siempre que se apege a la ley y se respeten los derechos humanos, pero sobre todo “debe ser un acuerdo de ambas partes”.

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Así funcionarán los checadores electrónicos en los centros de trabajo

Marath Balaños explicó que, para que el gobierno de México vigile que los empleadores cumplan con la LFT, se implementó el registro electrónico, también conocido como checador, para:

Contar el tiempo que pasa una persona en el trabajo

Cantidad de horas laboradas

Identificación de horas ordinarias cumplidas

Identificación de horas extraordinarias

La Secretaría del Trabajo informó que la implementación de registros electrónicos de asistencia a partir de 2027 (Scretaría del Trabajo: Facebook)

“Está implementándose el registro electrónico del tiempo en el trabajo, que nos va a permitir también, primero, tener conciencia sobre el tiempo en que se va a desarrollar en el trabajo. También el seguimiento y claridad de cuáles son las horas que fueron trabajadas, cuáles son también horas ordinarias, cuáles son horas extraordinarias”, afirmó el secretario.

Contar con esta información, de acuerdo con el funcionario, dará pie a adoptar una cultura nueva en los trabajos; “es un salto importantísimo, son cerca de más de cien años de una jornada de 48 horas”, y subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promovió su reducción.

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¿A partir de qué momento comienza a contar la hora extraordinaria?

Con la jornada laboral de 40 horas, el tiempo extraordinario comenzaría a contarse a partir de la hora 41, en lugar de la hora 49 como ocurre con la jornada actual de 48 horas.

Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)

Además, las horas triples iniciarían a partir de la hora 53 y quedarían limitadas a cuatro horas.