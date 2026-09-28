México

Jornada de 40 horas: cómo se contarán las horas extra y cómo funcionará el checador

La medida busca contabilizar la permanencia de cada persona empleada y dar seguimiento a los turnos, con información que facilite verificar el cumplimiento patronal de la legislación laboral vigente en México

Un ponente en traje se dirige al público desde un pódium con el escudo oficial de México durante la Conferencia del Pueblo. En el escenario del recinto gubernamental, frente a representantes de medios de comunicación y con un intérprete de lengua de señas en pantalla, se exponen aspectos técnicos sobre la implementación de la jornada laboral de 40 horas, el cálculo de horas extra y el funcionamiento del registro de asistencia para trabajadores.
Guardar

Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social de México, explicó el día de hoy en conferencia de prensa la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en cuanto a la reducción paulatina de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas en el 2030, la cual está vigente desde el mes de mayo, y que además establece la incorporación de un registro electrónico (checador).

De acuerdo con el funcionario, la reducción en la jornada de trabajo va avanzando con éxito y la mayoría de los centros laborales está cumpliendo con un horario laboral de ocho horas al día; aclaró que, sin embargo, es posible que una persona labore más tiempo; a este período extra se le llama “tiempo extraordinario”, el cual, según explicó, se considera en la jornada laboral de 40 horas.

PUBLICIDAD

¿Qué es el tiempo extraordinario? La LFT señala en su artículo 68 que “las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en esta ley (ocho horas)”, y que la prolongación de horas implica que el empleador pague un 200% más del salario que corresponda a la jornada ordinaria. El documento especifica que “la suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria, en ningún caso podrá ser mayor a doce 12 horas diarias”.

Baruch Balaños enfatizó que el tiempo extraordinario puede realizarse siempre que se apege a la ley y se respeten los derechos humanos, pero sobre todo “debe ser un acuerdo de ambas partes”.

PUBLICIDAD

Así funcionarán los checadores electrónicos en los centros de trabajo

Marath Balaños explicó que, para que el gobierno de México vigile que los empleadores cumplan con la LFT, se implementó el registro electrónico, también conocido como checador, para:

  • Contar el tiempo que pasa una persona en el trabajo
  • Cantidad de horas laboradas
  • Identificación de horas ordinarias cumplidas
  • Identificación de horas extraordinarias
Mujer joven de cabello oscuro interactuando con un dispositivo electrónico de registro de asistencia montado en una pared, con una expresión sonriente
La Secretaría del Trabajo informó que la implementación de registros electrónicos de asistencia a partir de 2027 (Scretaría del Trabajo: Facebook)

“Está implementándose el registro electrónico del tiempo en el trabajo, que nos va a permitir también, primero, tener conciencia sobre el tiempo en que se va a desarrollar en el trabajo. También el seguimiento y claridad de cuáles son las horas que fueron trabajadas, cuáles son también horas ordinarias, cuáles son horas extraordinarias”, afirmó el secretario.

Contar con esta información, de acuerdo con el funcionario, dará pie a adoptar una cultura nueva en los trabajos; “es un salto importantísimo, son cerca de más de cien años de una jornada de 48 horas”, y subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promovió su reducción.

¿A partir de qué momento comienza a contar la hora extraordinaria?

Con la jornada laboral de 40 horas, el tiempo extraordinario comenzaría a contarse a partir de la hora 41, en lugar de la hora 49 como ocurre con la jornada actual de 48 horas.

Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)
Debemos prestarle atención al buen uso de los signos de interrogación y exclamación. (Freepik)

Además, las horas triples iniciarían a partir de la hora 53 y quedarían limitadas a cuatro horas.

Temas Relacionados

Jornada LaboralReforma Laboralderechos laboralesLey Federal del Trabajo40 horasmexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iba al volante, presuntamente ebrio, y con pasajeros: detienen a chofer de la Ruta 44 en Ecatepec

Ángel Ismael “N”, de 25 años, fue arrestado luego de que usuarios lo confrontaron y agentes municipales lo encontraron con bebidas alcohólicas al volante en San Cristóbal

Iba al volante, presuntamente ebrio, y con pasajeros: detienen a chofer de la Ruta 44 en Ecatepec

Muere canadiense en el Centro Histórico por fuga de gas: ya van dos turistas que fallecen por la misma causa en un mes

Reportes indican que el novio de la mujer resultó intoxicado presuntamente por inhalar el gas

Muere canadiense en el Centro Histórico por fuga de gas: ya van dos turistas que fallecen por la misma causa en un mes

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Según una revista de sociales, el padre de Lucerito Mijares llegó al restaurante mientras ‘El Sol de México’ se encontraba en un salón privado y subió a saludarlo

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”

El “Vasco” evocó con humor el cruce que protagonizó con Gordon durante los Octavos de Final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra

Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”

Simón Levy denuncia al INE ante Estados Unidos y el FBI: pide sanciones para Taddei por boletas “planchadas”

El exsubsecretario de Turismo, quien enfrenta procesos abiertos en México y, según la FGR, una ficha roja de Interpol, afirmó en redes sociales que presentó una denuncia en EEUU

Simón Levy denuncia al INE ante Estados Unidos y el FBI: pide sanciones para Taddei por boletas “planchadas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

Desaparición de poderes en Juchitán: Sheinbaum despliega Guardia Nacional y respalda a alcalde sustituto ciudadano

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada tras pasar 72 días en prisión por caso de huachicol

ENTRETENIMIENTO

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

A oscuras y de sorpresa: el inesperado encuentro de Luis Miguel y Mijares en un restaurante de Manhattan

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

DEPORTES

Javier Aguirre es presentado como nuevo entrenador del Valencia CF

Javier Aguirre es presentado como nuevo entrenador del Valencia CF

México vs Perú: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional en la Fecha FIFA

Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”

Boston Red Sox vs New York Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la ronda de comodines en la MLB desde México

Playoffs MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver cada juego de la Serie de Comodines desde México