Muere canadiense en el Centro Histórico por fuga de gas: ya van dos turistas que fallecen por la misma causa en un mes

Imagen ilustrativa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

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Una mujer canadiense fue localizada muerta la mañana de este lunes al interior de una habitación de hotel en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en hotel Umbral, ubicado en la calle Venustiano Carranza, cuando se reportó el hallazgo sin vida de la joven dentro de una de las habitaciones.

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De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la mujer fue identificada como Ellaeva Potyrala, residente de Ontario, quien presuntamente falleció por inhalación de gas. El novio de la extranjera también se encontraba en la habitación de hotel, pero él solo resultó intoxicado.

Luego del hallazgo, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se desplegaron en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del fallecimiento de la extranjera.

En el sitio fue localizada una licencia de conducir que permitió identificar a la mujer como ciudadana canadiense, quien contaba con 45 años de edad.

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Colombiana murió en un Airbnb por monóxido de carbono

Nataly Osma Pinilla. RRSS

Otra muerte de una extranjera en condiciones similares ocurrió el pasado 16 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, cuando la joven fue localizada sin vida dentro de un Airbnb.

Nataly Osma Pinilla, colombiana de 29 años, murió por intoxicación de monóxido de carbono en un departamento de la colonia Tabacalera, tras un viaje que realizó para celebrar las fiestas patrias mexicanas.

Osma llegó a la capital mexicana días antes junto a su acompañante, Laura Zapata Ríos. Ambas alquilaron el departamento de la colonia Tabacalera a través de la plataforma Airbnb con el objetivo de recorrer la ciudad durante los días de festejos patrios.

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El inmueble se ubicaba en una de las zonas turísticas más concurridas de la capital. Según los registros de la reserva, las dos mujeres ocupaban el lugar desde antes del 15 de septiembre, con la estadía planeada con varios días de anticipación.

La noche previa al hallazgo

Nataly Osma Pinilla a su llegada al departamento. RRSS

La tarde del martes 15 de septiembre, las dos mujeres salieron a recorrer la ciudad. Hicieron una parada en un restaurante de la cadena Mr. Sushi, ubicado en la plaza Reforma 222, uno de los centros comerciales más frecuentados por turistas en la zona.

Tras esa salida, ambas regresaron en la noche al departamento que compartían. Horas después empezaron a sentir malestar, acompañado de vómitos, un cuadro que en un primer momento llevó a las autoridades a sospechar de una intoxicación alimentaria vinculada al sushi consumido esa tarde.

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Esa hipótesis se mantuvo como la línea de investigación principal durante los primeros días posteriores al hallazgo del cuerpo, pero los estudios forenses posteriores terminaron por desestimarla.

El hallazgo del cuerpo la mañana siguiente

La muerte de Nataly Osma Pinilla no se descarta que pueda estar relacionada con una intoxicación - crédito red social Facebook

La mañana del miércoles 16 de septiembre, Zapata Ríos ingresó a la habitación para revisar el estado de su amiga, pero la localizó sobre la cama y sin signos vitales.

Los primeros peritos en la escena observaron fluido biológico alrededor del cuerpo, lo que llevó a plantear inicialmente que la muerte pudo deberse a una broncoaspiración, ya que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni señales de violencia.

Las autoridades también descartaron la hipótesis de un robo: debido a que todas las pertenencias de la víctima permanecían intactas dentro del departamento. Tras el hallazgo, se abrió una carpeta de investigación.

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El dictamen forense confirmó el gas como causa de muerte

Hasta este conjunto de apartamentos, ubicado en Alcaldía de Cuauhtémoc, llegó la joven colombiana con su amiga - crédito @c4jimenez/X

Los últimos datos brindados por las autoridades revelaron que Nataly Osma murió por inhalación de monóxido de carbono durante la noche, un gas sin olor ni sabor que desplaza el oxígeno en la sangre y afecta directamente al cerebro y al corazón.

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, informó que se encuentran realizando las indagatorias correspondientes para determinar si un calentador de agua provocó la acumulación de gas en el departamento.

“De acuerdo con los dictámenes periciales, se determinó que la causa de muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono, es decir, por gas derivado de su acumulación en el departamento, Eso es algo que ya confirmaron totalmente nuestros peritos y una de las líneas de investigación más importantes que tenemos es que estaba vinculada al tema del calentador de agua del lugar”, refirió en conferencia de prensa del 22 de septiembre.

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Con esto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué provocó la acumulación de gas dentro del departamento y establecer si existe responsabilidad de un tercero.