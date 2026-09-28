UNAM sube en el ranking mundial 2026: Derecho y Humanidades dan el mayor salto

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó en cinco de las 11 áreas evaluadas por el World University Rankings by Subject 2026, publicado por Times Higher Education (THE). En las seis restantes conservó la ubicación que había obtenido el año anterior.

Los cambios más destacados se registraron en Derecho y Artes y Humanidades: ambas áreas quedaron en el rango de los lugares 101 al 125 a escala mundial. El resultado corresponde a una clasificación por disciplinas, por lo que no representa un nuevo puesto general de la UNAM entre todas las universidades.

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La Universidad también reportó avances en Estudios de Educación, Ciencias Sociales y Ciencias de la Vida. Los resultados permiten observar en qué campos mejoró su posición frente a la edición anterior y cuáles se mantuvieron estables.

¿En qué áreas avanzó la UNAM en el ranking mundial 2026?

De acuerdo con los resultados difundidos por la UNAM, Derecho pasó del rango 201-250 al 101-125. Artes y Humanidades también llegó al bloque 101-125, después de situarse entre los lugares 176 y 200 en 2025.

Las otras áreas que mejoraron su clasificación quedaron en los siguientes rangos:

Estudios de Educación: lugares 176-200.

Ciencias Sociales: lugares 251-300.

Ciencias de la Vida: lugares 401-500.

En conjunto, la institución subió posiciones en cinco áreas temáticas. En las otras seis mantuvo su ubicación previa. La UNAM señaló que Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología se encuentran entre las disciplinas que permanecieron estables.

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Los rangos indican que la clasificación agrupa a varias universidades dentro de un mismo bloque. Por ello, decir que Derecho quedó entre los puestos 101 y 125 describe el resultado publicado, sin atribuirle una posición exacta que el listado no especifica.

¿Qué toma en cuenta el ranking de Times Higher Education?

El World University Rankings by Subject compara el desempeño de las universidades en áreas de conocimiento específicas. Según la información difundida por la UNAM, su metodología emplea 18 indicadores relacionados con la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento a la industria y la perspectiva internacional.

Esta distinción importa al leer los resultados: una universidad puede avanzar en Derecho o Humanidades sin que ese movimiento equivalga a un ascenso de la misma magnitud en una tabla institucional general. La edición por disciplinas muestra el comportamiento de cada campo académico evaluado.

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En el caso de la UNAM, el avance de 2026 combina dos cambios especialmente visibles —los de Derecho y Artes y Humanidades— con mejoras en otras tres áreas. A la vez, los resultados muestran continuidad en parte de su oferta académica, pues seis de las 11 áreas conservaron su rango anterior.

¿Qué lugar ocupa la UNAM en Webometrics?

La Universidad informó además que, en la edición de enero de 2026 del Ranking Webometrics, se colocó en el lugar 123 mundial entre más de 32 mil instituciones evaluadas. En ese listado fue la segunda institución de América Latina y la única mexicana dentro de las primeras 500 posiciones, de acuerdo con la UNAM.

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Webometrics y Times Higher Education son clasificaciones distintas. La primera considera aspectos como la presencia e impacto de los contenidos en internet y la difusión del conocimiento en acceso abierto; la segunda, en este caso, presenta resultados por áreas académicas. Por eso, el lugar 123 de Webometrics no debe confundirse con los rangos que alcanzaron Derecho, Humanidades y las demás disciplinas en el ranking de THE.

Los datos muestran dos aspectos del desempeño de la UNAM en 2026: su avance en determinadas áreas de estudio y su posición en un listado centrado en la visibilidad digital del trabajo universitario. Para quienes buscan comparar carreras o campos de investigación, el dato más específico de esta edición es el ascenso de Derecho y Artes y Humanidades al rango 101-125 mundial.

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