Crisis en Tulum: La fecha exacta en que Aeroméxico corta sus vuelos con la CDMX tras el desplome turístico

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de la aerolínea mexicana Aeroméxico es fotografiado en el aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad de México, México 14 de septiembre de 2023. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

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Aeroméxico dejará de operar vuelos hacia y desde Tulum después del miércoles 30 de septiembre de 2026. Esa es la última fecha programada para su conexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Desde el jueves 1 de octubre, la ruta ya no aparece en los itinerarios disponibles de la compañía.

La empresa describió la medida como una suspensión temporal y la atribuyó a las “condiciones de mercado” y a una reorganización de su red de rutas, según la respuesta que dio a El Financiero. Hasta ahora no ha informado cuándo podría reanudar los vuelos al Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto.

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El ajuste llega en un periodo de menor actividad turística para el destino. Sin embargo, la baja en la ocupación hotelera y la reducción de pasajeros del aeropuerto ofrecen contexto, pero no prueban por sí solas qué peso tuvo cada factor en la decisión comercial de Aeroméxico.

¿Cuál será el último día de vuelos de Aeroméxico entre CDMX y Tulum?

El 30 de septiembre de 2026 será el último día con operaciones programadas de Aeroméxico en Tulum. La precisión importa para quienes ya tienen un viaje reservado: la suspensión se refleja a partir del 1 de octubre, por lo que el 30 de septiembre figura como día de servicio, sujeto a la confirmación habitual del itinerario de cada pasajero.

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La salida afecta la conexión de la aerolínea con el AICM. Los reportes sobre su programación también señalan la desaparición de sus vuelos entre Tulum y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Esto significa que Aeroméxico dejará de ofrecer sus propias rutas desde ambas terminales de la zona metropolitana hacia Tulum; no significa que el aeropuerto quintanarroense cierre ni que desaparezcan todas las opciones aéreas desde el centro del país. Viva, por ejemplo, muestra vuelos entre el AIFA y Tulum para octubre.

Aeroméxico operaba en Tulum desde la inauguración de la terminal, en diciembre de 2023. Su oferta inicial incluía dos vuelos diarios con el AICM, pero las frecuencias se redujeron con el tiempo hasta el ajuste anunciado para el cierre de septiembre.

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¿Qué está pasando con el turismo y el aeropuerto de Tulum?

La suspensión ocurre en medio de una temporada difícil para parte del sector hotelero. David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que la ocupación se encontraba hasta 10 puntos porcentuales por debajo de los niveles del año anterior y que la tendencia venía desde mayo. Para septiembre, representantes del sector reportaron ocupaciones inferiores al 20 % en hoteles de la zona costera y al 30 % en establecimientos todo incluido. Esas cifras corresponden a segmentos hoteleros específicos, no al promedio de todos los alojamientos del municipio.

Las estadísticas publicadas por el propio aeropuerto también muestran una caída reciente en su tráfico. La terminal registró 107 mil 751 pasajeros comerciales en enero de 2026, frente a 53 mil 428 en agosto. La comparación entre esos dos meses muestra una reducción cercana a la mitad, aunque no permite aislar el efecto de la temporada turística ni establecer una tendencia anual por sí sola. Entre enero y agosto, el aeropuerto acumuló 583 mil 408 pasajeros.

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El descenso ha sido especialmente marcado en el movimiento internacional de los últimos meses: pasó de 63 mil 162 pasajeros en enero a 7 mil 572 en agosto, de acuerdo con las cifras preliminares de la terminal. En cambio, el tráfico nacional de agosto fue de 45 mil 856 pasajeros, ligeramente superior al de enero. Estos datos ayudan a dimensionar el cambio en la actividad aeroportuaria, sin convertirlo en una explicación única de la decisión de una aerolínea.

¿Qué pueden hacer los pasajeros con boletos a Tulum?

Los viajeros con una reservación de Aeroméxico hacia o desde Tulum deben revisar el estado de su vuelo y las opciones que la compañía les comunique para su caso. La aerolínea activó una política de flexibilidad que permite modificar itinerarios con origen o destino en Tulum para utilizar el Aeropuerto Internacional de Cancún; la medida fue publicada el 14 de septiembre y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Antes de aceptar un cambio, conviene comprobar la fecha, el aeropuerto de salida y llegada, y el traslado terrestre necesario entre Cancún y Tulum. La suspensión fue anunciada como temporal, pero, al 28 de septiembre, Aeroméxico no ha dado una fecha de regreso a la terminal Felipe Carrillo Puerto.