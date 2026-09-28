Javier Aguirre es presentado como nuevo entrenador del Valencia CF

El Vasco volverá a dirigir en el futbol español tras haber dirigido a México en el Mundial 2026. (Valencia CF)

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Javier Aguirre fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Valencia CF, en un regreso a LaLiga después de dirigir a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

El técnico mexicano asume e el reto con el objetivo inmediato de alejar al conjunto de Mestalla de la pelea por el descenso. Durante su presentación, Aguirre señaló que su prioridad será conseguir resultados y evitó hacer promesas a una afición que ha atravesado varias temporadas de incertidumbre.

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“Mi plan inmediato es ganar”, afirmó el entrenador mexicano. Aguirre reconoció que la afición valencianista está “cansada de mensajes”, luego de años en los que el club ha tenido que luchar por mantener la categoría.

“Nunca le puedo decir que no al Valencia. Es un histórico de la Liga, del fútbol mundial, tiene una afición brutal, he venido de rival y te ‘acojonas’ como dicen ustedes”, expresó Aguirre en la sala de prensa de Mestalla.

Javier Aguirre deja el descanso familiar para asumir el reto con Valencia

El técnico mexicano Javier Aguirre durante su presentación este lunes como nuevo entrenador del Valencia CF, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más. (EFE/Biel Aliño)

Javier Aguirre explicó que rechazó hasta cuatro propuestas de trabajo porque disfrutaba de tiempo con su esposa Silvia y sus nietos. La oferta del Valencia cambió sus planes, pues consideró que no podía dejar pasar la posibilidad de dirigir al club de Mestalla.

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El técnico mexicano contó que, tras recibir la llamada, habló con su esposa para comunicarle la decisión. “Lo siento, pero hay que ir para allá”, le dijo. Aguirre aseguró que ambos llegaron contentos a esta nueva etapa y destacó que Silvia comparte su gusto por el futbol.

Aguirre también agradeció la recepción que tuvo en Valencia y reconoció que existe un ambiente favorable alrededor de su llegada. Aun así, dejó claro que el respaldo dependerá de los resultados que consiga el equipo en las próximas semanas.

“El futbol es de resultados, no de caer bien o mal”, señaló. El entrenador explicó que todavía analiza a la plantilla y sus necesidades, debido a que el equipo cuenta con entre seis y siete jugadores lesionados.

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El mexicano evitó adelantar posibles decisiones sobre refuerzos o cambios en el plantel. Primero buscará conocer a fondo al grupo, recuperar anímicamente a los futbolistas y evaluar las condiciones físicas de los jugadores disponibles.

Aguirre firmó contrato por una temporada, con opción a una segunda. Sobre su continuidad, dijo que prefiere avanzar paso a paso y concentrarse en el próximo partido ante Racing de Santander en El Sardinero.

“Soy malo para imaginarme cosas. Estoy centradito en El Sardinero”, expresó el entrenador. Aguirre añadió que, si los resultados acompañan y ambas partes se sienten cómodas, podrá mantenerse al frente del Valencia.

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Aguirre exige intensidad y compromiso a la plantilla del Valencia

Aguirre mencionó que el principal objetivo es ganar.

Javier Aguirre considera que el Valencia cuenta con condiciones para recuperar terreno en LaLiga. El técnico mexicano destacó el talento individual de la plantilla, la calidad de la cantera y el margen de crecimiento que observa dentro del grupo.

“El equipo tiene mucho talento individual, una gran cantera y mucha calidad. Lo único que hay que hacer es convencerlos, que se crean importantes y que jueguen como tal”, señaló durante su presentación.

Aguirre sostuvo que un club con la historia del Valencia no puede permitirse dejar puntos en partidos que debe resolver. El entrenador pidió que sus jugadores asuman la responsabilidad que implica defender al conjunto de Mestalla.

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“Con la historia de este club no debes perderte ciertos lujos de deambular por el campo y perder ciertos partidos que no debes perder”, expresó.

El mexicano también definió los principios que buscará trasladar al equipo. Para Aguirre, el futbol debe sustentarse en “entrega, sacrificio, voluntad y amor a la camiseta”.

“Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por mucha energía. Ganarle a equipos míos debe costarte sangre, sudor y lágrimas”, afirmó.

Aguirre recordó su etapa como futbolista para explicar la importancia que le da al esfuerzo. “Yo era bastante torpe como futbolista, pero dejaba la última gota de sudor. El esfuerzo no es negociable”, añadió.

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