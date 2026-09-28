Iba al volante, presuntamente ebrio, y con pasajeros: detienen a chofer de la Ruta 44 en Ecatepec

Ángel Ismael “N”, de 25 años, fue presentado ante el Juzgado Cívico de Tulpetlac tras ser detenido mientras conducía una unidad de transporte público. (Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec)

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Un chofer de transporte público fue detenido en Ecatepec luego de que pasajeros lo confrontaron por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol mientras trasladaba a usuarios a bordo de una unidad de la Ruta 44, que recorre el trayecto San Cristóbal-Plaza Aragón.

El operador fue identificado como Ángel Ismael “N”, de 25 años, quien quedó a disposición del Juzgado Cívico de Tulpetlac después de ser localizado en el cruce de avenida Morelos y Emiliano Zapata, en la colonia San Cristóbal.

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De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio tras recibir un reporte por una alteración del orden.

Al llegar, los agentes encontraron una Nissan Urvan de la Ruta 44, perteneciente al Grupo Ciudad Azteca, y localizaron al conductor con bebidas alcohólicas mientras se encontraba al volante.

La intervención ocurrió después de que usuarios del transporte público discutieran con el operador por la forma en que presuntamente conducía la unidad.

Otro automovilista también señaló al chofer por un supuesto choque. Sin embargo, de acuerdo con el reporte municipal, no presentó una reclamación por los daños, por lo que ese señalamiento no derivó en una denuncia adicional dentro de la información difundida por las autoridades.

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Conducir bajo los efectos del alcohol, una falta administrativa

Tras la intervención de los agentes, Ángel Ismael “N” fue trasladado al Juzgado Cívico de Tulpetlac por una falta administrativa relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol.

La autoridad municipal informó que deberá cumplir un arresto inconmutable de hasta 36 horas.

La Nissan Urvan en la que viajaba también fue retirada de circulación y trasladada al corralón.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se habían reportado personas lesionadas como consecuencia de estos hechos.

El caso quedó así en el ámbito administrativo, de acuerdo con la información oficial disponible, sin que el gobierno municipal reportara la apertura de una investigación penal por el presunto choque señalado por el otro automovilista.

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El alcohol al volante ya había generado operativos en Ecatepec

La detención ocurrió en un municipio donde las autoridades mantienen operativos para identificar a conductores que manejan después de consumir bebidas alcohólicas.

El gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa “Conduce sin Alcohol” a finales de 2025, con puntos de revisión instalados en vialidades de alta circulación.

En noviembre de ese año, el ayuntamiento informó que había aplicado más de 600 pruebas de alcoholemia y remitido a 13 conductores que superaron los niveles permitidos. Para diciembre, la administración municipal reportó cerca de 3 mil pruebas y 66 personas remitidas por exceder los límites establecidos.

Las revisiones incluyeron vialidades como Vía Morelos, avenida López Portillo y avenida Central, corredores que concentran una parte importante de los desplazamientos dentro del municipio.

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El Bando Municipal de Ecatepec contempla sanciones para quienes conduzcan vehículos automotores con aliento alcohólico o en estado de ebriedad. Dependiendo de la conducta acreditada, las sanciones pueden incluir multa o arresto administrativo.

En el caso del operador de la Ruta 44, la autoridad determinó sólo un arresto inconmutable de hasta 36 horas.

Otro caso con alcohol involucró a una combi en San Cristóbal

El episodio ocurrido en la Ruta 44 tiene un antecedente reciente en la misma zona del municipio, aunque no se trata de la misma ruta.

El 22 de enero de 2026, una unidad de transporte público se volcó en la zona de San Cristóbal y cuatro pasajeros resultaron lesionados.

El accidente ocurrió sobre avenida Revolución, conocida como 30-30. La unidad pertenecía a la línea Autobuses Nezahualpilli y terminó volcada después de que el operador perdiera el control.

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La información difundida posteriormente por medios locales señaló que el conductor circulaba a exceso de velocidad y presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esa versión corresponde a los reportes periodísticos sobre el accidente y no debe confundirse con la detención del chofer de la Ruta 44, reportada este 27 de septiembre.

El antecedente resulta relevante por el lugar y por el tipo de vehículo involucrado: una unidad de transporte colectivo que trasladaba pasajeros y cuyo operador fue señalado por una posible combinación de alcohol y conducción.

Un choque fatal también involucró a un operador de transporte de Ecatepec

Otro caso registrado en 2026 terminó con la muerte de una mujer y llevó a la detención de un operador de transporte público relacionado con una empresa de Ecatepec.

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El 30 de marzo, una unidad de Autotransportes Fumper de Ecatepec S.A. de C.V. circuló en sentido contrario por el Circuito Exterior Mexiquense y chocó contra un automóvil particular a la altura de Jaltenco.

Una mujer que viajaba en el vehículo particular murió como consecuencia del impacto.

El operador fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Medios locales reportaron posteriormente que presentaba signos de intoxicación y que habría reconocido un consumo prolongado de bebidas alcohólicas.

El accidente muestra otra de las circunstancias que pueden convertir una infracción vial en un hecho con consecuencias mortales: en este caso, la conducción en sentido contrario terminó en un choque frontal.

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¿Cómo funciona el transporte público en Ecatepec?

El episodio ocurre dentro de una red de transporte público amplia y fragmentada, en la que participan rutas concesionadas, unidades tipo van y autobuses que conectan las distintas colonias de Ecatepec con estaciones del Metro, Mexibús y otros puntos del Valle de México.

El Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027 identifica a las rutas concesionadas como uno de los componentes principales de la movilidad local. El documento señala que el servicio se presta mediante vehículos pequeños y autobuses y estima una antigüedad promedio de alrededor de 10 años para las unidades.

El diagnóstico también identifica problemas relacionados con la regulación y operación del transporte, entre ellos la existencia de una cantidad elevada de vehículos que contribuye a la congestión vial.

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A esto se suma la identificación de intersecciones y corredores con condiciones que incrementan los riesgos para quienes utilizan las vialidades.

La documentación estatal registra además distintos ramales asociados con la Ruta 44. Entre ellos aparece la 44-04B, vinculada con recorridos entre zonas de Ecatepec y puntos de conexión con el Metro.

Esto es relevante porque la denominación “Ruta 44” no necesariamente identifica a una sola unidad o a un único recorrido. Existen diferentes ramales y organizaciones vinculadas con esa numeración, por lo que un incidente ocurrido con una unidad específica no permite atribuir automáticamente los mismos hechos al resto de los operadores o concesionarios.

Ecatepec concentra miles de hechos viales

El problema de la seguridad vial en el municipio tampoco se limita al comportamiento de los conductores de transporte público.

El diagnóstico municipal elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra miles de hechos de tránsito en Ecatepec durante los últimos años.

El documento reporta 4 mil 31 hechos de tránsito en 2018 y 3 mil 372 en 2019. Para 2023, la estadística municipal basada en los registros de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas contabilizó más de mil 300 hechos.

El mismo diagnóstico identifica corredores como Vía Morelos y avenida Central entre las zonas que concentran accidentes.

La estadística del INEGI permite desagregar los accidentes según variables como el tipo de vehículo involucrado, las causas presuntas y la condición de aliento alcohólico del conductor.

En este contexto, el alcohol representa solamente uno de los factores que pueden intervenir en un hecho vial. La velocidad, las condiciones mecánicas de los vehículos, la infraestructura y las condiciones de circulación también forman parte del problema de seguridad vial.

Los operativos también buscan reducir delitos contra pasajeros

La vigilancia de las unidades de transporte público en Ecatepec no se concentra únicamente en la conducción.

Durante 2026, el gobierno municipal ha desplegado operativos destinados a revisar unidades y prevenir delitos cometidos contra pasajeros.

Entre las acciones reportadas se encuentra el operativo “Transporte Seguro”, implementado en zonas como Jardines de Morelos con participación de policías municipales y autoridades federales.

Las revisiones buscan prevenir robos, agresiones y otros delitos durante los recorridos, además de permitir a las autoridades verificar las condiciones de las unidades y de quienes las operan.

En febrero, el gobierno municipal informó también sobre inspecciones aleatorias a camionetas y autobuses en diferentes puntos de Ecatepec y en rutas de conexión con municipios vecinos.

La administración municipal reportó entonces una disminución de 53% en los robos al transporte público al comparar enero de 2026 con el mismo mes de 2025, al pasar de 83 a 39 casos, según sus propios registros.

El caso de la Ruta 44 se suma así a un problema de seguridad que tiene distintas dimensiones: los delitos contra pasajeros, los accidentes viales y la supervisión de quienes conducen las unidades.

En este episodio, la intervención de Tránsito Municipal ocurrió después de que los propios usuarios confrontaron al operador. Ángel Ismael “N” fue detenido, trasladado al Juzgado Cívico y sancionado con un arresto administrativo de hasta 36 horas, mientras que la unidad fue enviada al corralón.