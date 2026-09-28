La Academia de San Carlos presenta “Dibujos, representación & comunidad”: horarios, fechas y todo lo que debes saber sobre la exposición

(FOTO: UNAMCUARTOSCURO.COM)

Guardar

La Academia de San Carlos inauguró el 9 de septiembre la exposición colectiva “Dibujos, representación & comunidad”, que reúne distintas aproximaciones al dibujo contemporáneo de modelo y explora sus posibilidades como espacio de representación, observación y encuentro. La muestra puede visitarse en la Galería 2, de lunes a viernes de 10:00 a 18 horas, hasta el 23 de octubre.

La apertura reunió al Doctor Daniel Manzano Aguilar, coordinador de San Carlos Centro Cultural; a la doctora Laura Corona Cabrera, académica del Posgrado Artes y Diseño; a la maestra Angélica Valentino, coordinadora de “La disciplina de la mirada”, y a Carmen Gutiérrez, Carlos Ortega y Juan Pablo Osornio, participantes de “Dibujos, representación & comunidad”.

PUBLICIDAD

Las dos muestras dialogan entre sí y coinciden con los aniversarios de dos instituciones. “Estamos cumpliendo dentro de un par de meses 245 años que se fundó la Academia de San Carlos. Entonces esta exposición ya entra en ese proceso de celebración también, y al mismo tiempo se está celebrando este septiembre 475 años de la fundación de la UNAM”, declaró Manzano Aguilar.

La Academia de San Carlos exhibe hasta el 23 de octubre una muestra colectiva sobre dibujo contemporáneo de modelo, que por primera vez reconoce el trabajo de los referentes que posan para los artistas. (IG Academia de San Carlos)

El funcionario explicó que ambas exposiciones se acompañan porque comparten al dibujo como eje. “Creo que es muy importante que quienes participan vean que el dibujo es algo que siempre ha estado presente, sobre todo porque tiene esa cuestión de estar en la pintura”, señaló.

PUBLICIDAD

Sobre “Dibujos, representación & comunidad” en particular, el Doctor Manzano Aguilar destacó una decisión inédita en la muestra: incluir el reconocimiento formal a los modelos que posan para los artistas. “Hemos incluido en esta primera ocasión a los referentes, me refiero a los modelos. Ya es tiempo de que se les den créditos a los modelos, no es cualquier cosa, es un trabajo profesional, hay que reivindicar la presencia de las personas que participan y que nos ayudan a que nosotros dibujemos, interpretemos el cuerpo y los llevemos a otras dimensiones”, explicó.

El diálogo del dibujo entre siglos

La Galería 2 de San Carlos Centro Cultural reúne dibujos actuales junto a piezas del siglo XVIII, en un recorrido que conecta tres siglos de enseñanza artística en México. (Academia de San Carlos Facebook)

La doctora Laura Corona Cabrera ubicó la propuesta curatorial en una perspectiva histórica que conecta el acervo antiguo de la institución con las prácticas contemporáneas del dibujo de modelo. “Es un diálogo entre ambas exposiciones, hay incluso lenguajes del dibujo, el dibujo es la columna vertebral del arte. Hay un diálogo entre los dibujos antiguos, algunos de 1750, es siglo 18”, afirmó.

PUBLICIDAD

La académica subrayó el peso simbólico del edificio donde se exhiben ambas muestras. “Han pasado tres siglos casi de mucho arte, dibujo y este edificio... la primera escuela de arte de América y del continente. Me da gusto que integramos a personas en la galería Colmena e invitados de Foro Goya”, indicó.

“La disciplina de la mirada”, la muestra que acompaña a “Dibujos, representación & comunidad”, reúne piezas del acervo de la Academia de San Carlos y ofrece un acercamiento al dibujo desde distintas perspectivas históricas. La selección busca reconocer esta práctica como una de las bases fundamentales en la formación de artistas visuales.

PUBLICIDAD

Daniel Manzano Aguilar y Laura Corona Cabrera destacan el papel de los modelos y el vínculo entre tradición académica y nuevas búsquedas visuales en la exposición vigente hasta octubre.(Captura de pantalla Facebook Academia de San Carlos)

El dibujo en México como eje formativo desde el siglo XIX

Desde su fundación en 1781, la Academia otorgó al dibujo un lugar central dentro de la enseñanza artística. A lo largo del siglo XIX esta práctica se consolidó como un ejercicio indispensable para quienes se formaban en la institución.

Con el paso del tiempo, la importancia del dibujo no permaneció ligada únicamente a la tradición académica. Artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco retomaron esa formación para llevar el dibujo hacia nuevos territorios expresivos, más allá de los cánones establecidos en las aulas de San Carlos.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público en las instalaciones de San Carlos Centro Cultural hasta el 23 de octubre, con entrada de lunes a viernes en el horario establecido por la institución.

PUBLICIDAD