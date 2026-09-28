Así fue el último combate de PAC, luchador de “The Bastard” de AEW, que murió un día después de pelear

Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años, apenas un día después de disputar el que se convertiría en su último combate profesional (Especial)

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El mundo de la lucha libre profesional recibió una noticia que sorprendió a aficionados y compañeros este domingo 27 de septiembre de 2026: Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años, apenas un día después de disputar el que se convertiría en su último combate profesional. All Elite Wrestling confirmó el fallecimiento del gladiador inglés mediante un comunicado, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias de su muerte.

La noticia tomó especial relevancia por la cercanía con su última presentación sobre el cuadrilátero. Apenas el sábado 26 de septiembre, PAC había participado en AEW All Out 2026, celebrado en la NOW Arena de Chicago, donde enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW.

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El luchador profesional PAC murió a los 40 años de edad (X/ @AEW)

El combate abrió la cartelera principal del evento y terminó con una victoria para Andrade, quien consiguió conservar el campeonato. PAC llevó el encuentro hasta los últimos instantes e incluso atrapó al campeón con su tradicional Brutalizer, pero Andrade consiguió revertir la llave y convertirla en una cobertura que terminó con la cuenta de tres.

De esta manera, el enfrentamiento contra Andrade quedó como la última lucha de la carrera de PAC, quien todavía un día antes se encontraba compitiendo al máximo nivel dentro de una de las principales empresas de lucha libre del mundo.

Así fue la última lucha de PAC contra Andrade El Ídolo

PAC comenzó el encuentro mostrando la velocidad y el repertorio aéreo que marcaron buena parte de su trayectoria. El británico conectó un German suplex, un springboard cutter, un moonsault desde la tercera cuerda y posteriormente un 450 splash que estuvo cerca de darle el triunfo.

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Andrade respondió con algunos de sus movimientos más conocidos, entre ellos el Three Amigos, un moonsault y un tornillo hacia el exterior del cuadrilátero. El mexicano también tuvo que lidiar con la intervención de Marina Shafir, quien acompañó a PAC durante el combate y participó en algunos momentos de la contienda.

En el tramo definitivo, PAC intentó conectar el Black Arrow, pero Andrade logró apartarse. Posteriormente, el integrante de Death Riders consiguió atrapar al campeón con el Brutalizer. Sin embargo, Andrade encontró la manera de escapar de la llave, atrapó los hombros de PAC contra la lona y consiguió la cuenta de tres.

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Una publicación oficial de All Elite Wrestling informa sobre el fallecimiento del luchador británico Benjamin Satterley, conocido en el cuadrilátero como Pac. (Captura de video)

La victoria permitió a Andrade conservar el Campeonato Nacional de AEW, mientras que para PAC representó la última presentación de una trayectoria que comenzó en 2004.

La última lucha de PAC en la Arena México fue apenas semanas antes de su muerte

La relación de PAC con México también quedó marcada por sus apariciones en la Arena México, escenario que volvió a visitar durante septiembre de 2026. Su última lucha en La México Catedral ocurrió el domingo 13 de septiembre, cuando se enfrentó en mano a mano con Máscara Dorada durante una función internacional del CMLL.

En aquella contienda, Máscara Dorada consiguió imponerse sobre PAC después de poco más de 13 minutos de acción. El británico había regresado previamente a la Arena México en agosto, cuando participó en el Grand Prix Internacional 2026 como integrante del Equipo Internacional.

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De hecho, PAC también formó parte de la función de AEW Grand Slam México realizada en la Arena México el 5 de agosto, donde hizo equipo con Daniel Garcia, Jon Moxley y Wheeler Yuta para enfrentar a Adam Copeland, Christian Cage y The Young Bucks.

Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años, apenas un día después de disputar el que se convertiría en su último combate profesional

Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años, apenas un día después de disputar el que se convertiría en su último combate profesional

Una carrera que pasó por WWE y AEW

Satterley comenzó su trayectoria profesional en 2004 y con el paso de los años se convirtió en uno de los luchadores británicos más reconocidos internacionalmente. Antes de llegar a AEW, alcanzó notoriedad en WWE bajo el nombre de Neville, etapa en la que conquistó el Campeonato NXT y posteriormente se convirtió en una figura importante de la división de peso crucero.

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En 2019 firmó con AEW y retomó el nombre de PAC

Durante su etapa en la compañía consiguió varios campeonatos y formó parte de Death Triangle junto a Penta y Rey Fénix, además de integrar posteriormente a Death Riders.

El Consejo Mundial de Lucha Libre expresa sus condolencias por el fallecimiento del luchador profesional Benjamin Satterley, conocido como PAC. (X/ @CMLL_OFICIAL)

AEW recordó en su comunicado que Satterley había competido alrededor del mundo y destacó su estilo de lucha aérea y sus habilidades dentro del ring. La empresa expresó sus condolencias a familiares, amigos y aficionados del luchador.

La muerte de PAC ocurrió cuando todavía se encontraba activo y apenas 24 horas después de haber protagonizado su última batalla profesional, aquella que sostuvo frente a Andrade El Ídolo en Chicago y que ahora queda registrada como el último capítulo de su carrera sobre un cuadrilátero.

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