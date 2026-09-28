Renato Sales Heredia revela detalles inéditos de la captura y extradición de “El Chapo” Guzmán que Netflix no contó en ‘La Captura’

Renato Sales Heredia revela detalles de la captura y extradición de El Chapo Guzmán. (YouTube: Penitencia/Captura de pantalla)

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Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, develó detalles inéditos sobre la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán que la reciente película de Netflix La Captura no incluyó.

En entrevista con Saskia Niño de Rivera para el podcast Penitencia, Sales narró episodios de la operación de enero de 2016 y de la extradición de ese mismo año que hasta ahora permanecían fuera del registro público.

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Sales estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad durante casi cuatro años, un mes y cuatro días después de que Guzmán se fugara del penal del Altiplano en julio de 2015. Coordinó, según su propio relato, tanto la vigilancia posterior a la recaptura como el traslado secreto que evitó una tercera fuga del capo del Cártel de Sinaloa.

El aviso llegó mientras desayunaba y discutía el caso Ayotzinapa

Renato Sales Heredia contó a detalle cómo fue la captura y extradición de El Chapo Guzmán. (YouTube: Penitencia/Captura de pantalla)

La mañana del 8 de enero de 2016, Sales estaba en un desayuno con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes discutiendo el caso Ayotzinapa. Un funcionario del CISEN identificado como Miguel lo interrumpió con una llamada.

“Oye, ¿qué crees? Pasó esto”, le dijo el funcionario, según contó Sales en la entrevista. Nadie en su equipo tenía conocimiento previo del operativo que la Marina realizaba esa madrugada en Los Mochis, Sinaloa.

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La instrucción que recibió fue directa: movilizar todos los elementos disponibles hacia esa ciudad. Se lo transmitió de inmediato a Enrique Galindo, entonces jefe de la Policía Federal, quien envió a Raúl Castillejos y a Nicolás Perrín, delegado de la corporación en Sinaloa.

Sales precisó un dato que la película omite por completo: los policías federales que interceptaron a Guzmán no lo buscaban a él. Perseguían un Ford Focus rojo reportado como robado. “Dos cochambrosos me robaron mi coche”, había denunciado la dueña del vehículo sin saber que se trataba de Guzmán y de su lugarteniente Jorge Iván “El Cholo” Gastélum. Antes había robado un Jetta blanco que los fugitivos abandonaron por fallas mecánicas.

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Según el relato de Sales, ambos habían escapado minutos antes por el sistema de drenaje de la ciudad, inundado por la lluvia. En ese trayecto, “El Cholo” perdió un arma larga que llevaba y quedó solo con una pistola corta, un detalle que no aparece en ningún corte de la cinta dirigida por Chava Cartas.

“Espósate, no te puedes separar de él”: la orden que la ficción trasladó de lugar

La Captura reconstruye la detención definitiva de Joaquín Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. (YouTube: Netflix LATAM)

Uno de los momentos más tensos de La Captura es cuando el policía interpretado por Alfonso Herrera se esposa a Guzmán dentro del cuarto de un motel para evitar que escape mientras esperan refuerzos. Sales confirmó que la escena ocurrió en la realidad, pero no en ese escenario.

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“Aquí está muy ficcionado el tiempo”, explicó Sales sobre el ritmo narrativo de la producción. La instrucción de esposarse se dio en el aeropuerto, no en el motel Doux donde los agentes federales mantuvieron a Guzmán bajo custodia.

“Espósate, no te puedes separar de él”, fue la orden textual que Sales transmitió a Perrín. La decisión respondía a un problema legal concreto: si la Marina —que ejecutó el operativo original— entregaba a Guzmán sin que la Policía Federal formalizara la detención, la defensa del capo habría tenido un argumento para impugnar el proceso.

“Quien detuvo fue la Policía Federal. Si se entrega de otra manera, le da oportunidad a su defensa”, señaló Sales. Convenció al jefe del Estado Mayor de la Marina, Luis Alcalá, de que fuera un elemento de la Policía Federal quien realizara formalmente la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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(Archivo/Captura de pantalla Netflix)

El desacuerdo sobre la autoría de la captura llegó hasta la reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional. Según Sales, un almirante relató ante el entonces presidente Enrique Peña Nieto que “un policía” había detenido a Guzmán, sin especificar corporación.

La fotografía que circuló ese día en todo el país —Guzmán con gesto abatido dentro de la patrulla— llegó primero a los mandos de seguridad antes de filtrarse a los medios. El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la recibió mientras ofrecía un discurso ante cónsules y embajadores donde había pedido explícitamente no ser interrumpido.

Policía que sobrevivió a helicopterazo del CJNG pudo inclinar la decisión de los policías de Sinaloa

Sales conecta el desenlace de la captura con un evento realizado apenas dos días antes en el Auditorio Nacional: una ceremonia con más de 10,000 policías federales donde el propio presidente Peña Nieto reconoció a la corporación. Ahí se premió a Iván Morales Corrales, un agente sobreviviente de un operativo contra “El Mencho” que había quedado gravemente quemado.

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El exagente fue condecorado por Enrique Peña Nieto tras sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo y someterse a 15 cirugías. (Captura de pantalla/Univisión)

En esa ceremonia se cantó el himno de la Policía Federal, que Sales describe como una pieza que los agentes de la corporación “siguen recordando”. Su hipótesis es que ese acto simbólico, ocurrido justo antes del encuentro fortuito con Guzmán, pudo influir en que los policías actuaran conforme a la norma en lugar de negociar o dejar ir al capo sinaloense. “Yo creo que influyó, como otras cosas. Una afortunada coincidencia”, dijo.

Sales también reveló el destino distinto que tomó cada detenido tras la aprehensión: mientras Guzmán fue trasladado primero al Altiplano y después a Ciudad Juárez, Gastélum permaneció recluido en el Altiplano, sin el mismo nivel de vigilancia reforzada que se aplicó al líder del cártel.

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El traslado a Juárez se decidió sin que su propio equipo supiera el destino

“El Chapo” Guzmán (Foto: AFP)

Meses después de la recaptura, Sales identificó indicios de que Guzmán preparaba una nueva fuga desde el Altiplano. Consultó al secretario de Gobernación, quien lo trasladó al presidente: la autorización para moverlo llegó de inmediato.

La elección de Ciudad Juárez no fue casual. Sales explicó que el penal del Estado de México ya estaba conurbado y cercano al sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México, lo que representaba un riesgo operativo adicional. Juárez ofrecía terreno despejado en un radio de cinco kilómetros y colaboración cercana con autoridades de Estados Unidos por la proximidad fronteriza.

El operativo se ejecutó bajo secreto absoluto. Sales viajó personalmente en el avión que trasladó a Guzmán y no reveló el destino ni a su propio equipo hasta estar en el aire, después de confiscarles los teléfonos celulares. “Si las cosas salen mal, pues que salgan mal delante de mí”, explicó sobre su decisión de acompañar el traslado.

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En el penal de Juárez, Sales organizó un esquema de vigilancia con tres corporaciones distintas que se supervisaban entre sí: 25 elementos del sistema penitenciario, 25 de la Policía Federal y 25 del Servicio de Protección Federal, además de 400 policías federales adicionales desplegados en las colindancias. El comandante a cargo reportaba de forma exclusiva a Sales.

El día programado para la extradición, en 2016, el abogado defensor de Guzmán llegó al penal justo cuando se preparaba el traslado. Para impedir que solicitara una nueva suspensión judicial, el equipo de Sales activó un “código negro”: cortaron la energía eléctrica y el litigante quedó atrapado entre dos esclusas de seguridad sin poder avanzar.

“Se va la luz y se queda el abogado entre una exclusa y otra. Y ya no pudo llegar”, relató Sales sobre la maniobra que permitió completar el proceso conforme al plazo legal vigente, después de que se agotaran los recursos de amparo interpuestos por la defensa de Guzmán.

Sales también estableció un contraste con el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán en octubre de 2019, cuando el gobierno mexicano optó por liberarlo tras el estallido de violencia conocido como “el Culiacanazo”. A diferencia de ese episodio, explicó, el protocolo de contención con El Chapo funcionó porque la cadena de mando pidió refuerzos a todas las corporaciones disponibles de forma simultánea, sin depender de una sola fuerza.

La captura se convirtió en el estreno más visto de Netflix en 2026

El actor Alfonso Herrera aparece caracterizado dentro de un vehículo durante una escena de la serie Facing El Chapo de Netflix. (Netflix Latinoamérica/La captura)

La Captura se estrenó en la plataforma el 21 de agosto de 2026 y, en apenas una semana, se convirtió en la película de habla no inglesa más vista del mundo en Netflix, con 18,000,000 de reproducciones durante su primer fin de semana.

Alcanzó el primer lugar del Top 10 en 24 países y entró entre las diez producciones más vistas en 90 territorios, incluido México, donde se posicionó como el estreno en español más visto de 2026 en la plataforma.

Sales atribuye ese recibimiento a que la cinta invierte el eje narrativo habitual de las producciones sobre narcotráfico. “Hombre, es que en México nunca ganaban los buenos”, citó que le dijo el productor Francisco González Compeán, con quien coincide en que este tipo de historias “construyen esperanza” para el país.