Huracán Polo: qué hacer, dónde refugiarse y cuáles son las medidas de emergencia en Baja California Sur

Una funcionaria en un podio con el escudo de Estados Unidos Mexicanos se enlaza por videoconferencia con autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Polo, de categoría 3, se dirige a Baja California Sur y podría tener un primer impacto durante la tarde de este lunes 28 de septiembre en las inmediaciones de Comondú. Ante la cercanía del fenómeno, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a dejar de desplazarse y permanecer en casa o acudir a un refugio temporal si su vivienda presenta riesgos.

Durante la conferencia matutina, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional ubicaba a Polo a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Registraba vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora.

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El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío señaló que las autoridades afinaban la preparación de refugios en Comondú, Loreto y Mulegé, municipios donde se prevén las condiciones más fuertes. Añadió que los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para atender a quienes necesiten apoyo.

¿Qué hacer ante la llegada del huracán Polo?

La indicación principal de Protección Civil es no permanecer en la calle. Velázquez Alzúa pidió a la población quedarse en su domicilio y no salir hasta que haya pasado el huracán. Si la casa se encuentra en una zona de riesgo o no ofrece protección suficiente, la recomendación es trasladarse a un refugio temporal siguiendo las indicaciones de las autoridades.

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Para las comunidades señaladas de Comondú, Mulegé y Loreto, se determinó detener la movilidad a partir de las 14:00 horas de este lunes. La medida busca que las personas estén bajo resguardo antes de que se intensifiquen los vientos, las lluvias y el oleaje. Según la información expuesta en la conferencia, el primer impacto podría ocurrir entre las 16:00 y las 18:00 horas, aunque todavía no se podía precisar una hora ni confirmar si Polo llegaría como huracán de categoría 2 o 3.

Estas son las medidas comunicadas por Protección Civil:

Permanece en casa y evita salir durante el paso del huracán.

Acude a un refugio temporal si tu vivienda está en riesgo; atiende las instrucciones de las autoridades de tu localidad para el traslado.

No te acerques a playas : el acceso fue restringido y toda la actividad marítima quedó suspendida.

Aléjate de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos que puedan representar un peligro por los vientos.

Evita vados, ríos, puentes, caminos y zonas costeras susceptibles de afectación.

Mantente atento a los avisos oficiales, incluso si te encuentras en La Paz o Los Cabos.

Velázquez Alzúa advirtió que podrían presentarse interrupciones temporales del servicio eléctrico y de internet. Indicó que la Comisión Federal de Electricidad ya se encontraba en puntos estratégicos para comenzar los trabajos de restablecimiento cuando las condiciones lo permitieran.

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¿Dónde están los refugios temporales en Baja California Sur?

La coordinadora informó que los refugios temporales están habilitados para recibir a la población que requiera resguardo. Hasta el momento de su intervención, 78 personas habían sido evacuadas preventivamente y se encontraban en un refugio de Ciudad Constitución, en Comondú.

Velázquez Alzúa anunció que, al concluir la reunión, las autoridades compartirían un código QR con la información de los refugios temporales del estado. En el fragmento de la conferencia proporcionado para esta nota no se incluyeron el código, las direcciones ni una lista de sedes. Por ello, quienes necesiten trasladarse deben consultar los avisos de Protección Civil estatal y municipal o solicitar orientación a las autoridades que operan en su comunidad, sin esperar a que empeoren las condiciones en su vivienda.

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El gobernador explicó que todavía se afinaban detalles de los refugios en Comondú, Loreto y Mulegé. También agradeció la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en las labores preventivas y de atención.

¿Qué comunidades deben resguardarse desde las 14:00 horas?

Protección Civil hizo un llamado especial a localidades del norte de Comondú, así como del sur de Mulegé y del municipio de Loreto, para que sus habitantes atiendan las recomendaciones y permanezcan en sus domicilios o refugios temporales desde las 14:00 horas.

En Comondú, Velázquez Alzúa mencionó La Ballena, San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, La Poza Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comondú, La Laguna y Ciudad Insurgentes. En Mulegé, señaló Cadeje, Heroica Mulegé, Punta Chivato, Santa Rosalía, Isla San Marcos, Palo Verde, San Bruno y San Lucas. Para Loreto, enumeró San Juan Bautista, San Juaniquito, San Nicolás, Loreto y San Javier.

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La funcionaria pidió también a la población de La Paz y Los Cabos seguir la trayectoria y los avisos del huracán. De acuerdo con lo informado en la conferencia, Polo continuaría intensificando las condiciones de viento, lluvia y oleaje en Baja California Sur y Sonora, donde se preveía un segundo impacto durante el martes. La trayectoria y la intensidad pueden cambiar, por lo que las indicaciones locales deben consultarse conforme se actualicen.