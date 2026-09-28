Licencia de conducir Edomex: unidades móviles para tramitar el permiso esta semana de forma rápida

La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que estarán disponibles del 28 de septiembre al 3 de octubre para que los conductores puedan tramitar su licencia de conducir de forma más rápida. (GEM)

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Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que estarán disponibles del 28 de septiembre al 3 de octubre para que los conductores puedan tramitar su licencia de conducir de forma más rápida.

Esta medida del Gobierno del Estado de México se aplica desde hace tiempo para agilizar la solicitud del permiso, requisito indispensable para circular legalmente en automóvil.

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Agenda de unidades móviles para tramitar la licencia en el Edomex

Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).

Amecameca — Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca, Estado de México. Frente al Hemiciclo a Miguel Hidalgo. Disponible el 28, 29 y 30 de septiembre; 1 y 2 de octubre.

Cuautitlán Izcalli — Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Estacionamiento de Outlets Punta Norte. Disponible el 28, 29 y 30 de septiembre.

Chimalhuacán — Avenida Nezahualcóyotl, manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán. Disponible el 28 de septiembre.

Ixtapaluca — Calle Municipio Libre s/n, colonia Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México. Frente al Palacio Municipal. Disponible del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Ixtapan de la Sal — Plaza de los Mártires, manzana 002, colonia Centro, C.P. 51900, Ixtapan de la Sal, Estado de México. Frente al Palacio Municipal. Disponible del 1 al 3 de octubre.

Naucalpan — Avenida Benito Juárez 39, colonia Naucalpan Centro, C.P. 53000, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Frente al Palacio Municipal. Disponible del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Nextlalpan — Avenida Hacienda La Cantera s/n, fraccionamiento Santa Inés, C.P. 55796, Nextlalpan, Estado de México. Unidad Deportiva Santa Inés. Disponible el 1 y 2 de octubre.

San Martín de las Pirámides — Calle Benito Juárez s/n, colonia Centro, C.P. 55850, San Martín de las Pirámides, Estado de México. Frente al Palacio Municipal. Disponible el 29 y 30 de septiembre.

Tecámac — Carretera Federal Pachuca-México 32, colonia Sierra Hermosa, C.P. 55749, Tecámac, Estado de México. Al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte. Disponible del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Temascalapa — Calle Doctor Gustavo Baz s/n, colonia San Miguel, C.P. 55980, Temascalapa, Estado de México. Frente al Palacio Municipal. Disponible del 1 al 3 de octubre.

Tonatico — Plaza de la Constitución 1, colonia San Gaspar, C.P. 51950, Tonatico, Estado de México. Frente al Palacio Municipal. Disponible el 29 y 30 de septiembre.

Valle de Chalco — Avenida Tezozómoc, Polígono 2D, colonia San Miguel Xico, segunda sección, C.P. 566213, Valle de Chalco, Estado de México. Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio. Disponible del 29 de septiembre al 2 de octubre.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Requisitos para solicitar la licencia en las unidades móviles

Para tramitar la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad (Semov) exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos.

La Semov también solicita acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Costos por tramitar el permiso

La Secretaría de Movilidad ha fijado para 2026 el costo de la reposición de tarjeta de circulación en 525.00 pesos, la calcomanía en 118.00 pesos y la reposición de placa en 1,390.00 pesos. Además, el trámite de permiso provisional se sitúa en 3,694.00 pesos.

En cuanto a las tarifas para automovilistas, el precio varía según la vigencia: 777.00 pesos para la opción más corta, 1,040.00 pesos para la intermedia y 1,848.00 pesos para la más prolongada. Para motociclistas, los montos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, dependiendo del periodo elegido. Los choferes de servicio particular enfrentan costos de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según la duración solicitada.

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