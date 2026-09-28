México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: ¿Cuál es la nueva página para registrarse? El plazo vence el 30 de septiembre

El programa ampliará su cobertura y abrió su plataforma desde el pasado 18 de septiembre

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene una nueva página para realizar el registro en línea durante esta convocatoria que estará disponible hasta el próximo miércoles 30 de septiembre (Gobierno de México)
La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene una nueva página para realizar el registro en línea durante esta convocatoria que estará disponible hasta el próximo miércoles 30 de septiembre (Gobierno de México)
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La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene una nueva página para realizar el registro en línea durante esta convocatoria que estará disponible hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

El programa ampliará su cobertura y abrió su plataforma desde el pasado 18 de septiembre para que más alumnos de nivel licenciatura de escuelas catalogadas como “prioritarias” puedan inscribirse.

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La beca entrega un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

El registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro se cerrará el próximo 30 de septiembre (Especial)
El registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro se cerrará el próximo 30 de septiembre (Especial)

¿Cuál es la nueva página para registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El registro para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza en la nueva plataforma www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx.

Las y los estudiantes deben ingresar con su cuenta de Llave MX. Antes de comenzar la solicitud, deben revisar que sus datos personales estén completos y sean correctos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros (X@avisosbienestar)
Jóvenes Escribiendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros (X@avisosbienestar)

La plataforma solicitará la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. También será necesario elegir el turno, periodo y grado escolar que correspondan con la inscripción vigente.

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El proceso incluye la captura de datos del domicilio y la carga de un comprobante vigente. Se aceptan recibos de servicios, estados de cuenta, constancias de residencia o contratos de arrendamiento en formatos JPG, PNG o PDF, con un peso máximo de 2 MB.

¿Cómo saber si mi escuela participa en Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Las y los estudiantes pueden revisar si su universidad está contemplada en Jóvenes Escribiendo el Futuro mediante el Buscador de Escuelas de las Becas Benito Juárez.

Para hacerlo, deben ingresar a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef/ y seleccionar el estado, municipio o alcaldía y la localidad donde se ubica el plantel. Después deben dar clic en la opción “Buscar Escuela”.

Una joven con suéter lila sonríe junto al logotipo del programa Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.
El programa de Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga apoyos económicos a estudiantes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema muestra el nombre de la institución, la Clave de Centro de Trabajo (CCT), el nivel educativo y su condición dentro del programa. Si aparece la leyenda “Escuela susceptible de ser atendida”, significa que el plantel forma parte de la cobertura de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La plataforma también permite consultar la fecha, sede y otros detalles de la asamblea informativa correspondiente a cada institución. En estos encuentros, las autoridades explican los pasos para que las y los alumnos interesados puedan realizar su registro.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Escuelas participantes

Entre las instituciones participantes se encuentran las Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, Escuelas Normales Rurales, Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” y escuelas normales que imparten el modelo de educación intercultural.

También aparecen la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud del estado de Puebla, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y planteles de educación superior ubicados en localidades prioritarias.

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