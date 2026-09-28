México

Sheinbaum responde a aspirantes inconformes con resultados de encuestas de Morena: insiste en que respete el mecanismo

La presidenta considera relevante que en la asignación de los siete coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación permanezcan la unión y los intereses del pueblo

Durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aborda las inconformidades expresadas por aspirantes ante los resultados de las encuestas internas del partido Morena. En su intervención desde el podio oficial, la mandataria solicita respetar el mecanismo de selección y la decisión de la militancia dentro del proceso político.
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que “es natural” que haya desacuerdo por parte de las personas que no fueron designadas como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en el proceso interno de Morena.

Debido a que el día de hoy el partido oficialista anuncia los últimos defensores, la mandataria expresó su esperanza para que la elección se lleve a cabo a través de los resultados de las encuestas.

PUBLICIDAD

“Espero que sea a través del mecanismo que siempre se usa, que son las encuestas, y entiendo que así está siendo. Ese mecanismo usa el mismo tipo de encuesta, la misma metodología, creo que desde la formación de Morena en el 2015″.

Respecto al anuncio que tiene programado el partido guinda, Sheinbaum se abstuvo de opinar: “No quisiera yo meterme en el tema particular de Morena”, aunque admitió que lo más deseable es mantener la unidad y no sobreponer intereses personales, “pero es un asunto del partido”.

“Evidentemente, lo que se busca es que se cumpla bien el procedimiento, como siempre se ha hecho, y que, siempre tengan diálogo quienes no obtuvieron el reconocimiento de la encuesta”, expresó la mandataria en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy.

PUBLICIDAD

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMorenaLa MañaneraElecciones 2027Política MexicanaPTPVEMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál agua fresca es mejor para la hipertensión: jamaica vs. tamarindo vs. horchata

No todas las aguas frescas tienen el mismo efecto sobre la presión arterial

Cuál agua fresca es mejor para la hipertensión: jamaica vs. tamarindo vs. horchata

Licencia de conducir Edomex: unidades móviles para tramitar el permiso esta semana de forma rápida

La medida busca facilitar el proceso del trámite para que los conductores cuenten con su permiso de conducir

Licencia de conducir Edomex: unidades móviles para tramitar el permiso esta semana de forma rápida

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre: tránsito lento en ambos sentidos de Avenida Constituyentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre: tránsito lento en ambos sentidos de Avenida Constituyentes

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

La presidenta aclaró que no tiene certeza sobre cómo se tomó la decisión y que esa información la recibió del gabinete; afirmó que la FGR es quien puede dar más detalles sobre el traslado

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

“Primavera laboral” en México: más mujeres tienen empleo y menos personas trabajan más de 48 horas, presume Gobierno

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población económicamente activa llegó a 62.6 millones de personas en agosto

“Primavera laboral” en México: más mujeres tienen empleo y menos personas trabajan más de 48 horas, presume Gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada tras pasar 72 días en prisión por caso de huachicol

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: Ernesto Ruffo llega a Ensenada tras 39 horas de traslado y asegura que su detención tiene “dimensiones políticas”

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

La cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos: EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

ENTRETENIMIENTO

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

Luis Miguel es captado durante cena íntima: restaurante apagó las luces para proteger su privacidad y Mijares apareció

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Así fue la despedida de Brianda Deyanara y Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Apertura 2026: cuándo vuelve la Liga MX y qué partidos de la jornada 11 van por TV abierta

Apertura 2026: cuándo vuelve la Liga MX y qué partidos de la jornada 11 van por TV abierta

México suma su tercera victoria del Mundial de Beisbol Sub 15 y conserva el invicto

Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: cuándo y dónde EN VIVO el Monday Night Football desde México

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Bélgica vs Francia: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la UEFA Nations League desde México