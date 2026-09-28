Sheinbaum responde a aspirantes inconformes con resultados de encuestas de Morena: insiste en que respete el mecanismo

Durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aborda las inconformidades expresadas por aspirantes ante los resultados de las encuestas internas del partido Morena. En su intervención desde el podio oficial, la mandataria solicita respetar el mecanismo de selección y la decisión de la militancia dentro del proceso político.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que “es natural” que haya desacuerdo por parte de las personas que no fueron designadas como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en el proceso interno de Morena.

Debido a que el día de hoy el partido oficialista anuncia los últimos defensores, la mandataria expresó su esperanza para que la elección se lleve a cabo a través de los resultados de las encuestas.

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“Espero que sea a través del mecanismo que siempre se usa, que son las encuestas, y entiendo que así está siendo. Ese mecanismo usa el mismo tipo de encuesta, la misma metodología, creo que desde la formación de Morena en el 2015″.

Respecto al anuncio que tiene programado el partido guinda, Sheinbaum se abstuvo de opinar: “No quisiera yo meterme en el tema particular de Morena”, aunque admitió que lo más deseable es mantener la unidad y no sobreponer intereses personales, “pero es un asunto del partido”.

“Evidentemente, lo que se busca es que se cumpla bien el procedimiento, como siempre se ha hecho, y que, siempre tengan diálogo quienes no obtuvieron el reconocimiento de la encuesta”, expresó la mandataria en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy.

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