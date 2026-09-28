Alerta de Tormentas llegará a los celulares: Gobierno prevé activarla en octubre

Un celular muestra un aviso de alerta por huracán frente a una zona costera afectada por fuertes vientos y oleaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 28 de septiembre que la administración federal espera poner en marcha un mecanismo de alertamiento en teléfonos móviles para avisar a la población sobre tormentas y otros fenómenos meteorológicos. El sistema enviaría una señal similar a la que se utiliza para los sismos, acompañada por un mensaje oficial.

La mandataria explicó que el proyecto está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El objetivo es que la alerta llegue a todos los equipos, sin importar el tipo de plan contratado ni la compañía telefónica que preste el servicio.

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“Esperamos que ya en octubre quede el alertamiento de celulares también para tormentas”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La medida buscará ampliar las herramientas de prevención frente a lluvias intensas, ciclones tropicales, huracanes y otros riesgos asociados a la temporada meteorológica.

El mensaje llegará a celulares sin importar la empresa telefónica

La presidenta señaló que el nuevo sistema funcionará con una lógica similar a la alerta sísmica enviada a los teléfonos móviles. La diferencia será que, en vez de advertir sobre un temblor, el aviso incluirá información relacionada con tormentas y fenómenos naturales que puedan poner en riesgo a la población.

“Es decir, el mismo sonido que viene para sismos pueda venir con un mensaje en todos los teléfonos celulares”, dijo la presidenta. Añadió que la intención es que el aviso opere “independientemente de cuál sea el tipo de contratación de los teléfonos celulares o de la empresa a la que pertenecen”.

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El anuncio ocurrió mientras el Gobierno federal mantiene el monitoreo del huracán Polo, que este lunes se encontraba frente a las costas de Baja California Sur. De acuerdo con la información presentada durante la conferencia, el ciclón conservaba la categoría 3 durante la mañana y se esperaba que tocara tierra por la tarde en las inmediaciones del municipio de Comondú.

Sheinbaum pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de Protección Civil y evitar salir de sus hogares cuando las condiciones representen un riesgo. También recomendó acudir a los refugios temporales en caso de vivir en viviendas vulnerables o ubicadas en zonas expuestas a inundaciones, vientos fuertes o deslaves.

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La alerta móvil pretende complementar esos avisos, con una vía de comunicación directa hacia quienes se encuentren en áreas bajo amenaza. La presidenta no detalló el formato técnico que utilizará el sistema ni precisó si comenzará con una prueba nacional antes de su entrada en operación.

Protección Civil busca reforzar la prevención ante lluvias y huracanes

El Gobierno federal indicó que los mecanismos de prevención se activan mediante puestos de mando en las entidades afectadas. Según explicó Sheinbaum, los gobiernos estatales tienen la responsabilidad inicial de proteger a sus habitantes, con el respaldo de las autoridades federales.

En esa tarea participan el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias. Los planes DN-III-E y Marina contemplan acciones preventivas, atención durante las emergencias y labores posteriores para restablecer servicios y atender daños.

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La presidenta también señaló que las autoridades anticipaban desde meses atrás una temporada con lluvias y posibles ciclones en el Pacífico. “Laura hace dos meses estuvo en todos los estados de la costa del Pacífico informando”, afirmó, en referencia a Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Velázquez se encontraba este lunes en Ciudad Constitución, Baja California Sur, junto al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, para coordinar las acciones ante la llegada de Polo. La funcionaria informó que se restringió el acceso a playas, se suspendieron actividades marítimas y se revisaron ríos, vados, puentes y caminos susceptibles de sufrir afectaciones.

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En Comondú, Mulegé y Loreto, las autoridades anunciaron restricciones a la movilidad a partir de las 14:00 horas. La recomendación fue permanecer en casa, no acercarse a árboles, espectaculares, cauces ni zonas costeras, y trasladarse a refugios temporales si existía peligro en los domicilios.

El sistema busca avisar también a comunidades fuera de la costa

Durante la conferencia, una reportera preguntó por las muertes atribuidas a lluvias en Durango, Jalisco y Nayarit, en casos de personas arrastradas por corrientes de agua. Sheinbaum pidió verificar los datos con las autoridades, aunque reconoció la necesidad de fortalecer los avisos preventivos más allá de las comunidades costeras.

La mandataria sostuvo que las alertas deben alcanzar a la población que vive cerca de ríos, zonas inundables y regiones donde las precipitaciones pueden provocar crecidas repentinas. El nuevo aviso celular se sumaría a los comunicados de autoridades locales, recorridos de Protección Civil y despliegues de fuerzas federales.

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El Gobierno también sigue la evolución de la tormenta tropical Rachel, localizada en el Pacífico. Velázquez informó que el fenómeno se desplazaba de forma paralela al territorio nacional y que el Servicio Meteorológico Nacional mantendría la vigilancia sobre su trayectoria e intensidad.