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Amenazan a Jaime Munguía rumbo a la primera defensa de su título: “Me gané esta posición”

El boxeador tijuanense todavía no tiene un oponente definido para su próxima pelea, prevista para el 31 de octubre

Jaime Munguía defendió a Eddy Reynoso luego de dar un "falso positivo" en su prueba antidopaje (X@jaimemunguia15)
Jaime Munguía defendió a Eddy Reynoso luego de dar un "falso positivo" en su prueba antidopaje (X@jaimemunguia15)
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Jaime Munguía aún no tiene oponente definido para realizar la primera defensa de su título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). No obstante, el organismo ya le lanzó una advertencia, al igual que Bektemir Melikuziev, su retador obligatorio.

La AMB dispuso el 21 de septiembre que Jaime Munguía defienda su título de las 168 libras ante el uzbeko. El organismo concedió al mexicano 30 días para negociar un acuerdo; si no lo logran, la pelea irá a subasta.

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a AMB dispuso el 21 de septiembre que Jaime Munguía defienda su título de las 168 libras ante el uzbeko (Crédito | The Ring)
a AMB dispuso el 21 de septiembre que Jaime Munguía defienda su título de las 168 libras ante el uzbeko (Crédito | The Ring)

Bektemir Melikuziev

En entrevista con The Ring, Melikuziev sostuvo que la decisión de la AMB lo colocó como retador obligatorio de Jaime Munguía y, por ello, exige que el campeón lo enfrente en su siguiente pelea. Durante la charla, el boxeador uzbeko planteó que Munguía tiene solamente dos opciones: aceptar el combate o dejar vacante el título, pues consideró que ya no existen argumentos para elegir a otro rival.

El peleador también reclamó haber cedido previamente su lugar en la fila por el campeonato a petición de los promotores. Según su versión, aceptó esa medida con la promesa de recibir después la oportunidad titular. Afirmó que cumplió con lo solicitado y que su posición como retador obligatorio debe respetarse.

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“Ahora es sencillo para Munguía: pelea conmigo o renuncia al título. Me gane la oportunidad, he esperado lo suficiente. Ahora es momento de pelear, ya no hay excusas ni otros rivales, soy su retador obligatorio. Me gané esta posición en el ring. Cuando ya era el retador obligatorio, me pidieron que me apartara y acepté colaborar con los promotores porque me prometieron que yo sería el siguiente”

A pesar de estas declaraciones, todo apunta a que el siguiente rival de Munguía será el venezolano Keiber González, a quien enfrentará el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en la cartelera de México vs Mundo, donde protagonizará su compañero de gimnasio Saúl Canelo Álvarez.

Jaime Munguía y Armando Reséndiz se preparan para subir al ring. Amos están apunto de salir rumbo al ring para pelear por el título mundial de la AMB. (captura de pantalla | DAZN)
Jaime Munguía y Armando Reséndiz se preparan para subir al ring. Amos están apunto de salir rumbo al ring para pelear por el título mundial de la AMB. (captura de pantalla | DAZN)
Boxing - Saul 'Canelo' Alvarez vs William Scull - Undisputed Super Middleweight Championship - Weigh-in - Boulvard City, Riyadh, Saudi Arabia - May 2, 2025 Jaime Munguia during the Weigh-in REUTERS/Hamad I Mohammed
Jaime Munguía volvió a dar positivo a prueba de doping tras su pelea contra Bruno Surace (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Quién es Bektemir Melikuziev?

Bektemir Melikuziev es un peleador uzbeko de 30 años que cuenta con un récord como boxeador profesional de 17 victorias (11 por la vía del nocaut), ningún empate y solamente una derrota.

El peleador atraviesa una racha de 10 éxitos consecutivos, que lo ubica en el primer puesto del ranking de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Bektemir Melikuziev disputó su combate más reciente el 21 de febrero de 2026 ante Sena Agbeko, a quien venció por nocaut técnico en el séptimo round.

Boxing - Jaime Munguia vs Bruno Surace - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Jaime Munguia celebrates after winning his super middleweight fight against Bruno Surace REUTERS/Hamad I Mohammed
Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Munguía por su primera defensa de título mundial

Mientras continúa sin confirmarse el próximo rival de Jaime Munguía y su preparación, el boxeador de Tijuana entrena bajo las órdenes de Eddy Reynoso. El mexicano conquistó el título de la AMB el pasado 2 de mayo tras imponerse por decisión unánime a su compatriota Armando “Toro” Reséndiz en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El tijuanense afrontará su tercera pelea bajo la dirección del Canelo Team. Munguía se incorporó al equipo de Saúl Álvarez después de caer por nocaut ante Bruno Surace en diciembre de 2024.

Meses más tarde, el mexicano tuvo su revancha frente al francés y se impuso por decisión unánime. El año pasado, además, logró convertirse en campeón mundial por segunda vez en su carrera.

Con un récord de 46 victorias, 35 de ellas por nocaut, dos derrotas y ningún empate, Munguía buscará consolidarse entre los referentes del boxeo mexicano.

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