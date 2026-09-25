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Promotor que participa en la cartelera Canelo vs Mbilli aclaró rumores sobre un posible cambio de fecha

La especulación sobre cambios de fecha ha generado incertidumbre sobre la realización de la pelea del mexicano en Arabia Saudita

Canelo Álvarez podría volver a los cuadriláteros para mayo de 2026 (X@Canelo)
Promotor que participa en la cartelera Canelo vs Mbilli aclaró rumores sobre un posible cambio de fecha (X@Canelo)
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Ante los rumores sobre un posible cambio de fecha para la cartelera México contra el mundo, evento que encabeza Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli, Guillermo Brito, director operativo de Zanfer, se pronunció ante los rumores que apuntan a un reajuste en el evento que se llevará cabo en Arabia Saudita.

En medio de las tensiones y conflictos que rodean a la región, el promotor aseguró que nada es oficial y que todos los peleadores que participarán en la cartelera se están preparando, entre ellos la pelea que sostendrá Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza. En el caso de Munguía se sigue entrenando en Gandía, España, de cara a la función programada para este 31 de octubre.

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El directivo explicó en la Ciudad de México que ambos boxeadores permanecen en Europa para adaptarse al horario y llegar en ritmo a su compromiso. Hasta ahora, sostuvo, la promotora no ha recibido ninguna notificación sobre una modificación de fecha o sede, pese a los rumores surgidos el lunes por el conflicto bélico en Arabia Saudita.

Director operativo de Zanfer niega que pelea de Canelo Álvarez se reprograme

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

En un encuentro con la prensa, dejó de lado los rumores y especulaciones que hablaban de un cambio en la programación de la pelea.

Oficialmente no (hay cambio), los muchachos siguen entrenando, tanto el Divino como Jaime siguen entrenando en Europa para aclimatarse el horario y estar a tono para su compromiso del próximo 31 de octubre”, dijo Brito a medios de comunicación. “Hasta ahorita oficialmente no hay ningún cambio y nos han notificado nada”.

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Las versiones apuntan a que los ataques recientes con misiles y drones contra la capital saudita podrían obligar a mover la función que encabezarán Saúl Álvarez y Christian Mbilli. Entre las posibilidades que circularon está que la cartelera se realice el 21 de noviembre en Las Vegas, aunque por ahora los planes no cambian para los peleadores que hacen campamento en España.

La pelea estelar de la velada será entre Canelo y Mbilli, donde el africano pondrá en juego el título supermedio del CMB. En la misma función, Munguía expondrá la corona de las 168 libras de la AMB ante el venezolano Keiber González, mientras que el Divino haría una defensa más del título pluma de la OMB ante el también venezolano Lorenzo Parra.

Brito insistió en que cualquier comentario sobre una mudanza del evento todavía pertenece al terreno de la especulación. “Sería especular porque no es nada oficial”, reiteró. “Pero quienes están haciendo (el evento) es la gente de Arabia y lo que ellos quieren tener es el evento en su casa, me imagino”.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Si el ajuste se confirma, el directivo prevé un cambio de fondo en la preparación de los boxeadores de Zanfer. Según explicó, el equipo tendría que replantear desde un regreso a Estados Unidos para continuar el trabajo hasta la forma de entrenar, ya que al momento faltan poco menos de seis semanas para la función y, si se mueve, serían tres semanas más.

“La función era el 12 de septiembre, lo cambiaron al 31 (de octubre), probablemente se cambia el 21 de noviembre. Entonces yo creo que sí les afecta un poco en su sistema, pero si se da próximamente todavía tienen tiempo de corregir. Todavía les faltaban seis semanas de preparación, pueden todavía ajustar sus entrenamientos, pero hay que esperarlo oficial para saber qué hacer”, concluyó Brito.

El dirigente añadió que una nueva modificación alteraría toda la logística de los peleadores que están en Europa. “Obviamente cambia todo, radicalmente se movería toda la preparación de cada uno de los que tenemos allá, se ajustaría, pero creo que hay que esperarlo oficial y ya veremos qué medidas tomar para ajustar los entrenamientos y la promoción”.

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