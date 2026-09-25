México

Reunión de alto nivel entre Morena y PT: Ariadna Montiel aboga por mantener la alianza electoral

El encuentro con el profesor Alberto Anaya fue informado por la dirigente morenista

El encuentro con el profesor Alberto Anaya fue informado por la dirigente morenista
Ariadna Montiel Reyes afirmó que la unidad es y continuará como la fuerza de ambos partidos. Crédito: X/@A_MontielR
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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó este 24 de septiembre que se reunió con la dirigencia nacional del PT, encabezada por el profesor Alberto Anaya.

“La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza, escribió Montiel en un mensaje. Añadió que Morena y PT comparten una historia de lucha y el compromiso con la transformación de México: “Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando.

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