Reunión de alto nivel entre Morena y PT: Ariadna Montiel aboga por mantener la alianza electoral

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó este 24 de septiembre que se reunió con la dirigencia nacional del PT, encabezada por el profesor Alberto Anaya.
“La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza”, escribió Montiel en un mensaje. Añadió que Morena y PT comparten una historia de lucha y el compromiso con la transformación de México: “Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”.
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