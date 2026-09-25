Reunión de alto nivel entre Morena y PT: Ariadna Montiel aboga por mantener la alianza electoral

Ariadna Montiel Reyes afirmó que la unidad es y continuará como la fuerza de ambos partidos. Crédito: X/@A_MontielR

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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó este 24 de septiembre que se reunió con la dirigencia nacional del PT, encabezada por el profesor Alberto Anaya.

“La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza”, escribió Montiel en un mensaje. Añadió que Morena y PT comparten una historia de lucha y el compromiso con la transformación de México: “Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”.

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