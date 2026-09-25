México

Ruptura de Morena y el PT es un hecho: protesta de los aliados lleva a morenistas a fijar postura, irán solos en los comicios de 2027

La disputa al interior de la alianza inició tras la falta de acuerdos para los nombramientos de las y los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

"Una alianza requiere lealtad", le recuerda Margarita González Saravia, dirigente de Morena en Morelos, a los petistas, de quienes se distanciarán para los próximos comicios. (Crédito: @derechoderepli)
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En medio de las tensiones que mantienen los partidos de la alianza oficialista, Morena y el Partido del Trabajo (PT), se suma un quiebre que parece apuntar a una ruptura definitiva en Morelos. La dirigente estatal, Martha Patricia García Garnica, dio a conocer la decisión de no ir juntos para los comicios de junio en 2027.

La ruptura no es menor, debido a que se da en un contexto de tensión partidista a nivel nacional, donde la continuidad de la alianza que llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, se encuentra en su peor momento, tras los desacuerdos por el nombramiento de las últimas cinco coordinaciones estatales designadas por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Este es el motivo que llevó a la ruptura de la alianza en Morelos

La molestia de la dirigencia estatal morenista en Morelos surgió por las manifestaciones que se realizaron el día 23 de septiembre en el centro de Cuernavaca, la Paloma de la Paz, la avenida Plan de Ayala, las cuales escalaron durante la tarde y llevaron al bloqueo de la autopista México-Cuernavaca.

Medios locales reportaron que las protestas habrían sido encabezadas por el exalcalde de Ocuituco, Morelos, Hugo Bobadilla, esposo de la diputada local por el Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, así como por el exdiputado del mismo partido, Andrés Duque Tinoco.

El PT protestó contra la gobernadora de Morelos. Crédito: X/ @margarita_gs
El PT protestó contra la gobernadora de Morelos. Crédito: X/ @margarita_gs

La demanda principal de las y los manifestantes se centró en la falta de transparencia en el presupuesto de la entidad, lo que desató una movilización que duró casi 8 horas.

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Rodríguez Ruiz detalló que la manifestación no fue impulsada por el Partido del Trabajo, sino que se relaciona de manera directa con el “hartazgo” de la población. Un día después de los hechos, los morenistas marcaron su distancia como muestra de respaldo a la gobernadora Margarita González.

Morena irá solo a los comicios de 2027

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos anunció que no competirá en alianza con el Partido del Trabajo en los comicios de 2027. El partido reconoció que la decisión final sobre alianzas electorales corresponde a la dirigencia nacional y afirmó que respetará esa determinación.

El comunicado, acompañado por consejeras y consejeros estatales, sostiene que cualquier alianza debe sustentarse en la lealtad al proyecto, el respeto a las instituciones y el compromiso con la voluntad popular. Con ello, Morena Morelos traza una línea frente al PT en el estado, en el marco de los bloqueos registrados este 24 de septiembre en Cuernavaca.

“Sin embargo, nuestra posición debe quedar bien clara. Bajo estas condiciones, el partido Morena Morelos optaría por no ir en alianza con el PT. ¿Por qué? Porque una alianza requiere lealtad como proyecto, respeto a las instituciones y compromiso con la voluntad popular”, sentenció García Garnica.

Ruptura de Morena y el PT es un hecho: protesta de los aliados llevan a morenistas a fijar postura, irán solos en los comicios de 2027. (Foto: captura de pantalla)
Ruptura de Morena y el PT es un hecho: protesta de los aliados llevan a morenistas a fijar postura, irán solos en los comicios de 2027. (Foto: captura de pantalla)

Morena Morelos realizó un llamado a que las demandas ciudadanas respondan a necesidades reales de la población y no a intereses políticos ajenos, y pide que el diálogo se construya sin afectar los derechos de terceros mediante bloqueos viales.

Chocan Reginaldo Sandoval y Ricardo Monreal por comicios de 2027

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtió que su partido puede hacerle perder a Morena entre siete y doce gubernaturas en 2027, reconoció que el PT no ganaría una por sí solo, pero insiste en que su fuerza electoral pesa dentro de la coalición. El reclamo principal surge por la falta de una segunda encuesta consensuada para definir coordinadores estatales.

Ricardo Monreal descartó este 24 de septiembre que el PT tenga capacidad real para provocar esa pérdida de entidades. “No creo que le asista la fuerza suficiente”, sostuvo el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, además, calificó la postura petista como “respetable” y confió en que la unidad de Morena se imponga en 2027.

El diputado Ricardo Monreal Ávila dio su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Morena y el PT por la designación de candidaturas. Crédito: X / @Isa_Uribe

El choque también amenaza la mayoría calificada en el Congreso, donde Morena necesita los votos del PT y del PVEM para pasar las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha evitado fijar postura sobre el tema. Cabe recordar que, las tensiones se concentran en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Baja California y Chihuahua.

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